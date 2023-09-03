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        Haberler Dünya Kritik görüşme yarın! SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek

        Kritik görüşme yarın: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yarın Soçi'de bir araya gelecek. İki liderin görüşmesindeki ana gündem maddesi Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması olacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 13:57 Güncelleme: 03.09.2023 - 14:11
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        Soçi'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya gelecek
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylül ayındaki diplomasi trafiğinin ilk durağı Rusya olacak. Erdoğan, 4 Eylül'de Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

        ANA GÜNDEM MADDESİ TAHIL KORİDORU

        Erdoğan ile Putin'in görüşmesindeki en önemli gündem maddesi 17 Temmuz'da Rusya'nın çekildiği Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması olacak. İki lider, anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için atılabilecek adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

        Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmelerin de ele alınacağı görüşmede, başta enerji, ticaret, ekonomi ve turizm olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler de masaya yatırılacak.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Vladimir Putin
        #rusya
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