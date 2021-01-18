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Temiz Tuvalet kampanyası ile 21 yılda 10 milyonu aşkın kişiye ulaşarak hijyen bilincinin oluşması için önemli adımlar atan OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, bu kez hizmet sektöründeki mikro işletmelerin hijyen kapasitelerini artırmak için kolları sıvadı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve OPET’in desteğiyle geliştirilen “İşimiz Temiz Projesi” hayata geçiyor. Nurten Öztürk,eylül ayında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığına seçilmişti.



3 PİLOT İLDE BAŞLAYACAK



Proje Türkiye’nin turizm açısından en hareketli illerinden İzmir, Muğla ve Antalya’daki pilot çalışmalar ile başlayacak. Proje ile mikro işletme olarak adlandırılan; yıllık çalışan istihdamı 10 kişiden az olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri ise 3 milyon TL’yi aşmayan işletmelerin hijyen kapasitelerinin artırılması ve gelirlerinin yükselmesi hedefleniyor. Projede Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü iş birliğinde, özel olarak yapılandırılmış hijyen odaklı eğitim programları oluşturulacak. Bu eğitim programları, pilot illerdeki Halk Eğitimi Merkezi eğitmenleri tarafından Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Uzaktan Eğitim Platformu kanalıyla mikro işletmelerle buluşturulacak.

18 AY SÜRECEK

Turizm potansiyelinin yüksek olduğu İzmir, Antalya ve Muğla’da pilot olarak başlatılan projede toplumda farkındalık oluşturarak hizmet sektörüne dahil olan; yeme- içme, konaklama ve ulaşım alanında faaliyet gösteren mikro işletmelerin öne çıkmalarına destek verilecek. Üç ilde toplam 31 bin 500 işletmeye ulaşmanın hedeflendiği proje, 2022 yılının Haziran ayı sonuna kadar devam edecek. Pilot illerdeki çalışmaların ardından Türkiye geneline de yaygınlaştırılacak olan projede, OPET’in deneyimlerinden faydalanılacak. Eğitimlerini tamamlayan kişiler ‘Hijyen Eğitim Sertifikası’nı almaya hak kazanırken işletmesi de “İşimiz Temiz Hijyen Eğitimi” belgesini alarak işletmesinin görünen uygun yerinde sergileyebilecek. Ayrıca proje sürecinde yarattığı etkinin ölçümlenmesi amaçlı sosyal etki araştırması da yapılacak.

İşimiz Temiz Projesi'nin basın toplantısı, bugünün Dünya Hijyen Günü olması nedeniyle dün yapıldı. Toplantı TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk’ün katılımıyla online olarak gerçekleştirildi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu pandemi döneminde hijyenin öneminin daha da arttığına vurgu yaptı. Hisarcıklıoğlu ''İşimiz Temiz Projesi ile de özellikle bu kritik dönemde, hizmet sektöründeki yeme içme, konaklama ve ulaşım alanında faaliyet gösteren mikro işletmelerin öne çıkmalarına destek verilecek'' dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük de salgın döneminde hijyen eğitimi ve uygulamalarına ilişkin birçok çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti. Büyük proje kapsamında geliştirilecek eğitim programlarının halk eğitimi merkezi öğretmenleri tarafından Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün uzaktan öğrenme portalı üzerinden mikro işletmelerle buluşturulacağını söyledi.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk ''İşimiz Temiz Projesi’nde proje ortaklarımızla birlikte hizmet sektörüne yönelik hijyen eğitimleri düzenleyerek mikro işletmelerin temiz, hijyenik ve sağlıklı hizmet sunmalarını amaçlıyoruz. Türkiye genelinde ulusal bir dönüşüm ilan etmek amacındayız. Ülkemizin, insanımızın ve turizmimizin en önemli değerlerinden biri olan misafirperverliğimizi hijyenik kurallarla daha güvenli hale getirmek istiyoruz. Toplumda farkındalık yaratarak, bu zorlu dönemde mikro işletmelerin kapasitelerini artırmayı, gelirlerini yükseltmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.