Gözyaşları sel oldu! Güle güle Mustafa!

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi Göldüzü köyünde oturan Mustafa Erçetin ile Polat Ergün (10), 1 ay önce başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.
İKİ ÇOCUK DA ANKARA'DA TEDAVİYE ALINDI
DHA'da yer alan habere göre Bitlis Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk, 21 Ekim'de kuduz şüphesiyle Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi.
10 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ
Erçetin'e kuduz tanısı konurken, Ergün'de olumsuz bir duruma rastlanmadı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Erçetin, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.
KÖYÜNDE CENAZE NAMAZI KILINDI
Mustafa Erçetin'in cenazesi, bugün Bitlis'e getirildi. Göldüzü köyünde Erçetin için cenaze namazı kılındı.
ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir'in de katıldığı cenazede, anne Çiğdem Erçetin sinir krizi geçirdi. Namaz sonrası Mustafa Erçetin'in cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.
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