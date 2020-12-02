Küçük Esnaf filmi oyuncuları kimler? Küçük Esnaf filmi konusu nedir? Soruları izleyicisi tarafından merak konusu oldu. 2016 yılı çıkışlı komedi filminin hem başrolünü hem de senaristliğini Zeynap Koçak ile İbrahim Büyükak üstleniyor.
KÜÇÜK ESNAF FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
İbrahim Büyükak – Berhudar Bakır
Zeynep Koçak – Avukat Ezel
Cengiz Bozkurt – Fahrettin
Cezmi Baskın – Hüseyin
Gupse Özay – Burcu
Ünal Yeter – Salih
Olgun Toker – Oktay
Beyti Engin – Dalyan
Erdal Tosun – Haydar
Kaan Yılmaz – Caner
Hasan Aslan Giray – Taksici
Kadir Polatçı – Bekir
Ahmet Arslan – Kamil
KÜÇÜK ESNAF KONUSU NEDİR?
Kendi halinde yaşayan küçük esnaf mafyaya bulaşırsa ne olur? Babasının mafyadan aldığı borç para vefatından sonra miras olarak oğlu Berhudar'a kalır. Parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların arkası kesilmez. Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar’ın peşine düşen film, aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye dönüşüyor. Film küçük hayatlar yaşayan iki insanın büyük belalara bulaşıp yakınlaşmasını konu almakta.
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