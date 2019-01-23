CHP ile İYİ Parti arasında büyükşehirler, hatta illerde kriz aşılmış, bazı ilçelerde ise sorun bir türlü çözülememişti.



Muğla Bodrum’da İYİ Parti adayının CHP listesinden girmesi konusunda uzlaşı sağlanırken, Aydın Efeler’in CHP’de kalması kararlaştırılmıştı.



Antalya Kepez’de benzer bir durum yaşanmış CHP’ye bırakılmıştı.



Ancak Ankara Etimesgut ile Samsun İlkadım ve Bursa Osmangazi ilçelerindeki sorun aşılamamıştı.



İYİ Parti Etimesgut’taki ısrarına gerekçe olarak Genel Başkan Yardımcısı ve müzakereci Koray Aydın direnişini gösterirken, Samsun İlkadım’da da İYİ Parti’ye bırakılan Büyükşehir adayına bağlı olarak belirlenmesi eğilimine girilmişti…



İYİ PARTİ’YE ŞİLE VE TUZLA



İstanbul’da ise Şile ve Tuzla’nın bırakıldığı İYİ Parti buna ilave bir ilçe daha istedi.



Süreç kilitlenmeye doğru yönelince, İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı önceki gün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti…



Krizin çözümü için önerilerini sıralarken, iki liderin akşam yemeğinde buluşması tavsiyesini iletti.



Sonuçta planlama yapıldı ve iki lider sorunu çözmek için akşam yemeğinde buluştu.



Hemen belirteyim ki buluşma iddia edildiği gibi Akşener’in evinde gerçekleşmedi, eşler de katılmadı.



Ağırlıklı bölümü baş başa geçen kriz çözme görüşmesi aktarıldığına göre iki yeni kriz üreterek son buldu.

ÜSKÜDAR’A BEKAROĞLU

İki liderin de kurmaylarına aktardıklarından yansıyan bilgilere göre, Akşener oyunu evinin bulunduğu İstanbul Üsküdar’da kullanacağını anımsattı.



Kılıçdaroğlu bunun üzerine Üsküdar’a CHP milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nu düşündüğünü bildirdi.



Ancak Bekaroğlu konusunda Akşener herhangi bir tepki göstermedi, sadece, “Evimin bulunduğu Üsküdar’da oy kullanacağım, Büyükşehir’de anlaşmamız gereği aday sizden olduğu için kendi partime zaten oy atamıyordum, ama şimdi ilçemde de oy veremeyeceğim” demekle yetindi.



Bunun ötesine geçmedi…



CELAL DOĞAN TEPKİSİ



Asıl kriz ise ardından geldi…



CHP lideri müzakere sonucu İYİ Parti’de kalmasına karar verilen Gaziantep’in yeniden masaya getirilmesini önerdi.



“Araştırmalar her ikimizin kendi adayıyla seçime girmesi halinde seçimi kazanacağımızı gösteriyor” dedi.



Kılıçdaroğlu böyle olması halinde aday olarak geçmişte CHP’de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olarak siyaset yapan ancak bir dönem HDP’den milletvekili seçilen Celal Doğan’ı aday yapmayı planladıklarını belirtti.



“Celal Doğan bizden aday olursa kazanır” dedi…



Aktarıldığına göre Akşener, bu durumda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın günlerdir ileri sürdüğü “Bunlar terör örgütüyle kol kola, HDP ile ittifak halinde” söylemine güç katacağı kaygısını iletti.



Kılıçdaroğlu’nun “Biz nelerle suçlanmıyoruz ki…” yaklaşımı karşısında da direnişi sürdürdü e Celal Doğan adına kesinlikle karşı olduğunu açık bir ifadeyle dile getirdi.



Akşener, Doğan adının İYİ Parti’ye gelecek milliyetçi oyları da olumsuz yönde etkileyeceğini, sadece Gaziantep ile sınırlı kalmayıp bütün seçimi etkisi altına alacağını belirtmiş.



Anlaşmak için gerçekleşen liderler buluşması da anlaşmaya varılamadan sonuçlanmış.



Beklenti o ki iki lider son kararlarını kurmayları ile yapacakları değerlendirme sonucu bu hafta sonuna kadar yapacakları yeni bir görüşme veya telefonla birbirlerine iletecekler…