'Kuğu gölü balesi' videosu gündem olmuştu! Düzce Valiliği açıklama yaptı Düzce Valiliği sosyal medyada 'kuğu gölü balesi' diye nitelendirilen videoyla ilgili yaptığı açıklamada,"bir erkek şahsın yerde yatar vaziyette olduğu ve garip davranışlar sergilediğinin görülmesi üzerine olay yerine çağırılan sağlık görevlilerince Düzce Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevki yapılmıştır. Yapılan muayene sonrasında düzenlenen rapora göre şahsın psikolojik rahatsızlığı (bipolar bozukluğu) bulunduğu, rahatsızlığından kaynaklı halüsinasyonlar gördüğü, yerde yatar vaziyette ve garip davranışlar sergilemesinin uyuşturucu kullanımından kaynaklı olmadığı görülmüştür" ifadelerini kullandı

Düzce Valiliği, geçtiğimiz günlerde yattığı yolda yaptığı hareketlerle sosyal medyada viral olan şahıs hakkında açıklama yaptı.

Düzce'de geçtiğimiz günlerde otogar yakınlarında polislerin önünde farklı dans figürleri yapan şahıs hakkında Düzce Valiliği açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "X sosyal medya platformu üzerinde ‘Düzce'de bir genç kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle kuğu gölü balesi yaptı’ açıklamasıyla paylaşım yapılan video ile ilgili yapılan araştırmada; 02.09.2023 günü saat 15.40 sıralarında görevli personellerimiz tarafından otogar köprülü kavşağının alt kısmında olduğu öğrenilen M.E.D. (1999 doğumlu ve Adana ilinde ikamet eder) isimli bir erkek şahsın yerde yatar vaziyette olduğu ve garip davranışlar sergilediğinin görülmesi üzerine olay yerine çağırılan sağlık görevlilerince Düzce Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevki yapılmıştır. Yapılan muayene sonrasında düzenlenen rapora göre şahsın psikolojik rahatsızlığı (bipolar bozukluğu) bulunduğu, rahatsızlığından kaynaklı halüsinasyonlar gördüğü, yerde yatar vaziyette ve garip davranışlar sergilemesinin uyuşturucu kullanımından kaynaklı olmadığı görülmüştür. Şahsın olay günü Kocaeli'den Adana iline şehirlerarası otobüsle seyahat ettiği, otobüs mola verdiği esnada araçtan inerek videoya konu hareketleri yaptığı, ilimizde kısıtlı bir süre bulunduğu, tedavi sonrası ikamet ettiği Adana iline gittiği ve halen Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesinde tedavi gördüğü anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.