Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'dan Cannes kareleri
Mipcom Fuarı için Fransa'nın Cannes şehrine giden Kubilay Aka'ya sevgilisi Hafsanur Sancaktutan da eşlik etmişti. Aka, sevgilisi ile Cannes sokaklarında verdiği pozları yayımladı
Oyuncu Kubilay Aka, bir süredir meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşıyor.
Geçtiğimiz günlerde Mipcom Fuarı için Fransa'nın Cannes şehrine giden Kubilay Aka'ya sevgilisi Hafsanur Sancaktutan da eşlik etmişti.
Hafsanur Sancaktutan, sevgilisini görebilmek için 3 saatliğine Kubilay Aka'nın yanına gitmişti. Birlikte birkaç saat vakit geçiren ikili, daha sonra birlikte dönmüştü.
Kubilay Aka, günler sonra Hafsanur Sancaktutan ile Cannes sokaklarında çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımladı.