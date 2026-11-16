2027 Grammy adaylıklarında Raye zirvede

2027 Grammy adayları açıklandı
69. Grammy Ödülleri'nin adayları açıklandı. Raye 11 adaylıkla listenin başında yer alırken Rosalía dokuz, Ella Langley yedi adaylık elde etti
Müzik dünyasının prestijli ödüllerinden Grammy'nin 2027 adayları açıklandı. Raye, 11 adaylıkla Beyoncé'nin 2025'te kırdığı kadın sanatçılar arasında bir yılda en fazla adaylık rekorunu egale etti.
Sanatçı, This Music May Contain Hope albümüyle Yılın Albümü, “-Where Is My Husband! ile Yılın Kaydı ve Yılın Şarkısı kategorilerinde yarışacak.
Rosalía dokuz adaylıkla ikinci sırada yer aldı. Lux albümü Yılın Albümü, Björk ve Yves Tumor ile seslendirdiği Berghain ise Yılın Kaydı ve Yılın Şarkısı kategorilerinde aday oldu.
Ella Langley yedi adaylık elde ederken Phoebe Bridgers, Olivia Rodrigo ve Lambert de aynı sayıda adaylıkla öne çıktı. Bruno Mars, Taylor Swift, Geese, Leon Thomas ve Olivia Dean de birden fazla kategoride aday gösterildi.
BÜYÜK ÖDÜLLERDE GÜÇLÜ REKABET
Yılın Kaydı kategorisinde Raye'nin “Where Is My Husband!”, Rosalía'nın “Berghain” ve Ella Langley'nin “Choosin’ Texas” şarkılarının yanı sıra Olivia Dean'in “Man I Need”, Bruno Mars'ın “I Just Might”, Olivia Rodrigo'nun “The Cure”, Taylor Swift'in “The Fate of Ophelia” ve Tame Impala ile Jennie'nin “Dracula” şarkısı yarışacak.
Yılın Şarkısı kategorisinde “Berghain”, “Choosin’ Texas”, “The Cure”, “Man I Need” ve “Where Is My Husband!” adaylar arasında bulunuyor. Taylor Swift'in “I Knew It, I Knew You”, Bruno Mars'ın “Risk It All” ve Ariana Grande'nin “Hate That I Made You Love Me” şarkıları da ödül için yarışacak.
Yılın Albümü kategorisinde Raye'nin This Music May Contain Hope, Rosalía'nın Lux ve Ella Langley'nin Dandelion albümlerinin yanı sıra Phoebe Bridgers'ın Lost Weekend, Bruno Mars'ın The Romantic, Olivia Rodrigo'nun You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love ve Taylor Swift'in The Life of a Showgirl albümleri aday gösterildi.
Grammy Ödülleri töreni, 7 Şubat 2027'de Los Angeles'taki Crypto.com Arena'da düzenlenecek.
Yılın Albümü
Lost Weekend – Phoebe Bridgers
The Art of Loving – Olivia Dean
Dandelion – Ella Langley
The Romantic – Bruno Mars
THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE. – RAYE
you seem pretty sad for a girl so in love – Olivia Rodrigo
LUX (Complete Works) – ROSALÍA
The Life of a Showgirl – Taylor Swift
Yılın Kaydı
Man I Need – Olivia Dean
Choosin’ Texas – Ella Langley
I Just Might – Bruno Mars
WHERE IS MY HUSBAND! – RAYE
the cure – Olivia Rodrigo
Berghain – ROSALÍA, Björk ve Yves Tumor
The Fate of Ophelia – Taylor Swift
Dracula – Tame Impala ve JENNIE
Yılın Şarkısı
Berghain – Björk Gudmundsdóttir, Noah Goldstein, Jake Miller, Rosalía Vila Tobella ve Dylan Wiggins
Choosin’ Texas – Luke Dick, Miranda Lambert, Ella Langley ve Joybeth Taylor
the cure – Daniel Nigro ve Olivia Rodrigo
hate that i made you love me – Ariana Grande, Max Martin ve Ilya Salmanzadeh
I Knew It, I Knew You – Jack Antonoff ve Taylor Swift
Man I Need – Olivia Dean, Tobias Jesso Jr. ve Zach Nahome
Risk it All – Dernst Emile II, James Fauntleroy, Philip Lawrence ve Bruno Mars
WHERE IS MY HUSBAND! – Rachel Keen ve Mike Sabath
En İyi Yeni Sanatçı
Angine de Poitrine
Geese
Ella Langley
Slayyyter
SIENNA SPIRO
Don Toliver
Remi Wolf
The Womack Sisters
En İyi Pop Vokal Albümü
The Art of Loving – Olivia Dean
petal – Ariana Grande
The Romantic – Bruno Mars
THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE. – RAYE
you seem pretty sad for a girl so in love – Olivia Rodrigo
En İyi Solo Pop Performansı
Man I Need – Olivia Dean
Risk It All – Bruno Mars
WHERE IS MY HUSBAND! – RAYE
the cure – Olivia Rodrigo
Sauvignon Blanc – ROSALÍA
En İyi Pop İkili/Grup Performansı
RUNWAY – Lady Gaga ve Doechii
Bring Your Love – Madonna ve Sabrina Carpenter
Click Clack Symphony. – RAYE ve Hans Zimmer
The Life of a Showgirl – Taylor Swift ve Sabrina Carpenter
Dracula – Tame Impala ve JENNIE
En İyi Dans Pop Kaydı
Blue Moon – Zara Larsson
Danceteria – Madonna
Life Boat. – RAYE
Dance... – Slayyyter
Too Easy – Tinashe
En İyi Dans/Elektronik Müzik Kaydı
Lights Burn Dimmer – Fred Again.. ve Jamie T.
