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        Haberler Kültür-Sanat 2027 Grammy adayları açıklandı

        2027 Grammy adayları açıklandı

        69. Grammy Ödülleri'nin adayları açıklandı. Raye 11 adaylıkla listenin başında yer alırken Rosalía dokuz, Ella Langley yedi adaylık elde etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 17:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        2027 Grammy adaylıklarında Raye zirvede

        Müzik dünyasının prestijli ödüllerinden Grammy'nin 2027 adayları açıklandı. Raye, 11 adaylıkla Beyoncé'nin 2025'te kırdığı kadın sanatçılar arasında bir yılda en fazla adaylık rekorunu egale etti.

        Sanatçı, This Music May Contain Hope albümüyle Yılın Albümü, “-Where Is My Husband! ile Yılın Kaydı ve Yılın Şarkısı kategorilerinde yarışacak.

        Rosalía dokuz adaylıkla ikinci sırada yer aldı. Lux albümü Yılın Albümü, Björk ve Yves Tumor ile seslendirdiği Berghain ise Yılın Kaydı ve Yılın Şarkısı kategorilerinde aday oldu.

        Ella Langley yedi adaylık elde ederken Phoebe Bridgers, Olivia Rodrigo ve Lambert de aynı sayıda adaylıkla öne çıktı. Bruno Mars, Taylor Swift, Geese, Leon Thomas ve Olivia Dean de birden fazla kategoride aday gösterildi.

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        BÜYÜK ÖDÜLLERDE GÜÇLÜ REKABET

        Yılın Kaydı kategorisinde Raye'nin “Where Is My Husband!”, Rosalía'nın “Berghain” ve Ella Langley'nin “Choosin’ Texas” şarkılarının yanı sıra Olivia Dean'in “Man I Need”, Bruno Mars'ın “I Just Might”, Olivia Rodrigo'nun “The Cure”, Taylor Swift'in “The Fate of Ophelia” ve Tame Impala ile Jennie'nin “Dracula” şarkısı yarışacak.

        Yılın Şarkısı kategorisinde “Berghain”, “Choosin’ Texas”, “The Cure”, “Man I Need” ve “Where Is My Husband!” adaylar arasında bulunuyor. Taylor Swift'in “I Knew It, I Knew You”, Bruno Mars'ın “Risk It All” ve Ariana Grande'nin “Hate That I Made You Love Me” şarkıları da ödül için yarışacak.

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        Yılın Albümü kategorisinde Raye'nin This Music May Contain Hope, Rosalía'nın Lux ve Ella Langley'nin Dandelion albümlerinin yanı sıra Phoebe Bridgers'ın Lost Weekend, Bruno Mars'ın The Romantic, Olivia Rodrigo'nun You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love ve Taylor Swift'in The Life of a Showgirl albümleri aday gösterildi.

        Grammy Ödülleri töreni, 7 Şubat 2027'de Los Angeles'taki Crypto.com Arena'da düzenlenecek.

        Yılın Albümü

        Lost Weekend – Phoebe Bridgers

        The Art of Loving – Olivia Dean

        Dandelion – Ella Langley

        The Romantic – Bruno Mars

        THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE. – RAYE

        you seem pretty sad for a girl so in love – Olivia Rodrigo

        LUX (Complete Works) – ROSALÍA

        The Life of a Showgirl – Taylor Swift

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        Yılın Kaydı

        Man I Need – Olivia Dean

        Choosin’ Texas – Ella Langley

        I Just Might – Bruno Mars

        WHERE IS MY HUSBAND! – RAYE

        the cure – Olivia Rodrigo

        Berghain – ROSALÍA, Björk ve Yves Tumor

        The Fate of Ophelia – Taylor Swift

        Dracula – Tame Impala ve JENNIE

        Yılın Şarkısı

        Berghain – Björk Gudmundsdóttir, Noah Goldstein, Jake Miller, Rosalía Vila Tobella ve Dylan Wiggins

