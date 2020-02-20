Geçtiğimiz yıl açıklanan kararla ortaya çıkan kreş yardımı sigortalı olarak çalışan annelerin yararına olacak bir durum. Peki kreş yardımı başvurusu nasıl yapılacak? Kreş yardımı alınabilmesi için gereken şartlar nelerdir? İşte detaylar...

Kreş yardımı nedir?

Annesi ve babası çalışan çocukların kreşe gidebilmesi açısından devletim maddi anlamda verdiği desteğe denir.

Kreş yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Başvurunuzu e-devlet http://www.sgkkurumsalcocukbakimi.org üzerinden yapabiliyorsunuz. Giriş yaptığınız üzere randevu da almış olacaksınız.

Kreş yardımı için gereken şartlar nelerdir?

Destekten, 0-60 ay arasında çocuğu bulunan annelerden, 4/a’lı sigortalı olarak çalışanlar yararlanabilecek.

Kreş, anaokulu veya gündüz bakımevlerine banka kanalıyla ödeme yaptıklarına dair dekontları SGK’ya sunmaları sonrası, yapılacak kontroller neticesinde SGK tarafından ödemeler annelerin banka hesaplarına yapılacak.

Destekten yararlanacak annelerin Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Elazığ, Malatya ve İstanbul illerinden birisinde ikamet etmeleri gerekiyor.

Destekten yararlanabilmek için annelerin çocuklarını MEB veya ASPB’ye bağlı kreş, anaokulu ve gündüz bakım evlerinden birine, düzenli ve tam süreli olarak gidiyor olması gerekiyor.

Dolayısıyla haftanın bazı günleri, sabahtan öğleye kadar veya düzensiz şekilde bu kreş veya anaokullarına giden çocuklar için değil, tam süreli, haftanın bütün günlerinde kreş, anaokulu veya gündüz bakım evlerine giden çocuklar için destek sağlanacak.

Ayrıca suiistimallere karşı çocukların kreşe devam edip etmedikleri denetimlerle kontrol edilecek.