Akciğer kanseri hastalarının umudu Küba'da keşfedilen iki aşı sahtecilerin eline düştü. Çoğu yabancı internet siteleri üzerinden satılan aşılar, Türkiye'de hastalar arasında da karaborsada. Küba'da kendi vatandaşlarına 1, yabancılara ise 175 dolara satılan mavi akrep damlası aşısı Vidatox ile Civamax'ı bir şekilde temin edenler kapıyı 250 ile 500 Euro'dan açıyor. Bazı firmaların akciğer kanseri dışındaki hastalara da aşı tedavisi uygulanacağı vaadinde bulunup raporlarını değiştirerek hastaları Küba'ya gönderdiği iddia edildi.



HASTANIZI KÜBA'YA GÖTÜRMEK İSTİYORSANIZ DİKKAT!

Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre; Küba son yıllarda kansere çare arayanların yeni adresi. Ülkede ölüm nedenleri arasında dördüncü sırada yer aldığı için son 25 yılda akciğer kanseri üzerine yoğun çalışmalar yapıldı. Yıllar süren çalışmaların ardından tüm dünyada 'mucize' olarak görülen iki kanser aşısı keşfedildi. Mavi akrep zehirinden elde edilen mavi akrep damlası Vidatox 30 cs ile Cimavax EGF aşısı. Mavi akrep damlasının herhangi bir yan etkisi yok. İki önemli aşıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Küba'yı son olarak sanatçı Arif Sağ'ın da tercih etmesi Türkiye'deki kanser hastalarını umutlandırdı. Dünyanın birçok ülkesinden olduğu gibi Türkiye'den de hastalar kanser aşısı için Küba'ya gitmek isteyince Küba sağlık turizmi iş kolu doğdu. Küba'nın okyanus ötesinde uzak bir ülke oluşu, yabancı dil sorunu, hasta ve hasta yakınlarını bu şirketlere başvurmak zorunda bırakıyor.



RAPOR TERCÜMESİNDE HİLE

Her şirketin anlaşmalı kanser uzmanları Küba'da tamamlayıcı kanser tedavisi görmek isteyen hastaların ön değerlendirmesini yapıyor. Hastanın tüm bilgi ve tahlil dökümleri Küba'nın pratik formatına döküldükten sonra, bu ülkedeki sağlık sistemine online giriliyor. Hastaların Küba'ya davet edilip edilmeme kararını ülkenin sağlık bakanlığı yetkilileri veriyor. Bireysel olarak Küba'ya gitmek isteyen hastaların ise raporlarını İngilizce ya da İspanyolca'ya tercüme ettirip Küba Sağlık Bakanlığı'na bağlı SMC Salud Enstitüsü ile doğrudan yazışması ve raporlarını paylaşması gerekiyor. Küba'daki uzman sağlık heyetinin vereceği onayla birlikte başlanan tedavi, hastanın kendi ülkesindeki medikal onkoloğunun işbirliği ile yürütülebiliyor.

Kanser aşısı sadece metastaz yapmamış, ileri derece akciğer kanseri hastaları için kullanılıyor. Ancak bazı firmaların rapor tercümelerinde hile yaparak metastazları da akciğer kanseri gibi gösterdiği öne sürülüyor.



KÜBA'DA 1 DOLAR, TÜRKİYE'DE KARABORSADA

Kanser hastaları ve yakınlarının bu noktada çok dikkatli olması, simsarlara karşı tedbirli olması gerekiyor. Çünkü söz konusu aşılar Küba vatandaşlarına 1 dolara, yabancılara ise 175 dolara satılıyor. Aşılar yurt dışına çıkarılamıyor, havaalanındaki uluslararası eczanelerden belirli sayıda alınabiliyor. Aşılara en güvenli ulaşımın yolu ise Türk Eczacılar Birliği.



KÜBALI REHBERDEN TÜRKİYE'DEKİ KANSER HASTALARINA SUİSTİMAL UYARISI

Küba'nın eski Türkiye Büyükelçisi Israel Tapanes'in oğlu olan Fidel Tapanes de Küba'ya kanser tedavisi için hasta götüren aracı firmalarla ilgili çok önemli uyarılarda bulundu. Küba'da rehberlik yapan Atatürk hayranı Fidel Tapanes hastaların suistimal edilmemesi için izlemeleri gereken yolu Habertürk'e açıkladı:



HASTANE TAM PANSİYON: Burada tüm kanserler için çare yok sadece akciğer büyük hücreli, cilt, prostat ve beyin ile boyun tümörleri için çare var bunlardan biri ise ve metastaz yapmadıysa hemen kemoterapisini yapsın ve buna paralel olarak anlattığım şekilde aşağıdaki kurumlara başvurunuz. Hastane tam pansiyon konaklatıyor.



BÜYÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ: Küba'da Türkiye'deki kanser tedavisi haricinde akciğer büyük hücreli kanserler için bir aşılama yapılmaktadır. Kurumun adı Centro Internacional de Rehabilitacion Las Praderas



İNGİLİZCE YAZIN: Direkt bu kuruma İngilizce dilinde yazmak gerekiyor. Eğer yazdıktan sonra 3 gün içinde mesajınızı aldık diye geri dönüş almazsanız tekrar yazınız.



İNTERNET YETERSİZ, SADECE KLİNİK RAPOR ÖZETİNİ GÖNDERİN: Hastanın klinik rapor özetinin İngilizce çevirisini isteyecekler. Hasta ile ilgili hiçbir araştırma, sonuç vs göndermeyin. Sadece hastanın klinik rapor özetinin İngilizce çevirisini gönderin. Bu bir sayfalık bir belgedir ve özettir. Güncel olmalı ve ek olarak gönderdiğinizde bu ek 1 MB'den daha büyük olmamalı. Sadece bu belgeyi yollayın fazla belge gönderirseniz internetleri yetersizdir ve alamazlar, başvurunuz yapılmamış sayılır. İngilizce dilinde tek sayfa göndermeniz lazım ve bu belge güncel olmalı.



KOMİSYON KARAR VERİYOR: Doktorlardan oluşturulan bir komisyon haftada bir bir araya gelip karar verirler, bu nedenle cevabı beklemek lazım.



ARACILARA GÜVENMEYİN: Türkiye'de bulunan aracılara güvenmeyin. Kimse Küba'da bulunan hiç bir devlet kurumu ile ilgili randevu, ödeme vs organize etmeye yetkili değildir. Aracılar yanlış anlaşılmalar veya yanlış tedavi önerileri, zaman kaybı ve özellikle tedavi masraflarının şişirilmesi gibi sonuçlar getirecektir.



ÖMÜR UZATIP HAYAT STANDARDINI ARTIRIYOR: Önerilen tedavi Vidatox isimli bir madde ile yapılacaksa bunun bir antioksidan olduğunu bilmekte fayda var. Yanlış anlaşılma olmasın, akrebin zehiri ile yapılan bu antioksidan ve bununla sunulan vitaminler ancak hastanın ömrünün uzamasına ve daha kaliteli bir hayat standardı yaşamasına yardımcı olacaktır. Bu bir tedavi yöntemi değildir ve hastanın bunları almak için Küba'ya gelmesine gerek yoktur, bir aile bireyi gelip alabilir.



"HASTA RAPORLARINDAKİ METASTAZLAR SAKLANMIŞ"

Öte yandan ilaçların temini konusunda ise kısa süre önce youtube'da çekilmiş çok önemli bir videoda bilgilendirme yapıldı. Yurt dışı eğitim ve danışmanlık alanında çalışan Engin Bağlan seyahat için gittiği Küba'da edindiği izlenimleri anlatırken kanser aşılarına da değinerek şu önemli bilgileri paylaşıyor: "Kanser tedavisi için geliştirilen aşılar 2, 3 ve 4. evredeki akciğer hastalarında işe yarıyor. Yalnız Türkiye'de bir tane şirket var. Bu şirket çok kötü bir şekilde kullanmış ve hastaneden de hasta için 'olur' almış. Metastaz yapmış hastalar için de hastaneden olur alınmış. Bu mümkün değil. Bu şirket hastaların evraklarını tercüme ederken karaciğer, kemik, beyin kanseri gibi değil hastayı akciğer kanseri gibi gösterip Küba'ya getirmişler, tedavi etmeye çalışmışlar. Küba'da hayatını kaybeden Türk hastalar da olmuş. Bu ilaç kesinlikle Civamax akciğer kanserinin dışında herhangi bir kanser türü ve metastazlarda kullanılmıyor. Kesinlikle bu tüccarlara inanmayın, bu şirketin eline düşmeyin. İlacın Küba'daki satış fiyatı sadece bir dolar. Yatak fiyatı, ulaşım dahil hastaneden 3 bin 500 dolara çıkabilirsiniz. Kürünüz daha az olursa daha az bir fiyata çıkarsınız. Metastazları saklayarak Küba'ya hasta raporlarını göndermişler."

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