        Choosin’ Texas – Luke Dick, Miranda Lambert, Ella Langley ve Joybeth Taylor

        the cure – Daniel Nigro ve Olivia Rodrigo

        hate that i made you love me – Ariana Grande, Max Martin ve Ilya Salmanzadeh

        I Knew It, I Knew You – Jack Antonoff ve Taylor Swift

        Man I Need – Olivia Dean, Tobias Jesso Jr. ve Zach Nahome

        Risk it All – Dernst Emile II, James Fauntleroy, Philip Lawrence ve Bruno Mars

        WHERE IS MY HUSBAND! – Rachel Keen ve Mike Sabath

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        En İyi Yeni Sanatçı

        Angine de Poitrine

        Geese

        Ella Langley

        Slayyyter

        SIENNA SPIRO

        Don Toliver

        Remi Wolf

        The Womack Sisters

        En İyi Pop Vokal Albümü

        The Art of Loving – Olivia Dean

        petal – Ariana Grande

        The Romantic – Bruno Mars

        THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE. – RAYE

        you seem pretty sad for a girl so in love – Olivia Rodrigo

        En İyi Solo Pop Performansı

        Man I Need – Olivia Dean

        Risk It All – Bruno Mars

        WHERE IS MY HUSBAND! – RAYE

        the cure – Olivia Rodrigo

        Sauvignon Blanc – ROSALÍA

        En İyi Pop İkili/Grup Performansı

        RUNWAY – Lady Gaga ve Doechii

        Bring Your Love – Madonna ve Sabrina Carpenter

        Click Clack Symphony. – RAYE ve Hans Zimmer

        The Life of a Showgirl – Taylor Swift ve Sabrina Carpenter

        Dracula – Tame Impala ve JENNIE

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        En İyi Dans Pop Kaydı

        Blue Moon – Zara Larsson

        Danceteria – Madonna

        Life Boat. – RAYE

        Dance... – Slayyyter

        Too Easy – Tinashe

        En İyi Dans/Elektronik Müzik Kaydı

        Lights Burn Dimmer – Fred Again.. ve Jamie T.

        I Feel So Free – Madonna

        Crank – Slayyyter

        My Old Ways – Tame Impala

        Melatonin – Tinashe

        Music – Underscores

        En İyi Dans/Elektronik Müzik Albümü

        Confessions II – Madonna

        Sexistential – Robyn

        Soma – Skrillex

        Wor$t Girl in America – Slayyyter

        Deadbeat – Tame Impala

        En İyi Remikslenmiş Kayıt

        Beto’s Horns (Fred Remix) – Fred Again.. ve Tom Norris

        I Just Might (Austin Millz Remix) – Austin Millz

        Love Sensation – Stuart Price

        Opalite (Chris Lake Remix) – Chris Lake

        A Question of Trust — Boyz Noize Remix – Boyz Noize

        Where Is My Husband! – David Guetta ve Hypaton

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        En İyi Rap Albümü

        DILLAGENCE II – Busta Rhymes ve J Dilla

        AM I THE DRAMA? – Cardi B

        God Gotta Afro & Gold Hoops – Rapsody

        OCTANE – Don Toliver

        everything is a lot. – Wale

        BULLY - DELUXE – Kanye West (Ye)

        En İyi Rap Şarkısı

        E85 – Don Toliver

        ErrTime – Cardi B

        girl, get up. – Doechii ve SZA

        LET ‘EM KNOW – T.I.

        Spend Dat – Yung Miami

        En İyi Rap Performansı

        Good Flirts – Baby Keem, Kendrick Lamar ve Momo Boyd

        ErrTime – Cardi B

        Run It Back!! – De La Soul ve Nas

        LET ‘EM KNOW – T.I.

