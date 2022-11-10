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Haberler Gündem 3. Sayfa Gözyaşları sel oldu! Kuduz belirtileri gösteren ve tedavi altına alındıktan sonra ölen Mustafa Erçetin toprağa verildi - Güncel haberler
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Gözyaşları sel oldu! Güle güle Mustafa!

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde köpek saldırısına uğradıktan sonra kuduz olduğu anlaşılıp, tedavi gördüğü Ankara'da hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mustafa Erçetin'in cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi

Gözyaşları sel oldu! Kuduz belirtileri gösteren ve tedavi altına alındıktan sonra ölen Mustafa Erçetin toprağa verildi - Güncel haberler
Gözyaşları sel oldu! Güle güle Mustafa!
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DHA

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi Göldüzü köyünde oturan Mustafa Erçetin ile Polat Ergün (10), 1 ay önce başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

İKİ ÇOCUK DA ANKARA'DA TEDAVİYE ALINDI

DHA'da yer alan habere göre Bitlis Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk, 21 Ekim'de kuduz şüphesiyle Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi.

10 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

Erçetin'e kuduz tanısı konurken, Ergün'de olumsuz bir duruma rastlanmadı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Erçetin, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

KÖYÜNDE CENAZE NAMAZI KILINDI

Mustafa Erçetin'in cenazesi, bugün Bitlis'e getirildi. Göldüzü köyünde Erçetin için cenaze namazı kılındı.

ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ


GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir'in de katıldığı cenazede, anne Çiğdem Erçetin sinir krizi geçirdi. Namaz sonrası Mustafa Erçetin'in cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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