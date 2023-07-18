Küba nerede, hangi kıtada yer alır? Küba başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? Benzersiz tarihi dokusu ve renkli mimari yapılarıyla Küba, zamanın çok ötesinde bir ülkedir. Uzun yıllar İspanya yönetimi altında kalan ülke, İspanya'ya karşı bağımsızlık mücadelesini kazansa da bu sefer ABD'nin işgaliyle karşı karşıya kalmıştır. Küba nerede, hangi kıtada yer alır? Küba başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? İşte, detaylar.

1902 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nden bağımsızlığını kazanan ülke, Karayipler’in en kalabalık ada ülkesidir. Halkı oldukça sıcakkanlı ve yardımseverdir. Modernizm ve Neoklasisizm’in uyumu ülkenin her köşesinde hissedilmektedir. Küba nerede ve hangi kıtada yer alır? Başkenti ve bayrağının anlamı nedir? Nüfusu, para birimi ve şehirleri nedir? Türkiye ile arasındaki saat farkı kaçtır? İşte, merak edilen soruların cevapları.

Küba Nerede?

Küba, Karayipler bölgesinde yer alan bir ada ülkesidir. Ada ülkesi olduğundan dolayı herhangi bir kara parçasıyla sınırı yoktur. Kuzeyinde Amerika Birleşik Devletleri, güneyinde ise Jamaika yer almaktadır.

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Küba Hangi Kıtada Yer Almaktadır?

Küba, Kuzey Amerika kıtasında yer almaktadır. Ülke; Kuzey Karayip Denizi, Meksika Körfezi ve Atlantik Okyanusu’nun birleştiği noktada bulunmaktadır. Küba, iklim özellikleri itibariyle Güney Amerika ülkeleriyle aynı iklimi taşır.

Küba Başkenti

Küba’nın başkenti Havana şehridir. Şehir yalnızca Küba’nın değil, Karayipler’in de en büyük kenti olma özelliğini taşımaktadır. Nüfusun çoğunluğu başkentte toplanmıştır. Doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla başkent, her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapmaktadır.

Küba Bayrağının Anlamı

Küba bayrağı mavi, kırmızı ve beyaz renklerden oluşmaktadır. Bayrakta yer alan üç mavi şerit Küba’nın üç askeri bölgesini temsil etmektedir. Bayrak üzerinde yer alan iki beyaz şerit ise vatanseverlik davasının saflığını sembolize eder. Kırmızı üçgen güç ve sabitliği; beyaz yıldız ise bağımsızlığı temsil etmektedir.

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Küba Nüfusu

Küba’nın 2023 itibariyle nüfusu 11 milyon 305 bindir. Ülke nüfusunun yarısından fazlası büyük şehirlerde yaşamaktadır. En kalabalık şehri ise başkent Havana’dır. Nüfus yoğunluğuna göre dünya ülkeleri sıralamasında 83. basamakta yer almaktadır.

Küba Para Birimi

Küba’da Küba pesosu (CUB) ve Ulusal peso (değiştirilebilir Küba Pesosu) olmak üzere iki farklı para birimi kullanılır. Küba’da sosyalizm ilan edildikten sonra yönetim turizm faaliyetlerine uzun bir süre izin vermemiştir. Ekonomik ambargoların kalkmasıyla birlikte Ulusal peso kullanılmaya başlamıştır. 1 Küba pesosu 1,09 Türk lirasına denk gelmektedir.

Küba Türkiye Saat Farkı

Küba ile Türkiye arasında 7 saatlik bir fark bulunmaktadır. Türkiye, Küba’dan 7 saat ileridedir. Türkiye’de saat 19.00 iken Küba’da saat 12.00’tir.

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Küba Şehirleri

Küba 15 bölge ve 1 belediyeden oluşmaktadır. En büyük şehri Havana, ikinci büyük şehri ise Santiago de Cuba’dır. Santa Clara, Varadero, Pınar del Rio, Ciego de Avila, Trinidad, Cardenas ve Nueva Gerona önemli şehirlerinden bazılarıdır.

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