        Body – Don Toliver

        En İyi Melodik Rap Performansı

        This Woman – Busta Rhymes, J Dilla ve D’Angelo

        Safe – Cardi B ve Kehlani

        girl, get up. – Doechii ve SZA

        E85 – Don Toliver

        Watching Us – Wale ve Leon Thomas

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        En İyi R&B Albümü

        BROWN (The Chocolate Edition) – Chris Brown

        When The City Sleeps – Alex Isley

        Kehlani – Kehlani

        Saturday Night – PJ Morton

        To Whom This May Concern – Jill Scott

        En İyi R&B Şarkısı

        Let Me – Victoria Monét

        My Muse – Leon Thomas

        Out The Window – Kehlani

        Pressha – Jill Scott

        What You Need – Tems

        En İyi R&B Solo Performansı

        MORNING DEW (DONK) – Beyoncé

        Out The Window – Kehlani

        Let Me – Victoria Monét

        Pressha – Jill Scott

        What You Need – Tems

        En İyi Geleneksel R&B Performansı

        I Found Myself – Durand Bernarr

        Can’t Let Go – Lalah Hathaway

        Beautiful People – Jill Scott

        My Muse – Leon Thomas

        If I Let You – The Womack Sisters

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        En İyi Progresif R&B Albümü

        BERNARR. – Durand Bernarr

        Waves – Moonchild

        The Last Balloon – Tank and The Bangas

        PHOLKS – Leon Thomas

        Distracted – Thundercat

        En İyi Rock Albümü

        Vol. II – Angine De Poitrine

        Your Favorite Toy – Foo Fighters

        The Wow! Signal – Muse

        Foreign Tongues – The Rolling Stones

        Frozen Charlotte – Jack White

        En İyi Rock Şarkısı

        In the Stars – The Rolling Stones

        Lost Boys – Phoebe Bridgers

        My Only Angel – Aerosmith ve Yungblud

        Streets of Minneapolis — Radio Mix – Bruce Springsteen

        Trinidad – Geese

        What’s Wrong With Me – Olivia Rodrigo ve Robert Smith

        En İyi Rock Performansı

        Sarniezz – Angine de Poitrine

        Lost Boys – Phoebe Bridgers

        Trinidad – Geese

        What’s Wrong With Me – Olivia Rodrigo ve Robert Smith

        In the Stars – The Rolling Stones

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        En İyi Alternatif Müzik Albümü

        I Must Be Dreaming – Alabama Shakes

        Lost Weekend – Phoebe Bridgers

        Music, Fashion, Film – Charli xcx

        Getting Killed – Geese

        The Mountain – Gorillaz

        LUX (Complete Works) – ROSALÍA

        En İyi Alternatif Müzik Performansı

        Fabienk – Angine De Poitrine

        Kill Me – Phoebe Bridgers

        Au Pays du Cocaine – Geese

        Reliquia – Rosalía

        Showbiz – Hayley Williams

        En İyi Metal Performansı

        The Edge of Perfection – Anthrax

        Hive Mind – Knocked Loose ve Denzel Curry

        Your Ghost Again – Mastodon

        Let There Be Shred – Megadeth

        End of You – Poppy, Amy Lee ve Courtney LaPlante

        En İyi Geleneksel Pop Vokal Albümü

        Good Grief – Sara Bareilles

        The Boys Of Dungeon Lane – Paul McCartney

        Better Broken – Sarah McLachlan

        An Offering: Live At Speakeasy Studios – Leslie Odom Jr.

        Whatever’s Clever! – Charlie Puth

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        En İyi Geleneksel Pop Vokal Performansı

        A Couple Minutes – Olivia Dean

        For Good – Cynthia Erivo ve Ariana Grande

        Madwoman – Laufey

        I Hate The Way I Look Today. – RAYE

        all that’s left – Nicole Zuraitis ve Gilad Hekselman

        En İyi Geleneksel Country Albümü

        Clovis – Charley Crockett

        50 Years From Home: Down At The Borderline – Vince Gill

        Banks Of The Trinity – Cody Johnson

        Workin’ Man: Willie Sings Merle – Willie Nelson

        Once Upon a Second Time Around – Charlie Worsham

        En İyi Çağdaş Country Albümü

        Mount Pleasant – Kelsea Ballerini

        Cherry Valley – Carter Faith

        Dandelion – Ella Langley

        Cloud 9 – Megan Moroney

        Middle of Nowhere – Kacey Musgraves

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        En İyi Country Solo Performansı

        The Whole World – Vince Gill

        Choosin’ Texas – Ella Langley

        Dry Spell – Kacey Musgraves

        Can’t Sit Still – Lainey Wilson

        Gary – Stephen Wilson Jr.

