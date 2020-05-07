Dış kulak yollarında kulağın nemli veya sulu kalması nedeni ile ortaya çıkan mantar; özellikle yaz aylarında tatilde, havuzlardan, banyo, hamam ve denizden ortaya çıkan bakterileri taşımaktadır. Dış kulakla orta kulak arasında meydana gelmesi sıkça rastlanır bir durumdur. O nedenle dikkat etmek gereklidir. Sağlık açısından büyük bir durum yaratmasa da rahatsızlık oluşturur. Sıkça karıştırmak mantarın derinlere inmesine ve dağılmasına neden oluşturur.

Kulak mantarı belirtileri nelerdir?

Kulakta aşırı kaşınma ve tıkanıklık hali oluşur.

Kulakta şiddetli ağrılara neden olabilir.

Süte benzer bir akıntı oluşur ve kötü bir kokuya neden olur.

Boyun kısmında lenf bezlerine doğru şişlik yaratabilir.

Kulak mantarı tedavisi

Kulak mantarını tedavi ederken alkol ve sirke karışımı kullanılabilmektedir. Kulakta oluşan suyun çıkarılması gereklidir. Kulağa lokal tedaviler uygulanmaktadır, mantarı tedavi edici damlalar hekimler tarafından önerilmektedir. Özellikle kulağın temizliğinin sağlıklı olarak yapılması gereklidir. Su ile çok fazla temas ettirilmemelidir. Kulağa damla damlatılarak, banyo öncesi korumaya alınmalıdır.Kulak içinde enfeksiyon nasıl oluşmuşsa ağrı yapabilir; bu durumda anestezik asidik damla ile ağrı geçirilebilir.

Kulak mantarının oluşmasını önlemek için; havuzlar, hamamlar, deniz gibi yerlerden kaçınmak gereklidir. Ya da kulağı bir tıpa ile tıkamak ve bu durumdan etkileşimi azaltabilir. Kulakların banyodan sonra sulu bırakılmaması gereklidir. Kulakları sürekli kaşıyarak tahriş olmasını sağlamamak gereklidir. Kulağın kulak pamuğu ya da yabancı cisimlerle karıştırılmaması önemlidir. Bu durum enfeksiyon oluşturabilir. Acı ve baharatlı gıdaları çok fazla tüketmek mantar oluşumunu tetikler. Dikkat etmek bu durumun önüne geçilmesi açısından fayda sağlayacaktır.