Küçük göz makyajı nasıl yapılır? Evde küçük göz makyajı yapmanın püf noktaları

Küçük gözler, makyajın gücüyle kolayca büyütülebilir ve vurgulanabilir. Önemli olan, gözlerinizi doğru şekilde çerçevelemek ve ışığı en iyi şekilde yakalamalarını sağlamaktır. Işığın ve gölgenin oyununu kullanarak, gözlerinizin daha geniş ve açık görünmesini sağlayabilirsiniz. İşte küçük göz makyajı yaparken dikkat etmeniz gereken detaylar ve öneriler:

Küçük Göz Makyajı Nasıl Yapılır?

Küçük gözlerinizi makyajla daha büyük ve etkileyici göstermek için özel teknikler kullanabilirsiniz. Doğru uygulamalarla gözlerinizi olduğundan daha geniş ve açık hale getirebilir, bakışlarınıza derinlik katabilirsiniz. İşte küçük göz makyajı püf noktaları:

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Başlangıç: Temiz ve Nemli Bir Taban

Cilt Bakımı: Makyaja başlamadan önce göz çevrenizi temizleyin ve nemlendirin. Bu, makyajınızın daha pürüzsüz ve taze görünmesini sağlar.

Aydınlatıcı ve Baz Kullanımı

Göz Altına Aydınlatıcı: Gözaltlarınıza, cildinizden bir ton açık bir aydınlatıcı veya kapatıcı uygulayın. Bu, gözaltı morluklarını kapatarak gözlerinizi daha aydınlık ve geniş gösterir.

Göz Farı Bazı: Göz kapaklarınıza hafif bir göz farı bazı uygulayın. Bu, farın daha uzun süre kalıcı olmasını sağlar ve renklerin daha canlı görünmesine yardımcı olur.

Göz Farı Seçimi ve Uygulaması

Açık Renk Farlar: Göz kapaklarınızın iç köşelerine ve kemerli kısımlarına açık renkli, aydınlık farlar uygulayın. Bu, gözlerinizi büyütmeye yardımcı olur.

Koyu Renk Geçişler: Göz kıvrımınıza koyu renkli bir far uygulayarak gölgelendirme yapın. Bu, gözlerinize derinlik katar.

Eyeliner Tekniği

İnce Eyeliner: Üst kirpik diplerinize ince bir eyeliner çizgisi çekin ve çizgiyi gözün dış köşesine doğru hafifçe kalınlaştırın. Kuyruklu eyeliner, gözlerinizi daha uzun ve çekik gösterir.

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Alt Kirpik Çizgisi: Alt kirpik diplerinize koyu eyeliner uygulamak yerine, gözün dış köşesinden başlayarak ortasına kadar hafif bir gölgeleme yapın.

Göz İçi Kalem

Göz İçine Açık Renk Kalem: Gözünüzün iç çizgisine beyaz veya ten rengi bir kalem uygulayarak gözlerinizi daha da büyütün.

Maskara ve Kirpik Kıvırıcı

Kirpikleri Kıvırın: Kirpik kıvırıcı ile kirpiklerinizi kıvırarak gözlerinizi daha açık gösterin.

Bolca Maskara: Kirpiklerinize, özellikle de dış köşelerdeki kirpiklere bolca maskara uygulayın. Bu, gözlerinizin daha geniş görünmesini sağlar.

Kaşlarınızı Vurgulayın

Kaşlarınızı Belirginleştirin: Kaşlarınızı doğal şekillerine uygun olarak doldurun ve yukarı doğru fırçalayın. Belirgin kaşlar, göz makyajınızı tamamlar ve gözlerinize çerçeve oluşturur.

Küçük göz makyajı yaparken bu adımları takip ederek, gözlerinizi daha büyük ve etkileyici gösteren bir görünüm elde edebilirsiniz. Anahtar, ışığı doğru yerlere yansıtarak ve gölgeleri akıllıca kullanarak gözlerinizin doğal güzelliğini vurgulamaktır.

Küçük Gözlüler İçin Makyaj Tüyoları

Küçük gözlere sahip olanlar için makyaj, gözleri daha büyük ve çekici gösterme sanatıdır. İşte küçük gözlüler için etkili makyaj tüyoları:

Işıltılı Göz Farları: Göz kapaklarınızın iç köşelerine ve altına hafif, ışıltılı göz farları uygulayarak gözlerinizi aydınlatın ve büyütün.

Aydınlatıcı: Gözlerinizin iç köşelerine ve kaş kemiğinizin altına aydınlatıcı uygulayarak gözlerinize canlılık katın.

Açık Renk Farlar: Göz kapaklarınıza açık ve pastel tonlarda göz farı uygulayarak gözlerinizi büyütün. Koyu renkleri sadece göz kıvrımlarında ve dış köşelerde kullanın.

Renkli Eyeliner: Siyah yerine kahverengi veya lacivert gibi daha yumuşak renklerde eyeliner kullanın. Hatta mavi veya yeşil gibi canlı renkler, gözlerinizin daha büyük görünmesine yardımcı olabilir.

İnce Çizgiler: Eyeliner'ınızı ince tutun ve çizgiyi gözün dış köşelerine doğru kalınlaştırın. Bu, gözlerinizi daha uzun ve büyük gösterir.

Alt Kirpik Çizgisine Dikkat: Alt kirpik çizginizin tamamına eyeliner uygulamaktan kaçının. Bunun yerine, sadece dış köşelerde hafif bir gölgeleme yapın.

Üst Kirpiklere Odaklanın: Maskaranızı daha çok üst kirpiklerinize uygulayın ve kirpiklerinizi kökten uca doğru iyice boyayın. Alt kirpiklere çok fazla maskara uygulamak, gözlerinizi küçük gösterebilir.

Doğal Kaş Şekli: Kaşlarınızı çok ince almaktan kaçının. Doğal ve dolgun kaşlar, gözlerinizi daha geniş çerçeveleyerek, daha büyük görünmelerini sağlar.

Ten Rengi Kalem: Gözlerinizin iç çizgisine ten rengi bir kalem uygulayarak doğal bir genişlik elde edin. Bu, gözlerinizi daha açık ve büyük gösterir.

Kirpiklerinizi Kıvırın: Kirpiklerinizi kıvırarak gözlerinize daha fazla açıklık ve boyut kazandırın. Bu, gözlerinizi daha belirgin hale getirir.

Dengeli Makyaj: Göz makyajınızda dikkat çekici renkler ve teknikler kullanıyorsanız, dudak makyajınızı daha sade tutarak yüzünüzde bir denge oluşturun.

Küçük gözler için makyaj yaparken bu tüyoları uygulayarak, gözlerinizi olduğundan daha büyük ve etkileyici gösterebilirsiniz. Anahtar, doğru ışık ve renk oyunlarını kullanarak gözlerinizin doğal güzelliğini vurgulamaktır.