Küçük Esnaf filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Küçük Esnaf filmi ne zaman, hangi tarihte çekildi?

Küçük Esnaf filmi tekrardan gündeme gelirken filmi kaçıranlar yeniden izlemek isteyenler için 6 Temmuz Çarşamba saat 20:00'de Star'de izleyici ile bulaşacak. Vizyona girdiği 2016 yılında izleyicinin dikkatini çekmeyi başarmış olan filmin senaryosunu İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak kaleme alırken, yönetmenliğini ise Bedran Güzel üstlenmiştir. Peki Küçük Esnaf filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Küçük Esnaf filmi ne zaman çekildi? İşte merak edilen soruların yanıtı...

KÜÇÜK ESNAF FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kendi halinde yaşayan küçük esnaf mafyaya bulaşırsa ne olur? Babasının mafyadan aldığı borç para vefatından sonra miras olarak oğlu Berhudar'a kalır. Parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların arkası kesilmez. Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar’ın peşine düşen film, aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye dönüşüyor. Film küçük hayatlar yaşayan iki insanın büyük belalara bulaşıp yakınlaşmasını konu almakta

KÜÇÜK ESNAF OYUNCULARI KİMLER?

İbrahim Büyükak – Berhudar Bakır

Zeynep Koçak – Avukat Ezel

Cengiz Bozkurt – Fahrettin

Cezmi Baskın – Hüseyin

Gupse Özay – Burcu

Ünal Yeter – Salih

Olgun Toker – Oktay

Beyti Engin – Dalyan

Erdal Tosun – Haydar

Kaan Yılmaz – Caner

Hasan Aslan Giray – Taksici

Kadir Polatçı – Bekir

Ahmet Arslan – Kamil