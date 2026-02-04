Kubilay Aka'nın paylaşımı kafaları karıştırdı

Bir süredir mutlu birliktelikleriyle gündemde olan ünlü oyuncu çift; Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka cephesinde bu kez kafaları karıştıran gelişmeler yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde ikili hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Çiftin sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam etmesine rağmen, Hafsanur Sancaktutan’ın Kubilay Aka ile olan mutluluk pozlarını silmesi, ayrılık söylentilerini beraberinde getirdi.

Son olarak Kubilay Aka’nın sosyal medya paylaşımı bu iddiaları daha da güçlendirdi. Aka’nın, aşk acısı çekiyormuş izlenimi veren bir paylaşımla; 'Bir Başıma' şarkısını seçmesi dikkatlerden kaçmadı.

Manidar paylaşımda yer alan şarkı sözleri ise adeta duygularını ele verdi; "Küsme, sırtını dönme bana; affet n’olur, üzmem bir daha. Kalbi kırık, yıldızı yok gecenin; kahrolsun acizliği her hecenin.

Söyle, ne yaparım bir başıma? Bağışla tövbeler yanlışıma; sar yine, sarmala, düş peşime.

Ah, akıl ermedi aşk işine; alışmadım yokluğuna."