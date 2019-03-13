Alınan bilgiye göre, TEM oto yolu Edirne istikametinde seyreden İrem Ö’nün kullandığı otomobil ile Ayhan Ş’nin kontrolündeki minibüs, Ayazağa yol ayrımında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs, yol kenarındaki bariyerlere çarptı, içerideki deterjan bidonları yola saçıldı. Bu bidonlara çarpan ve plakası öğrenilemeyen bir otomobilde hasar oluştu.



İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan otomobil sürücüsü İrem Ö’yü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürdü.

Minibüs sürücüsü ile hasar alan diğer otomobilin sürücüsü ve yanlarındaki yolcular, kazayı yara almadan atlattı. AA'nın haberine göre; kaza nedeniyle aynı istikamette trafik yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan araçların ve bidonların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.