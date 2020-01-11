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HaberlerFutbolKruse'nin problemi uykusuzlukmuş!

Max Kruse uykusuzluk problemini çözüyor

Süper Lig'in ilk yarısında gösterdiği performansla zaman zaman eleştirilen Max Kruse'nin problemi de ortaya çıktı! İlk devrede bir dönem uykusuzluk problemi yaşadığı öğrenilen Alman yıldızın bu sorunu aşma konusunda ilerleme kaydettiği belirtildi

Kruse
Ahmet Selim Kul

Fenerbahçe’nin Alman yıldızı Kruse’nin talihsiz bir problemi olduğu ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler’in bu sezon kadrosuna kattığı 10 numaranın uykusuzluk problemi yaşadığı, özellikle bir dönem uyumakta çok zorlandığı kaydedildi. Kruse’nin bu yüzden gün içinde de çok yorgun gözüktüğü ve performansının bu yüzden düştüğü öğrenildi.

Ersun Yanal ile Beşiktaş derbisi öncesi yaptığı görüşmede bu problemde masaya gelirken Kruse bu konuda çabalayacağına söz verdi ve o sürecin ardından bu konuda ilerleme kaydetti. Kruse’nin bu şekilde ilerlemesi Antalya’da herkesi oldukça memnun etti.

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