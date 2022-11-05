Kuduz vakasının ardından Bitlisliler konuştu!

AA'da yer alan habere göre Tatvan ilçesinde yaşayan Kübra Açar, Bitlis'ten tedavi için Ankara'ya gönderilen çocukta kuduz virüsüne rastlanmasının üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Süreci takip ettiklerini ve çocuğun sağlığına kavuşması için dua ettiklerini belirten Açar, "Bu üzücü ve endişe verici bir sonuç. Dileğimiz ilgili kurumların önlem alması ve aşılarının zamanında yapılması. İnşallah sorunsuz bir şekilde kuduz olayı atlatılır ve vatandaşlarda rahat eder" dedi.

"BÖLGEMİZDE KUDUZ VAKASI VAR MI"

Duygu Erden Kılıçarslan sokaktaki sahipsiz köpeklerden rahatsızlık duyduklarını ifade ederek, "Çocuklarımızla rahat bir şekilde dolaşamıyoruz. Bulaşıcılığı da var. Biz çocuklarımızın normal, genel aşılarını 2 yaşına kadar yapıyoruz, içinde kuduz aşısının bulunup bulunmadığını bilmiyoruz. Bölgemizde kuduz vakalarının olup olmadığı hakkında net bir bilgiye sahip olmadığımız için endişeliyiz. Yetkililerden bu konuda destek bekliyoruz" diye konuştu.

"ÇOCUKLARI OKULA BİZ GÖTÜRÜYORUZ"

Mahalle ve sokakların köpeklerden geçilmediğini, bunun sıkıntılara yol açtığını söyleyen Mehmet Şen de şöyle dedi:

"Çocuklarımız korktuğu için okula gidemiyor. Belediyeyi aradığımızda aşılarının yapıldığı söyleniyor, veterinerler de aynı şeyi söylüyor ama sonuçta köpekler çocuklara saldırıyor ve çocuklarda korkuyor. Evimizin bulunduğu sokakta 10-15 civarında köpek toplanıyor ve çocuklar korktukları için biz çocuklarımızı okula götürüp getiriyoruz. Sokak köpeklerinin hastalıklı veya kuduz olup olmadıklarını bilmiyoruz. Bu konuda yetkililerden daha fazla duyarlılık bekliyoruz."

"TEDBİR ALINMALI TOPLATILMASI GEREK"

Ahlat'taki esnaflardan Refa Gökbulak, "Adilcevaz’da yaşanan vakayı duydum ve çok üzüldüm. Bizim de çocuklarımız var. Bunlar için gerçekten çok büyük risk oluşturuyor. Özellikle de gece. Bunun için bir an önce tedbir alınması ve toplatılması lazım. Yetkililerden daha fazla duyarlılık bekliyoruz. İl genelinde de hayvan barınaklarının artırılmasında fayda var çünkü yetersiz ki toplanılmıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"GEÇEN YIL BABAMIN BAŞINA GELDİ"

Adilcevaz ilçesinde alışkın olmadıkları bir olayın yaşandığını anımsatan Cem Gezici, "Küçük çocuklarımız başıboş hayvanlar tarafından ısırıldığı için şu an Hacettepe Üniversitesinde tedavi görüyorlar. Geçen sene aynı olay babamın başına geldi. Hatta biz aşılarını tam zamanlı uygun bir şekilde yaptırdığımızdan dolayı herhangi bir problemle karşılaşmadık. Yerel yönetimlere bu konuda çok büyük işler düşüyor. Hepimiz hayvanları seviyoruz, zarar gelmesini istemiyoruz ama en azından güvenlik açısından risk oluşturmalarının önlenmesini talep ediyoruz" diye konuştu.