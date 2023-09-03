Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylül ayındaki diplomasi trafiğinin ilk durağı Rusya olacak. Erdoğan, 4 Eylül'de Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

ANA GÜNDEM MADDESİ TAHIL KORİDORU

Erdoğan ile Putin'in görüşmesindeki en önemli gündem maddesi 17 Temmuz'da Rusya'nın çekildiği Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması olacak. İki lider, anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için atılabilecek adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmelerin de ele alınacağı görüşmede, başta enerji, ticaret, ekonomi ve turizm olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler de masaya yatırılacak.

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