I Feel So Free – Madonna
Crank – Slayyyter
My Old Ways – Tame Impala
Melatonin – Tinashe
Music – Underscores
En İyi Dans/Elektronik Müzik Albümü
Confessions II – Madonna
Sexistential – Robyn
Soma – Skrillex
Wor$t Girl in America – Slayyyter
Deadbeat – Tame Impala
En İyi Remikslenmiş Kayıt
Beto’s Horns (Fred Remix) – Fred Again.. ve Tom Norris
I Just Might (Austin Millz Remix) – Austin Millz
Love Sensation – Stuart Price
Opalite (Chris Lake Remix) – Chris Lake
A Question of Trust — Boyz Noize Remix – Boyz Noize
Where Is My Husband! – David Guetta ve Hypaton
En İyi Rap Albümü
DILLAGENCE II – Busta Rhymes ve J Dilla
AM I THE DRAMA? – Cardi B
God Gotta Afro & Gold Hoops – Rapsody
OCTANE – Don Toliver
everything is a lot. – Wale
BULLY - DELUXE – Kanye West (Ye)
En İyi Rap Şarkısı
E85 – Don Toliver
ErrTime – Cardi B
girl, get up. – Doechii ve SZA
LET ‘EM KNOW – T.I.
Spend Dat – Yung Miami
En İyi Rap Performansı
Good Flirts – Baby Keem, Kendrick Lamar ve Momo Boyd
ErrTime – Cardi B
Run It Back!! – De La Soul ve Nas
LET ‘EM KNOW – T.I.
Body – Don Toliver
En İyi Melodik Rap Performansı
This Woman – Busta Rhymes, J Dilla ve D’Angelo
Safe – Cardi B ve Kehlani
girl, get up. – Doechii ve SZA
E85 – Don Toliver
Watching Us – Wale ve Leon Thomas
En İyi R&B Albümü
BROWN (The Chocolate Edition) – Chris Brown
When The City Sleeps – Alex Isley
Kehlani – Kehlani
Saturday Night – PJ Morton
To Whom This May Concern – Jill Scott
En İyi R&B Şarkısı
Let Me – Victoria Monét
My Muse – Leon Thomas
Out The Window – Kehlani
Pressha – Jill Scott
What You Need – Tems
En İyi R&B Solo Performansı
MORNING DEW (DONK) – Beyoncé
Out The Window – Kehlani
Let Me – Victoria Monét
Pressha – Jill Scott
What You Need – Tems
En İyi Geleneksel R&B Performansı
I Found Myself – Durand Bernarr
Can’t Let Go – Lalah Hathaway
Beautiful People – Jill Scott
My Muse – Leon Thomas
If I Let You – The Womack Sisters
En İyi Progresif R&B Albümü
BERNARR. – Durand Bernarr
Waves – Moonchild
The Last Balloon – Tank and The Bangas
PHOLKS – Leon Thomas
Distracted – Thundercat
En İyi Rock Albümü
Vol. II – Angine De Poitrine
Your Favorite Toy – Foo Fighters
The Wow! Signal – Muse
Foreign Tongues – The Rolling Stones
Frozen Charlotte – Jack White
En İyi Rock Şarkısı
In the Stars – The Rolling Stones
Lost Boys – Phoebe Bridgers
My Only Angel – Aerosmith ve Yungblud
Streets of Minneapolis — Radio Mix – Bruce Springsteen
Trinidad – Geese
What’s Wrong With Me – Olivia Rodrigo ve Robert Smith
En İyi Rock Performansı
Sarniezz – Angine de Poitrine
Lost Boys – Phoebe Bridgers
Trinidad – Geese
What’s Wrong With Me – Olivia Rodrigo ve Robert Smith
In the Stars – The Rolling Stones
En İyi Alternatif Müzik Albümü
I Must Be Dreaming – Alabama Shakes
Lost Weekend – Phoebe Bridgers
Music, Fashion, Film – Charli xcx
Getting Killed – Geese
The Mountain – Gorillaz
LUX (Complete Works) – ROSALÍA
En İyi Alternatif Müzik Performansı
Fabienk – Angine De Poitrine
Kill Me – Phoebe Bridgers
Au Pays du Cocaine – Geese
Reliquia – Rosalía
Showbiz – Hayley Williams
En İyi Metal Performansı
The Edge of Perfection – Anthrax
Hive Mind – Knocked Loose ve Denzel Curry
Your Ghost Again – Mastodon
Let There Be Shred – Megadeth
End of You – Poppy, Amy Lee ve Courtney LaPlante
En İyi Geleneksel Pop Vokal Albümü
Good Grief – Sara Bareilles
The Boys Of Dungeon Lane – Paul McCartney
Better Broken – Sarah McLachlan
An Offering: Live At Speakeasy Studios – Leslie Odom Jr.