        En İyi Country İkili/Grup Performansı

        Butterfly – Zac Brown Band ve Dolly Parton

        Here – Mumford & Sons ve Chris Stapleton

        Horses and Divorces – Kacey Musgraves ve Miranda Lambert

        Light of a Clear Blue Morning – Dolly Parton, Lainey Wilson, Miley Cyrus, Queen Latifah ve Reba McEntire

        Phone, Keys, Wallet – Lainey Wilson ve John Mayer

        En İyi Country Şarkısı

        Beautiful Things – Megan Moroney

        Choosin’ Texas – Ella Langley

        Dry Spell – Kacey Musgraves

        Hardwired – Stephen Wilson Jr.

        Phone, Keys, Wallet – Lainey Wilson ve John Mayer

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        En İyi Americana Albümü

        Returning To Myself – Brandi Carlile

        Sad And Beautiful World – Mavis Staples

        Future Soul – Tedeschi Trucks Band

        Masks Off – Jesse Welles

        World’s Gone Wrong – Lucinda Williams

        En İyi Çağdaş Folk Albümü

        Le Sigh – Kris Angelis

        Ace – Madison Cunningham

        The Great Divide: The Last Of The Bugs – Noah Kahan

        Lost Cause Lover Fool – The Milk Carton Kids

        Bloodline – Mon Rovîa

        En İyi Americana Performansı

        Heartland – Sara Bareilles

        Returning To Myself – Brandi Carlile

        Sad and Beautiful World – Mavis Staples

        Mill Town Flood – Billy Strings

        Masks Off – Jesse Welles

        En İyi Komedi Albümü

        Good Girl – Nikki Glaser

        Joy in The Trenches – Trevor Noah

        Legacy – Wanda Sykes

        100 Sound Effects – Fred Armisen

        Take a Banana for the Ride – Jeff Ross

        The Unstoppable... – Dave Chappelle

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        En İyi Sesli Kitap, Anlatım ve Hikâye Anlatımı Kaydı

        Future Boy – Michael J. Fox

        The Look – Michelle Obama

        The Man On The Run – Paul McCartney ve Morgan Neville

        Remix Meditation – Lil Jon

        Star Of The Show: My Life On Stage – Dolly Parton

        Vagabond: A Memoir – Tim Curry

        En İyi Görsel Medya Derleme Film Müziği

        The Devil Wears Prada 2 – Çeşitli sanatçılar

        Stranger Things Sezon 5 – Çeşitli sanatçılar

        Wicked: For Good – Çeşitli sanatçılar

        The Wizard of Oz at Sphere – The Wizard of Oz at Sphere

        Wuthering Heights – Charli xcx

        En İyi Görsel Medya Film Müziği

        The Odyssey – Ludwig Göransson

        One Battle After Another – Jonny Greenwood

        Project Hail Mary – Daniel Pemberton

        Star Wars: The Mandalorian and Grogu – Ludwig Göransson

        Widow’s Bay – David Fleming

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        En İyi Görsel Medya İçin Yazılmış Şarkı

        House – Charli xcx ve John Cale

        I Knew It, I Knew You – Taylor Swift

        Need Someone – Andrew Bird ve Gavin Brivik

        No Place Like Home – Cynthia Erivo

        RUNWAY – Lady Gaga ve Doechii

        En İyi Müzik Videosu

        Lost Boys – Phoebe Bridgers

        STORM – GENER8ION ve Yung Lean

        hate that i made you love me – Ariana Grande

        Click Clack Symphony. – RAYE ve Hans Zimmer

        Berghain – ROSALÍA, Björk ve Yves Tumor

        Yılın Söz Yazarı (Klasik Dışı)

