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Uzun süre hareketsizlikten sonra spora başlarken dikkat!

Koronavirüs sürecinde bulaşıcı hastalıklardan daha tehlikeli boyutlara ulaşabilen hareketsiz yaşam tarzı da arttı. Virüse yakalanmamak için evlerde daha çok vakit geçiren vatandaş ise çareyi sporda arıyor; fakat uzun süre hareketsiz kaldıktan sonra kontrolsüz spora başlamak, sporcu hastalığı olarak bilinen ‘stres kırığı’ sorununa neden olabiliyor. Fizyoterapist Ali Menoğlu, “Bu nedenle bir uzman kontrolünde sportif faaliyetleri gerçekleştirmek gerekiyor. Kişilerde 'Çok hareketsiz kaldım, egzersiz şiddetini de artırayım' düşüncesi hakim. Bu yanlış bir algı. Stres kırıklarının önlenebilmesi için doğru beslenme, uygun ayakkabı seçimi ve ekipman kullanımı, iyi zeminde egzersiz yapmak ve egzersiz şiddetinin iyi ayarlaması gerekiyor” dedi

KRİTİK UYARI! Uzun süre hareketsizlikten sonra bunu sakın yapmayın! - Haberler
Uzun süre hareketsizlikten sonra bunu sakın yapmayın!
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HABERTURK.COM

Koronavirüsle birlikte hareketsiz kalma süreleri de tavan yaparken bu durum kilo artışı, diyabet gibi birçok sorunu da beraberinde getiriyor.

Bu kötü gidişata‚ 'dur' demek isteyen vatandaş da ya yaşam alanlarında ya da spor merkezlerinde spora başlıyor; ancak uzun süre hareketsiz kaldıktan sonra yapılacak kontrolsüz sportif faaliyetler sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Bu sorunların başında, kemikteki küçük çatlaklar şeklinde kendini gösteren stres kırığı geliyor.

DOĞRU AYAKKABI SEÇİMİ EN ÖNEMLİ FAKTÖR

Kemik sağlığını tehdit eden stres kırığı özellikle sporcularda, sık sık topuklu ayakkabı giyen kadınlarda, koşucularda ve uzun süreli yürüyüş yapan kişilerde görülüyor.

Ayakkabı seçiminin kemik sağlığı için önemli bir faktör olduğunu dile getiren Fizyoterapist Menoğlu, "Stres kırıkları anatomik, biomekanik ve hormonal nedenler gibi bir çok parametreye bağlı olarak oluşabilmektedir. Etiyolojisi incelendiğinde kas iskelet sistemi bozuklukları, biyomekanik deformiteler, fiziksel fitness seviyesi, uyku, cinsiyet, beslenme, sigara ve alkol gibi alışkanlıklarla birlikte genetik özelliklerin etkili olduğu görülmektedir. Bunların dışında antrenman programında ve sıklığında değişiklik, uygun olmayan ekipman kulanımı, uygun olmayan zemin gibi çevresel etkenler de stres kırığı oluşma riskini artırıyor" dedi.

Stres kırığının kadınlarda görülme sıklığının erkeklere oranla daha fazla olduğunu vurgulayan Menoğlu, "Ayrıca osteoporoz, uzun süreli kortizon kullanımı, romatolojik hastalıklar, tiroid hastalığı, diyabet, karaciğer hastalığı olan kişilerde stres kırığı oluşma riski bu hastalığı olmayan kişilere oranla daha yüksektir" ifadelerinde bulundu.

"ERKEN DÖNEMDE RÖNTGENDE GÖRÜNMÜYOR"

Stres kırıklarının erken dönemde röntgende görünmediğini dile getiren Menoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu nedenle erken tanı için MR ile görüntüleme gerekiyor."

D VİTAMİNİ TAKVİYESİ ÖNEMLİ

Fizyoterapist Menoğlu, "Tedavi sırasında hekimin tavsiyesi üzerine D vitamini ve kalsiyum takviyesi alınabilir. Tedavide öncelikle kısa süreli immobilizasyon, stres kırığının derecesine göre breysleme veya alçı yapılır. Erken dönemde amaç ağrıyı azaltıp şişliğin inmesini sağlamaktır. Bu aşamada ağrı sınırında eklem hareket açıklığı ve germe egzersizleri, kontrast banyo uygulaması, soğuk uygulama, tens, kesikli ultrason, manyetik alan tedavisi uygulanır. Devam eden süreçte kuvvetlendirme egzersizleri, denge, koordinasyon, proprioseptif eğitim çalışmaları yapılır. Hekimin tavsiyesi üzerine D vitamini ve kalsiyum takviyesi alınabilir" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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