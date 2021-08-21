Kubilay Aka: Şekerden şüpheleniyoruz

"Şekerden şüpheleniyoruz" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Kubilay Aka, rol aldığı 'Bunu Bi Düşünün' adlı dizinin tanıtımında objektif karşısına geçti.

Geçtiğimiz hafta evinde talihsiz bir kaza geçirerek, düşen ve kafasına dikiş atılan Aka, muhabirlerle sohbet etti. Sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan ünlü oyuncu, "Vallahi şekerden şüpheleniyoruz, tekrar bir kontrol ettireceğiz dikişler çıktıktan sonra. Evde bir düşüp, bayıldım. Kafam cama girmiş. Dikiş attırdık, çok şükür tomografide kötü bir şey çıkmadı. Allah daha kötüsünden korusun." dedi.

"GURUR VERİCİ"

Kubilay Aka, sorumlu hayvan sahipliği bilinci mesajı vermek amacıyla çekilen dizinin tanıtımında, hayvan hakları adına bir şeyler yaptığı için mutlu olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aka, "Böyle güzel sosyal sorumluluk projelerinde olmak benim için mutluluk verici. Benim de bir hayvanım var. Bir zaman sonra biz onların değil, onlar bizim sahibimiz oluyor. Hayvanların haklarının çok savunulmadığı bir düzende yaşıyoruz. Böyle bir işin içinde olmak gurur verici." ifadelerini kullandı.

"AİLEMİN GÖNLÜNÜ YAPMAM LAZIM"

Ayrıca tatil planlarıyla ilgili de konuşan oyuncu, "Bir, iki hafta sonra tatil yapacağım. Herhalde önce ailemin yanına giderim. Epeydir onları aksattık, gönüllerini yapmam lazım." şeklinde konuştu.