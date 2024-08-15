Kubilay Aka - Hafsanur Sancaktutan aşkı belgelendi
Oyuncu çift Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan ilk kez görüntülendi. Sancaktutan, geçtiğimiz ay "Ortalıkta adam kalmadı" ifadesi ile gündeme gelmişti
Hafsanur Sancaktutan, geçtiğiğmiz ay 'aşk' sorusuna verdiği yanıtla adından söz ettirmişti. 24 yaşındaki oyuncu, "Kimse yok, ben direkt cevap vereyim. Kalmadı ortalıkta adam" demişti.
Bu açıklamadan kısa süre sonra da Hafsanur Sancaktutan ile meslektaşı Kubilay Aka'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; İddialar karşısında suskun kalan çiftin aşkları sonunda belgelendi.