        Amy Allen

        Edgar Barrera

        RAYE

        Joybeth Taylor

        Theron Thomas

        Yılın Yapımcısı (Klasik Dışı)

        Tony Berg

        Dernst “D’Mile” Emile II

        Noah Goldstein

        Miranda Lambert

        Mike Sabath

        En İyi Müzik Filmi

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        To Be Celestial vs. That’s the Weight of the World

        Hit Me Hard and Soft: The Tour Live

        Man on the Run

        EPiC: Elvis Presley in Concert

        Lilith Fair: Building a Mystery – The Untold Story

        En İyi Müzikal Tiyatro Albümü

        CHESS the Musical – Nicholas Christopher, Hannah Cruz, Bradley Dean, Lea Michele, Bryce Pinkham ve Aaron Tveit

        The Lost Boys – Shoshana Bean, LJ Benet, Ali Louis Bourzgui, Paul Alexander Nolan, Benjamin Pajak ve Maria Wirries

        Ragtime – Colin Donnell, Joshua Henry, Caissie Levy, Nichelle Lewis, Ben Levi Ross ve Brandon Uranowitz

        Schmigadoon! – Alex Brightman, Sara Chase ve Ana Gasteyer

        Two Strangers (Carry A Cake Across New York) – Christiani Pitts ve Sam Tutty

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        En İyi Gospel Performansı/Şarkısı

        Thank You For Everything – Kirk Franklin ve Karen Clark Sheard

        Watches Over Me – Cory Henry, Hezekiah Walker ve The Brent Fischer Orchestra

        Promises 2.0 – Lisa Knowles-Smith ve The Brown Singers

        Mercy – PJ Morton

        At The Cross – CeCe Winans

        En İyi Música Urbana Albümü

        Cosa Nuestra: Capítulo 0 – Rauw Alejandro

        OMERTA – J Balvin ve Ryan Castro

        HOPI SENDÉ – Ryan Castro

        OMAKASE – Alvaro Diaz

        EL GREEN PRINT: La Saga (Disc 1) — FEID VS FERXXO – Feid

        Do Not Disturb: Late Checkout – Young Miko

        En İyi Música Mexicana Albümü

        LO QUE ME FALTA POR LLORAR – Grupo Frontera

        Aunque Me Duela – Lupita Infante

        La Madrina – Mari Nobre

        DINASTÍA (DELUXE) – Peso Pluma ve Tito Double P

        ¡VIDA MÉXICO! – Carlos Rivera

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        En İyi Latin Pop Albümü

        NO ME ARREPIENTO DE SENTIR TANTO – KAROL G

        FEMME FATALE – Mon Laferte

        MUDA – Carín León

        ¿Dónde Es El After? – Rawayana

        Bendito Verano – ELENA ROSE

        En İyi Tropikal Latin Albümü

        País Portatil – Rubén Blades, Roberto Delgado ve Orquesta

        El Alma en Clave – Luis Enrique

        Antes Que El Tiempo Se Vaya – Fonseca

        Más Que Palabras – Grupo Niche

        El Último Disco Vol. 1 – Carlos Vives

        En İyi Çocuk Müziği Albümü

        All in Good Time – Snooknuk

        Hasta La Vista…Baby – Lucky Diaz And The Family Jam Band

        Little Birdie’s Big Symphony – Mark Hoying

        Magnificent – Lachi

        Starchild, Vol. 1 – Divinity Roxx ve Divi Roxx Kids

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        En İyi Sözlü Şiir Albümü

        Black Shaman Strikes Back – Marc Marcel

        the color of rain – aja monet

        A Hero And A Villain – Mad Skillz

        How Love Grows – Jwalt ve ClayDough

        Leap Life – Saul Williams

        *Görseller AP tarafından servis edilmiştir.

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