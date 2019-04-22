Karar beyanlarının tamamlanmasının ardından...

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AK Parti ve MHP İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi talepli olağanüstü itirazlarını Yüksek Seçim Kurulu’na yapmıştı. AK Parti Büyükçekmece ilçesi ile İstanbul genelinde büyükşehir seçimlerinin yenilenmesini, MHP ise Maltepe ile İstanbul genelinde büyükşehir seçimlerinin yenilenmesini talep etmişti. Saat 14’te toplanan YSK bu başvuruları resmen gündemine aldı ve başvuruların görüşülmesine de geçildi.
AK PARTİ TEMSİLCİSİ SUNUM YAPACAK
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, toplantıda önce her iki partinin taleplerine ilişkin itiraz dilekçeleri okunacak. Ardından parti temsilcilerine, partilerinin iddialarına ilişkin söz hakkı verilecek. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel’in bu kapsamda 100 sayfa dolayında ve görsel materyallerle de desteklenmiş bir sunum yapacağı öğrenildi.
KARAR BEYARLARININ TAMAMLANMASININ ARDINDAN
Siyasi parti temsilcilerinin beyanlarının alınmasının ardından Kurul üyeleri tek tek görüşlerini ifade edecek. Ve partiler tarafından öne sürülen iddiaların “somut verilere dayanıp dayanmadığı ya da sonuca etkili olup olmadığı” tartışılacak. Tüm bu süreçlerin tamamlanmasının ardından YSK, İstanbul’da seçimin kaderini belirleyecek kararını verecek. Karar sürecinin beyan ve sunumların uzunluğuna göre, karar sürecinin uzayabileceği de ifade ediliyor.
NE KARAR VERİLEBİLİR
YSK’nın AK Parti ve MHP’nin itirazı kabul etmesi halinde bu İstanbul’da seçimlerin yenileneceği anlamına gelecek. Ve YSK aksine bir karar almazsa, İstanbul’da seçmen 2 Haziran’da yeniden sandık başına gidecek. Ret kararı verilmesi halinde ise Ekrem İmamoğlu’nun İBB Belediye Başkanlığı’na ilişkin tüm itiraz süreci sona ermiş olacak.
CHP’DEN “SÜRE” İTİRAZI
Öte yandan, CHP’nin AK Parti’nin başvurusunu süresinde yapılmadığına dair bir dilekçeyi de Kurul’a sunduğu öğrenildi. AK Parti, İstanbul’da nihai seçim sonucuna dair belge olan İl Birleştirme Tutanağı tanzim edilmeden önce başvurusunu gerçekleştirmişti. Yasada, “il birleştirme tutanağı tanzim edildikten 7 gün sonra partilerin olağanüstü itiraz yoluna başvurabileceği” hüküm altına alınıyordu. YSK’nın ilk olarak CHP’nin bu itirazını karara bağlayabileceği de kaydediliyor.
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