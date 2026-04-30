Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Kris Jenner yüz germe ameliyatı sonrası yüzünün sarktığı iddiasını yalanladı

        Geçen yıl olduğu yüz germe ameliyatı sonrasında yüzün sarktığı ve bu nedenle doktoruna dava açtığı iddia edilen Kris Jenner, söylentilere açıklık getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüzünün sarktığı iddiasına yanıt verdi

        Kardashian/Jenner kardeşlerin annesi Kris Jenner, 100 bin dolarlık yüz germe ameliyatıyla ilgili söylentilerin internette yayılmasının ardından sessizliğini bozdu.

        70 yaşındaki realite şov yıldızının, yüz gerdirme ameliyatı olduktan yaklaşık bir yıl sonra, ameliyatın etkisini kaybettiği ve yüzünde sarkma meydana geldiği için öfkelendiği konuşuluyordu. Jenner'ın, ameliyatını yapan doktora dava açtığı ve başka bir doktor tarafından yeniden ameliyat edileceği de iddialar arasındaydı.

        Ancak Jenner, kızı Khloe Kardashian'ın podcast'ine konuk olarak bu söylentilere açıklık getirdi. İddiaların asılsız olduğunu söyleyen Jenner, hem ameliyatın sonuçlarından hem de bu sonuçları sağlayan doktordan son derece memnun olduğunu ifade etti.

        "Son zamanlarda beni gerçekten çıldırtan şey, yüz germe ameliyatımla ilgili çıkan manşetler. Şu anki manşetlerde yüz germe ameliyatımdan nefret ettiğim ve doktorum Steven Levine'e çok kızgın olduğum yazıyor, ki bu gerçeğin tam tersi" diyen Jenner, "Bu düpedüz yalan. Yüz germe ameliyatımı çok seviyorum. Doktoruma bayılıyorum. Ona hayranım" ifadesini kullandı.

        REKLAM

        "Amaç güzel bir yüz germe işlemi yapmak, yüzümü tazelemek ve güzel bir çene hattı oluşturmaktı ve bunu başardım" diyen Jenner, normalde söylentileri önemsemediğini, ancak bu sefer yanıt vermek zorunda hissettiğini, çünkü söylentilerin doktorunu incittiğini söyledi.

        "70 yaşında biri olarak, insanların benim hakkımda ne düşündüğü umurumda değil. Kimsenin onayına ihtiyacım yok" diyen Jenner, "Yüzümü seviyorum ve görünüşümden gerçekten memnunum" ifadesini kullandı.

        Estetik operasyondan sonra Jenner, geçen yaz Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'in görkemli düğünü de dahil olmak üzere dizi etkinlikte yenilenmiş görünümünü özgüvenle sergilemişti.

        #Kris Jenner
        #Yüz Germe
        #Estetik
