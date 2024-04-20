Küçükçekmece'de istinat duvarında çökme

Küçükçekmece'de iki binanın istinat duvarının bir kısmında yağış sonrası çökme meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda yetkililer yıkılan bölümde önlem aldı.

HASAR OLUŞTU Cumhuriyet Mahallesi Tomurcuk Sokakta bulunan iki binanın istinat duvarında gün boyu aralıklarla devam eden yağış sonrası çökme meydana geldi. İstinat duvarının bir bölümünde ise hasar oluştu. Sesleri duyan bina sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çöken duvarın olduğu bölüme şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Duvarın diğer bölümünde ise çatlaklar oluştu.