Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Kubilay Aka, "Dizi nasıl gidiyor, set nasıl?" sorusuna, "Çok yoğun" dedi. Aka, Miray Daner soruları karşısında ise sessizliğini korudu.

Aka geçtiğimiz günlerde yaşadığı tehdit mağduriyetiyle ilgili olarak ise, "Bu konuyla ilgili konuşamam. Yasal süreç içinde. Siber suç zorbalık... Birçok insan bu tür şeyleri yaşıyor. Aslı'yı pek tanımıyorum bir iki kez görmüşlüğüm var ama çok üzüldüm onun adına. Kınıyorum... Aslı'ya desteklerimi sunuyorum buradan. İnşallah hakkında çok güzel şeyler olur" dedi.