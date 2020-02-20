Kuaförüm Sensin'de final günü yaklaştıkça gerilim de artmaya başladı. Jürinin saç kesim gününde belirlediği konsept hem yarışmacıların hem de modellerin yüreğini ağzına getirdi.
Jüri üyesi Adnan Serter, kuaförlerden kısa saç kesimi isteyince modeller gözyaşlarını tutamadı. Gergin anların ardından jürinin yarışmacılara şaka yaptığının anlaşılmasıyla herkes rahat bir nefes aldı.
Günün en eğlenceli anları ise kötü söz kullanan yarışmacıların ağzına biber sürülmeye karar verilmesiydi. Yarışmanın renkli isimlerinden Fatma bol bol biber yemek zorunda kaldı.
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İşte o anlar;
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