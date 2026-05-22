Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan'ı yeniden takibe aldı
Şubat ayında iki yıllık ilişkilerini bitiren Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan cephesinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Aka, eski sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'ı sosyal medyada yeniden takibe aldı
2024 yılında birliktelik yaşamaya başlayan oyuncu Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan, bu yılın başında ayrılık kararı almıştı.
Ayrılığın ardından sosyal medyada birbirlerini takibi bırakan ve birlikte çekilen fotoğraflarını silen ikiliden Kubilay Aka, kısa bir süre sonra bedelli askerlik görevini yapmak üzere Bilecik'e gitmişti.
Terhis olduktan sonra sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaşan Aka'nın bu gönderisini, eski sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'ın beğenmesi ve ardından bu beğeniyi geri çekmesi dikkat çekmişti.
İkilinin ilişkisinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan’ı sosyal medyada yeniden takibe aldı; ancak Sancaktutan henüz Aka’ya takiple karşılık vermedi.
Hafsanur Sancaktutan, ilişkilerinin başladığı 2024 yılında muhabirlerin "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna önce "Ortalıkta adam kalmadı" yanıtını vermiş; ardından Aka ile birlikteliği başlayınca, "Kubilay çok romantik. 'Adam yok' dedim, alasını buldum" açıklamasını yapmıştı.