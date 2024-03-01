Krep nasıl yapılır? Kolay, sütsüz, yoğurtlu ve yumurtasız krep tarifi

Krep yapımı, temel malzemelerle basit bir hamur hazırlayarak başlar ve sonrasında bu hamurun teflon tavada ince bir şekilde pişirilmesiyle tamamlanır. Aşağıda, 3 kişilik ve tek kişilik olmak üzere, ayrıca sütsüz, yoğurtlu ve yumurtasız seçenekler içeren çeşitli krep tarifleri yer almaktadır. Bu tarifler, krep hazırlamanın ne kadar çeşitli ve esnek olabileceğini göstermektedir. Hazırsanız başlayalım…

Kolay Krep Tarifi - 3 kişilik

Malzemeler:

2 su bardağı un

2 su bardağı süt (dilerseniz yarı yarıya su ve süt kullanabilirsiniz)

2 adet yumurta

1 tutam tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Kolay Krep nasıl yapılır?

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Krep tarifini hazırlamak için un, süt ya da suyu topaklanma olmayacak şekilde iyi karıştırın.

Ardından yumurtaları ilave edin ve karışım homojen bir kıvama gelinceye kadar çırpın. Kek hamurundan daha akışkan bir hamur elde etmelisiniz.

Teflon bir tavaya az miktar sıvı yağ ilave edip tüm tavaya yayın.

Hazırlamış olduğunuz krep hamurundan bir kepçe alıp tavaya eşit dağılmasını sağlayın. Tavayı sağa sola eğerek eşit dağılmasını sağlayabilirsiniz.

Tüm hamur bitene kadar aynı işlemi uygulayın.

İlk krepleriniz istediğiniz gibi olmayabilir ama ikinci krepler kesinlikle olacaktır. Buradaki püf noktası tavanın krep hamurunu dökmeden önce yeterince ısınmış olmasıdır.

Sütsüz Krep Tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı un

1 su bardağı su

2 adet yumurta

1 tutam tuz

1/2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tutam şeker

Sütsüz Krep Nasıl Yapılır?

Uygun büyüklükte bir kabın içerisine yumurtaları kırın ve iyice çırpın.

Ardından su ve sıvı yağı ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Unu kontrollü bir şekilde ekleyin ve karıştırın.

Son olarak tuz ve şekeri de ekleyip karışımı homojen bir hale gelinceye kadar karıştırın.

Teflon bir tavayı önce biraz ısıtın. Ardından az miktarda sıvıyağ ekleyip biraz daha ısınmasını sağlayın.

Hazırlamış olduğunuz karışımdan bir kepçe kadar alıp, tavaya eşit miktarda koyun. Tavayı sağa ve sola eğerek karışımın eşit yayılmasını sağlayın.

Bir yüzeye piştikten sonra krepi bir spatula yardımıyla çevirerek diğer yüzeyinin de pişmesini sağlayın.

Tüm harcı aynı şekilde pişirin.

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Yoğurtlu Krep Tarifi

Malzemeler:

1,5 su bardağı un

1 su bardağı yoğurt

2 adet yumurta

1 su bardağı su

1 tutam tuz

1/2çay bardağı sıvı yağ (pişirmek için)

Yoğurtlu Krep Nasıl Yapılır? Uygun büyüklükte bir kabın içerisine un dışında tüm malzemeler eklenir ve çırpma teli ile iyice çırpılır.

Ardından un kontrollü bir şekilde katılır. Bu aşamada karışımı karıştırmaya devam edin. Topaklanma olmaması için unu azar azar ekleyin.

Elde edilen karışım homojen bir kıvamda olmalı. Karışım kek hamuru kıvamında olacak. Sütle yapılan krep hamurundan daha yoğun bir karışım elde etmeniz gerekiyor.

Yapışmaz ve yanmaz tavayı ısıtalım. Tava ısındığında az miktar yağ ekleyip, biraz daha ısınmasını bekleyelim.

Krep hamurumuzdan bir kepçe alıp, tavaya eşit miktarda koyun. Bu aşamada tavayı sağa ve sola eğerek karışımın eşit ve dengeli yayılmasını sağlayın.

Bir yüzeyi piştikten sonra bir spatula yardımıyla krepi çevirerek diğer tarafını pişirin.

Aynı işlemi hamur bitene kadar uygulayın. Yumurtasız Krep Tarifi REKLAM Malzemeler: 2 su bardağı un

2 su bardağı süt

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı kadar tuz

1 tutam şeker

1/2çay bardağı sıvı yağ Yumurtasız Krep Nasıl Yapılır? Uygun bir kapta katı malzemeleri yani un, kabartma tozu ve tuzu güzelce karıştıralım

Sütü kontrollü bir şekilde ekleyelim. Bu aşamada bir çırpma teli yardımıyla karıştıralım. Topaklanmayı önlemek için süt oda ısısında olmalı ve sütü dökerken bir yandan da karıştırmaya devam edilmelidir.

Bu aşamada elde ettiğiniz hamur karışımı bozadan biraz daha yoğun olmalıdır.

Son aşama olarak karışıma sıvı yağ ekleyip, hamuru 10 dakika kadar dinlenmeye bırakıyoruz.

