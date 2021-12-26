Eskisi kadar göz önünde değilsin. Neler yapıyorsun?



Müziğe devam ediyorum. Zaman zaman duraklamalarım oldu. Biliyorsunuz son 2 yıl pandemiden dolayı sahnelerden uzak kaldık. Türkiye'de Avrupa'daki pek çok ülkede de sahne alıyorum. Almanya, İsviçre, Hollanda. Yakın zamanda da Avusturalya'ya Melbourne'e gideceğiz.

Nerede yaşıyorsunuz?



Yaklaşık 25 senedir Avcılar'dayım. 96 yılında Unkapanı Plakçılar Çarşısı'na geldiğimde, bana albüm yapmak isteyen firmanın sahibi burada oturuyordu. O zaman tabii ki 12 yaşındaydım ve babam da Urfa'da öğretmendi, her zaman yanımda olamıyordu. Patronumla 'Birbirimize yakın olalım' dedim. Ailem de bir süre sonra buraya geldi.