Whatever’s Clever! – Charlie Puth
En İyi Geleneksel Pop Vokal Performansı
A Couple Minutes – Olivia Dean
For Good – Cynthia Erivo ve Ariana Grande
Madwoman – Laufey
I Hate The Way I Look Today. – RAYE
all that’s left – Nicole Zuraitis ve Gilad Hekselman
En İyi Geleneksel Country Albümü
Clovis – Charley Crockett
50 Years From Home: Down At The Borderline – Vince Gill
Banks Of The Trinity – Cody Johnson
Workin’ Man: Willie Sings Merle – Willie Nelson
Once Upon a Second Time Around – Charlie Worsham
En İyi Çağdaş Country Albümü
Mount Pleasant – Kelsea Ballerini
Cherry Valley – Carter Faith
Dandelion – Ella Langley
Cloud 9 – Megan Moroney
Middle of Nowhere – Kacey Musgraves
En İyi Country Solo Performansı
The Whole World – Vince Gill
Choosin’ Texas – Ella Langley
Dry Spell – Kacey Musgraves
Can’t Sit Still – Lainey Wilson
Gary – Stephen Wilson Jr.
En İyi Country İkili/Grup Performansı
Butterfly – Zac Brown Band ve Dolly Parton
Here – Mumford & Sons ve Chris Stapleton
Horses and Divorces – Kacey Musgraves ve Miranda Lambert
Light of a Clear Blue Morning – Dolly Parton, Lainey Wilson, Miley Cyrus, Queen Latifah ve Reba McEntire
Phone, Keys, Wallet – Lainey Wilson ve John Mayer
En İyi Country Şarkısı
Beautiful Things – Megan Moroney
Choosin’ Texas – Ella Langley
Dry Spell – Kacey Musgraves
Hardwired – Stephen Wilson Jr.
Phone, Keys, Wallet – Lainey Wilson ve John Mayer
En İyi Americana Albümü
Returning To Myself – Brandi Carlile
Sad And Beautiful World – Mavis Staples
Future Soul – Tedeschi Trucks Band
Masks Off – Jesse Welles
World’s Gone Wrong – Lucinda Williams
En İyi Çağdaş Folk Albümü
Le Sigh – Kris Angelis
Ace – Madison Cunningham
The Great Divide: The Last Of The Bugs – Noah Kahan
Lost Cause Lover Fool – The Milk Carton Kids
Bloodline – Mon Rovîa
En İyi Americana Performansı
Heartland – Sara Bareilles
Returning To Myself – Brandi Carlile
Sad and Beautiful World – Mavis Staples
Mill Town Flood – Billy Strings
Masks Off – Jesse Welles
En İyi Komedi Albümü
Good Girl – Nikki Glaser
Joy in The Trenches – Trevor Noah
Legacy – Wanda Sykes
100 Sound Effects – Fred Armisen
Take a Banana for the Ride – Jeff Ross
The Unstoppable... – Dave Chappelle
En İyi Sesli Kitap, Anlatım ve Hikâye Anlatımı Kaydı
Future Boy – Michael J. Fox
The Look – Michelle Obama
The Man On The Run – Paul McCartney ve Morgan Neville
Remix Meditation – Lil Jon
Star Of The Show: My Life On Stage – Dolly Parton
Vagabond: A Memoir – Tim Curry
En İyi Görsel Medya Derleme Film Müziği
The Devil Wears Prada 2 – Çeşitli sanatçılar
Stranger Things Sezon 5 – Çeşitli sanatçılar
Wicked: For Good – Çeşitli sanatçılar
The Wizard of Oz at Sphere – The Wizard of Oz at Sphere
Wuthering Heights – Charli xcx
En İyi Görsel Medya Film Müziği
The Odyssey – Ludwig Göransson
One Battle After Another – Jonny Greenwood
Project Hail Mary – Daniel Pemberton
Star Wars: The Mandalorian and Grogu – Ludwig Göransson