Yanmaz yapışmaz tavayı ocakta ısıtıyoruz, tavan ısındığında hamur karışımından 1 kepçe kadar alıp tavaya eşit miktarda dağıtıyoruz. Bu aşamada tavayı sağa ve sola eğerek karışımın eşit ve dengeli dağılmasını sağlayın.

Tüm krep hamuru bitene kadar aynı işlemi uygulayın.

Tek Kişilik Krep Tarifi REKLAM Malzemeler: Yarım su bardağı su

Yarım su bardağı süt

1 adet yumurta

5-6 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı tuz

1 tutam şeker Tek Kişilik Krep Nasıl Yapılır? Yeterli büyüklükte bir kabın içerisine un dışındaki tüm malzemeleri ekleyin ve bir çırpma teli yardımıyla iyice çırpın.

Ardından unu kontrollü bir şekilde ekleyin. Topaklanma olmaması için çırpmaya devam edin.

Bu aşamada un az gelirse biraz daha ekleyin. Kek hamurundan biraz daha akışkan bir hamur elde etmeniz gerekiyor.

Teflon bir tavayı alın ve orta kısık ateşte ısıtın. Tava ısınınca az miktar sıvı yağ ekleyin.

Hazırlamış olduğunuz krep karışımından 1 kepçe kadar alın ve tavayı sağa ve sola eğerek eşit ve dengeli bir şekilde yayılmasını sağlayın.

Tüm karışım bitene kadar aynı işlemi sürdürün.

REKLAM Vegan Krep Tarifi Vegan krep, yumurta ve süt gibi hayvansal ürünler içermeyen bir alternatif sunarak vegan beslenme tercihlerine uygun bir tatlı veya kahvaltı seçeneğidir. Bu tarif, vegan beslenme düzenine sahip kişilerin de kreplerin keyfini çıkarabilmesi için özel olarak hazırlanmıştır. İşte lezzetli ve yumuşak vegan krepler yapmak için gerekenler ve adımlar: Vegan Krep Malzemeleri: 1 su bardağı un (tam buğday unu veya herhangi bir gluten içermeyen un da kullanılabilir)

1,5 su bardağı bitkisel süt (badem sütü, yulaf sütü veya soya sütü gibi)

2 yemek kaşığı akçaağaç şurubu veya pekmez (tatlandırmak için)

1 yemek kaşığı eritilmiş hindistancevizi yağı veya herhangi bir bitkisel yağ

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 tutam tuz

İsteğe bağlı olarak vanilya özütü veya tarçın (aroma vermek için) Vegan Krep Nasıl Yapılır? REKLAM Büyük bir kasede un, kabartma tozu ve tuzu eleyerek karıştırın. Bu, krep hamurunuzun pürüzsüz ve topaksız olmasını sağlar.

İsteğe bağlı olarak, aromatik bir dokunuş için biraz vanilya özütü veya tarçın ekleyebilirsiniz.

Kuru malzemelerle karıştırdığınız kaseye, seçtiğiniz bitkisel sütü, akçaağaç şurubu veya pekmez ve eritilmiş hindistancevizi yağını ekleyin.

Tüm malzemeleri birleştirmek için yavaşça karıştırın. Hamurunuzun çok sıvı veya çok katı olmamasına dikkat edin; akıcı bir kıvamda olmalıdır.

Hamuru 5-10 dakika kadar dinlenmeye bırakın. Bu süreç, malzemelerin birbirine tam olarak uyum sağlamasına ve hamurun kıvamını bulmasına yardımcı olur.

Orta ateşte bir teflon tavayı ısıtın ve az miktarda bitkisel yağ ile hafifçe yağlayın.

Tavadaki yağ ısındığında, hamurdan bir kepçe alıp tavaya dökün ve arkasını kaşıkla hafifçe bastırarak yuvarlak ve ince bir şekil verin.

Krepin kenarları hafifçe kızarana ve ortası kabarcıklar oluşturana kadar pişirin, ardından spatula yardımıyla dikkatlice çevirin ve diğer tarafını da pişirin.

Pişen krepleri bir tabağa alın. Meyveler, vegan çikolata sosu, fıstık ezmesi veya pekmez gibi vegan ürünlerle servis edebilirsiniz. Glutensiz Krep Tarifi Gluten içermeyen yulaflı krep, gluten hassasiyeti olanlar veya gluten içermeyen diyet uygulayanlar için mükemmel bir seçenektir. Yulaf unu kullanarak hazırlanan bu krepler, hem besleyici hem de lezzetli bir alternatif sunar. İşte adım adım gluten içermeyen yulaflı krep tarifi: Gluten İçermeyen Yulaflı Krep Malzemeleri: 1,5 su bardağı gluten içermeyen yulaf unu (Evde yulaf ezmesini blenderden geçirerek de yulaf unu elde edebilirsiniz.)

2 su bardağı bitkisel süt (badem sütü, yulaf sütü veya hindistancevizi sütü gibi)

2 yemek kaşığı pekmez veya bal (vegan olmayanlar için)

1 büyük boy yumurta veya chia tohumu (1 yemek kaşığı chia tohumunu 3 yemek kaşığı su ile karıştırarak 15 dakika bekletin, yumurta yerine geçer)

1 yemek kaşığı eritilmiş hindistancevizi yağı veya zeytinyağı

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı vanilya özütü (isteğe bağlı)

Bir tutam tuz