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        Haberler Magazin Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'dan Cannes kareleri - Magazin haberleri

        Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'dan Cannes kareleri

        Mipcom Fuarı için Fransa'nın Cannes şehrine giden Kubilay Aka'ya sevgilisi Hafsanur Sancaktutan da eşlik etmişti. Aka, sevgilisi ile Cannes sokaklarında verdiği pozları yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2024 - 11:10 Güncelleme: 27.10.2024 - 11:10
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        Oyuncu Kubilay Aka, bir süredir meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşıyor.
        Geçtiğimiz günlerde Mipcom Fuarı için Fransa'nın Cannes şehrine giden Kubilay Aka'ya sevgilisi Hafsanur Sancaktutan da eşlik etmişti.

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        Hafsanur Sancaktutan, sevgilisini görebilmek için 3 saatliğine Kubilay Aka'nın yanına gitmişti. Birlikte birkaç saat vakit geçiren ikili, daha sonra birlikte dönmüştü.

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        Kubilay Aka, günler sonra Hafsanur Sancaktutan ile Cannes sokaklarında çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımladı.

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        Sevgilisiyle yurt dışında keyifli vakit geçiren Kubilay Aka, fotoğraflarını "Bu arada Cannes’da ödül aldım" notuyla yayımladı.

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        Kubilay Aka'nın fotoğraflarına kayıtsız kalmayan Hafsanur Sancaktutan da "Cannes’da iki ödüllü oyuncu diyebilir miyiz?" yorumunu yaptı.

        #Kubilay Aka
        #Hafsanur Sancaktutan
        #Cannes
        #Fransa
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