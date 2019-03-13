Kaza Küçükçekmece, D-100 Karayolu Beşyol mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edirne istikametinde seyir halindeki aracın ismi öğrenilemeyen sürücüsü henüz bilinemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce önünde seyreden araca arkadan çarptı. DHA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarparak dururken, araç içinde bulunan iki kadın yaralandı.



Diğer araç ise durmayarak aynı istikametteki bir başka araca çarparak yaklaşık 100 metre sonra durdu. Kaza sonrası yoldan geçen sürücüler bir yandan yaralıların yardımına koşarken diğer yandan durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri yaralı iki kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle Edirne istikametini kapatarak gelen araçları yan yola yönlendirdi. İtfaiye ekipleri de kazaya karışan araçlar üzerinde bir süre inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.