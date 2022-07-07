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Haberler Televizyon Küçük Esnaf filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Küçük Esnaf filmi ne zaman, hangi tarihte çekildi?
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Küçük Esnaf filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Küçük Esnaf filmi ne zaman çekildi?

Küçük Esnaf filmi sinema salonların ardından bir kez daha TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde İbrahim Büyükak yer aldığı Küçük Esnaf 6 Temmuz akşamı Star TV ekranlarında yayınlanacak. Filmi ilk defa izleyecek olanlar "Küçük Esnaf filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Küçük Esnaf filmi ne zaman çekildi?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte film hakkında merak edilenler...

Küçük Esnaf filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Küçük Esnaf filmi ne zaman, hangi tarihte çekildi?

Küçük Esnaf filmi tekrardan gündeme gelirken filmi kaçıranlar yeniden izlemek isteyenler için 6 Temmuz Çarşamba saat 20:00'de Star'de izleyici ile bulaşacak. Vizyona girdiği 2016 yılında izleyicinin dikkatini çekmeyi başarmış olan filmin senaryosunu İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak kaleme alırken, yönetmenliğini ise Bedran Güzel üstlenmiştir. Peki Küçük Esnaf filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Küçük Esnaf filmi ne zaman çekildi? İşte merak edilen soruların yanıtı...

KÜÇÜK ESNAF FİLMİ KONUSU NEDİR?
Kendi halinde yaşayan küçük esnaf mafyaya bulaşırsa ne olur? Babasının mafyadan aldığı borç para vefatından sonra miras olarak oğlu Berhudar'a kalır. Parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların arkası kesilmez. Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar’ın peşine düşen film, aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye dönüşüyor. Film küçük hayatlar yaşayan iki insanın büyük belalara bulaşıp yakınlaşmasını konu almakta

KÜÇÜK ESNAF OYUNCULARI KİMLER?
İbrahim Büyükak – Berhudar Bakır
Zeynep Koçak – Avukat Ezel
Cengiz Bozkurt – Fahrettin
Cezmi Baskın – Hüseyin
Gupse Özay – Burcu
Ünal Yeter – Salih
Olgun Toker – Oktay
Beyti Engin – Dalyan
Erdal Tosun – Haydar
Kaan Yılmaz – Caner
Hasan Aslan Giray – Taksici
Kadir Polatçı – Bekir
Ahmet Arslan – Kamil

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