Widow’s Bay – David Fleming
En İyi Görsel Medya İçin Yazılmış Şarkı
House – Charli xcx ve John Cale
I Knew It, I Knew You – Taylor Swift
Need Someone – Andrew Bird ve Gavin Brivik
No Place Like Home – Cynthia Erivo
RUNWAY – Lady Gaga ve Doechii
En İyi Müzik Videosu
Lost Boys – Phoebe Bridgers
STORM – GENER8ION ve Yung Lean
hate that i made you love me – Ariana Grande
Click Clack Symphony. – RAYE ve Hans Zimmer
Berghain – ROSALÍA, Björk ve Yves Tumor
Yılın Söz Yazarı (Klasik Dışı)
Amy Allen
Edgar Barrera
RAYE
Joybeth Taylor
Theron Thomas
Yılın Yapımcısı (Klasik Dışı)
Tony Berg
Dernst “D’Mile” Emile II
Noah Goldstein
Miranda Lambert
Mike Sabath
En İyi Müzik Filmi
To Be Celestial vs. That’s the Weight of the World
Hit Me Hard and Soft: The Tour Live
Man on the Run
EPiC: Elvis Presley in Concert
Lilith Fair: Building a Mystery – The Untold Story
En İyi Müzikal Tiyatro Albümü
CHESS the Musical – Nicholas Christopher, Hannah Cruz, Bradley Dean, Lea Michele, Bryce Pinkham ve Aaron Tveit
The Lost Boys – Shoshana Bean, LJ Benet, Ali Louis Bourzgui, Paul Alexander Nolan, Benjamin Pajak ve Maria Wirries
Ragtime – Colin Donnell, Joshua Henry, Caissie Levy, Nichelle Lewis, Ben Levi Ross ve Brandon Uranowitz
Schmigadoon! – Alex Brightman, Sara Chase ve Ana Gasteyer
Two Strangers (Carry A Cake Across New York) – Christiani Pitts ve Sam Tutty
En İyi Gospel Performansı/Şarkısı
Thank You For Everything – Kirk Franklin ve Karen Clark Sheard
Watches Over Me – Cory Henry, Hezekiah Walker ve The Brent Fischer Orchestra
Promises 2.0 – Lisa Knowles-Smith ve The Brown Singers
Mercy – PJ Morton
At The Cross – CeCe Winans
En İyi Música Urbana Albümü
Cosa Nuestra: Capítulo 0 – Rauw Alejandro
OMERTA – J Balvin ve Ryan Castro
HOPI SENDÉ – Ryan Castro
OMAKASE – Alvaro Diaz
EL GREEN PRINT: La Saga (Disc 1) — FEID VS FERXXO – Feid
Do Not Disturb: Late Checkout – Young Miko
En İyi Música Mexicana Albümü
LO QUE ME FALTA POR LLORAR – Grupo Frontera
Aunque Me Duela – Lupita Infante
La Madrina – Mari Nobre
DINASTÍA (DELUXE) – Peso Pluma ve Tito Double P
¡VIDA MÉXICO! – Carlos Rivera
En İyi Latin Pop Albümü
NO ME ARREPIENTO DE SENTIR TANTO – KAROL G
FEMME FATALE – Mon Laferte
MUDA – Carín León
¿Dónde Es El After? – Rawayana
Bendito Verano – ELENA ROSE
En İyi Tropikal Latin Albümü
País Portatil – Rubén Blades, Roberto Delgado ve Orquesta
El Alma en Clave – Luis Enrique
Antes Que El Tiempo Se Vaya – Fonseca
Más Que Palabras – Grupo Niche
El Último Disco Vol. 1 – Carlos Vives
En İyi Çocuk Müziği Albümü
All in Good Time – Snooknuk
Hasta La Vista…Baby – Lucky Diaz And The Family Jam Band
Little Birdie’s Big Symphony – Mark Hoying
Magnificent – Lachi
Starchild, Vol. 1 – Divinity Roxx ve Divi Roxx Kids
En İyi Sözlü Şiir Albümü
Black Shaman Strikes Back – Marc Marcel
the color of rain – aja monet
A Hero And A Villain – Mad Skillz
How Love Grows – Jwalt ve ClayDough
Leap Life – Saul Williams