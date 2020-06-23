Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse için İspanya La Liga takımları devrede! İspanya'da yayın yayın yapan El Gol'de yer alan habere göre; Kruse için Real Betis ve Villarreal devreye girdi. Ayrıca 32 yaşındaki futbolcuya ABD ve Çin'den de taliplerin olduğu kaydedildi.

2018-19 sezonunda Werder Bremen performansıyla gösterdiği performans sonrası birçok Avrupa kulübünün listesine giren Max Kruse, Fenerbahçe'ye imza atmıştı. 32 yaşındaki Alman oyuncu, Fenerbahçe'de çıktığı 20 Süper Lig maçında 7 gol atıp 7 asist yaptı.