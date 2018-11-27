Kadınların kendilerini en iyi hissettiği yerlerden biri olan kuaför salonlarında yapılan bazı uygulamalar sağlık açısından tehlike kaynağı olabiliyor. Bazı uzmanlar kuaförde saç yıkatmanın vertigoya yol açabileceğini söylüyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre tehlike bu kadarla da kalmıyor. İşte kuaförde saç yıkatmanın yol açabileceği riskler konusunda uzman görüşleri...

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Rüştü Çaylı

“BEYNE AZ KAN GİTMESİNE VE BAŞ DÖNMESİNE YOL AÇIYOR”

Boyun hareketlerinin belirli bir limiti vardır. Öne, arkaya, sağa ve sola doğru yapabildiğimiz bütün hareketler böyledir. Kuaförlerde başı ‘hiperekstansiyon’ denilen normal olmayan şekilde arkaya doğru yatırmak hem boyun kemiklerini ve bağ dokularını zorlar hem de arkaya doğru aşırı yük binmesine yol açar.

Boyundaki kemiklerin arasından beyne giden damarlar geçer. O damarlar da basıya neden olunca bu durum ani hareketlerde baş dönmesine yol açabilir. Bu nedenle boynun çeşitli nedenlerle arkaya doğru çok zorlanmaması gerekir. Boynu uzun süre arkaya yatık tutmak incinmelere sebep olabilir, digementleri ve boyundaki bağ dokuları zedeleyebilir veya ‘Stran’ adı verilen gerginliğe yol açabilir. Bu sorunda ufak kopmalar veya disk yastıklarında bozulmalara rastlanabilir. Bu durum beyne giden damarları etkileyebileceği için baş dönmesi gibi sorunlara yol açıp beyne daha az kan gitmesine sebep olabilir. Ancak direkt vertigo gibi bir hastalığa yol açtığını düşünmüyorum.”

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Suat Canbay

“SAĞLIKLI BİR KİŞİDE ZARARI YOK AMA”

Sağlıklı bir kişide saçın başın arkaya atılarak yıkanmasında herhangi bir sakınca yoktur. Ancak altta yatan boyun fıtığı, omurilik kanalında darlık, omurga eklemlerinde kireçlenme gibi bir neden varsa bu pozisyonlar sakıncalı olabilir. Boyun fıtığı genellikle orta ve ileri yaşta görülen bir hastalıktır. Omurilik kanalında darlık ve omurga eklemlerinde kireçlenme daha çok ileri yaşlarda (50 ve üstü) görülür. Dolayısıyla boyun ağrısı çeken, kol ve bacaklarında daha önce uyuşma olan kişilerin bu şekilde saç yıkatmaları sakıncalı olabilir. Bu tür şikayetleri olan kişilerin uzman bir hekim tarafından muayene edilmeleri gerekir.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kenan Kıbıcı

“KUAFÖRÜNÜZÜ VE DİŞÇİNİZİ UYARIN!”

Kuaföre veya diş hekimine gidildiğinde kişinin boynunun mutlaka koruma altına alınması gerekir. Kuaförde boynu desteklemeden geriye doğru atarak uzun süreli saç yıkama veya kurutma gibi işlemler hem boyun sağlığıyla ilgili sorun yaratabilir hem de baş dönmesine neden olabilir. Boyun bölgesinden beyinciğe çıkan iki ana damar bulunmaktadır. Bu iki ana damar beynin kan miktarının büyük bölümünü karşılar. Başı aşırı derecede öne veya arkaya doğru eğmek bu damarlarda gerilmelere sebep olur.

Damarlardaki gerilmeler kısa süreli işlemlerde bir sorun yaratmasa da uzun süreli eğmek damarlardan geçen kan miktarını azaltır. Kan akımı miktarı azalınca denge organı beyinciğin kanlanmasında azalma meydana gelir. Beyinciğe giden kan miktarının azalması burada bulunan denge hücrelerini etkiler ve kişide baş dönmesi yapar. Bu durum vertigonun başlıca nedenlerinden biridir. Boyun fıtığı veya boyun kireçlenmesine bağlı omurilik baskısı olan kişilerde ise boyun geriye yatırıldığında omurilik üzerinde meydana gelen ciddi baskı kollarda uyuşma yapabilir. Bu baskı nedeniyle omuriliğin içinden geçen kan miktarı azabilir. Karşılaştığımız travmalarda görüyoruz ki, omurilik üzerindeki baskı, omurilik içerisinden geçen kan miktarını azaltır ve bu durum baş dönmesi ile birlikte bütün vücutta uyuşma yapabilir.

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