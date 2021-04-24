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Kripto para kasası nedir? Kripto para kasası Soğuk Cüzdan nedir, soğuk cüzdan oluşturma nasıl yapılır?

Türkiye'de işlem yapan kripto para borsalarından biri olan Thodex internet sitesi kapatıldı ve kurucusu Fatih Faruk Özer yurt dışına çıktı. Thodex borsasında hesabı bulunan kullanıcılar hesaplarına ve varlıklarına erişemiyor. Thodex skandalıyla birlikte gündeme gelen kripto para kasaları araştırılıyor. Kripto para kasalarından biri olan Soğuk Cüzdan nedir? Kripto para kasası soğuk cüzdan oluşturma nasıl yapılır?

Kripto para kasası nedir? Kripto para kasası Soğuk Cüzdan nedir, soğuk cüzdan oluşturma nasıl yapılır?

Uzun bir süredir ekonomi piyasalarının en büyük gündemi olan kripto paralar bu kez bir dolandırıcılık iddiasıyla gündemde. Her hafta başka bir coinin piyasaya sürüldüğü kripto para dünyasında coin alışverişi yapan vatandaşlar kripto para kasalarını merak etmeye başladı. Kripto para kasası Soğuk Cüzdan nedir? Kripto para kasası soğuk cüzdan oluşturma nasıl yapılır?

KRİPTO PARA CÜZDANLARI NEDİR?

Birikimini altın, Dolar ya da Euron alarak yapanların paralarını saklaması için yastık altları ya da bankada bir hesapları olsa yetiyor. Peki ya birikimini kripto paralarla yapanlar paralarını nerede saklayacak? Kripto para cüzdanları dijital parayla birikim yapanlar için geliştirildi.

Kripto para cüzdanı, internet üzerinde bir dijital para olarak kabul edilen Bitcoin ile hayatımızda yerini almıştır. Kripto para cüzdanları, halka açık ve özel anahtarları depolayan, kripto para transferine izin veren fiziksel, yazılım veya donanım araçlardır. Halka açık anahtar, tıpkı bankalar aracılığı ile verilen IBAN benzeri, kullanıcıların ödeme kabul etmek için kullanabileceği rakam ve sayılardan oluşan bir adrestir. Halka açık ve özel anahtarlar, blokzincir üzerinde bir kullanıcı hesap kimliğidir.

Bu kimlik sayesinde kişiler P2P (Peer to Peer) eşler arası iletişim sağlayarak birbirlerine dijital varlık (para) olarak bilinen Bitcoin vb. diğer kripto para transferlerini gerçekleştirebilir. Özel anahtar, yazılım cüzdanlar ve donanım cüzdanlar gibi farklı kripto para cüzdanı türlerinde depolanır. Bu cüzdanlar kullanıcının özel anahtarı ile blok zincir üzerinde transfer işlemlerini gerçekleştirmesini sağlar. Bitcoin ağında onaylanan transferleri geri çevirmek mümkün değildir. Ancak henüz madenciler tarafından onaylanmamış transferler daha yüksek transfer ücreti ile çifte harcama yapılarak geri çevrilebilir.

SICAK CÜZDAN NEDİR?

İnternete bağlı kripto para cüzdanlarına sıcak cüzdan adı verilir. Kağıt cüzdan ile Bitcoin adresine Bitcoin gönderilebilir ve harcamak istenilen özel anahtar, bir Bitcoin cüzdanına aktarılabilir. Kripto para saklamak için kullanabilecek birçok masaüstü ve mobil cüzdanlar bulunmaktadır. Bu cüzdanlar seçilirken güvenirlik, hacim, miktar gibi birçok şeylere dikkat edilmelidir.

SOĞUK CÜZDAN NEDİR?

Bitcoin, Ripple, Litecoin, Ethereum ve Bitcoin Cash gibi önde gelen kripto varlık cüzdan anahtarlarının internete bağlı olmayan donanımsal bir cihaz içerisinde saklanması yöntemi ise soğuk cüzdan olarak adlandırılır. Soğuk cüzdanlar internet erişimi olmaması nedeniyle sıcak cüzdana göre daha güvenlidir Soğuk cüzdan oluşturmak için herhangi bir kripto para biriminin cüzdan adresini oluşturmak ve bilgileri internet ortamından arındırılmış bir cihaz içerisinde saklamak gerekir.

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