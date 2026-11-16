2027 Grammy adaylıklarında Raye zirvede

Müzik dünyasının prestijli ödüllerinden Grammy'nin 2027 adayları açıklandı. Raye, 11 adaylıkla Beyoncé'nin 2025'te kırdığı kadın sanatçılar arasında bir yılda en fazla adaylık rekorunu egale etti.

Sanatçı, This Music May Contain Hope albümüyle Yılın Albümü, “-Where Is My Husband! ile Yılın Kaydı ve Yılın Şarkısı kategorilerinde yarışacak.

Rosalía dokuz adaylıkla ikinci sırada yer aldı. Lux albümü Yılın Albümü, Björk ve Yves Tumor ile seslendirdiği Berghain ise Yılın Kaydı ve Yılın Şarkısı kategorilerinde aday oldu.

Ella Langley yedi adaylık elde ederken Phoebe Bridgers, Olivia Rodrigo ve Lambert de aynı sayıda adaylıkla öne çıktı. Bruno Mars, Taylor Swift, Geese, Leon Thomas ve Olivia Dean de birden fazla kategoride aday gösterildi.

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BÜYÜK ÖDÜLLERDE GÜÇLÜ REKABET

Yılın Kaydı kategorisinde Raye'nin “Where Is My Husband!”, Rosalía'nın “Berghain” ve Ella Langley'nin “Choosin’ Texas” şarkılarının yanı sıra Olivia Dean'in “Man I Need”, Bruno Mars'ın “I Just Might”, Olivia Rodrigo'nun “The Cure”, Taylor Swift'in “The Fate of Ophelia” ve Tame Impala ile Jennie'nin “Dracula” şarkısı yarışacak.

Yılın Şarkısı kategorisinde “Berghain”, “Choosin’ Texas”, “The Cure”, “Man I Need” ve “Where Is My Husband!” adaylar arasında bulunuyor. Taylor Swift'in “I Knew It, I Knew You”, Bruno Mars'ın “Risk It All” ve Ariana Grande'nin “Hate That I Made You Love Me” şarkıları da ödül için yarışacak.

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Yılın Albümü kategorisinde Raye'nin This Music May Contain Hope, Rosalía'nın Lux ve Ella Langley'nin Dandelion albümlerinin yanı sıra Phoebe Bridgers'ın Lost Weekend, Bruno Mars'ın The Romantic, Olivia Rodrigo'nun You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love ve Taylor Swift'in The Life of a Showgirl albümleri aday gösterildi.

Grammy Ödülleri töreni, 7 Şubat 2027'de Los Angeles'taki Crypto.com Arena'da düzenlenecek.

Yılın Albümü

Lost Weekend – Phoebe Bridgers

The Art of Loving – Olivia Dean

Dandelion – Ella Langley

The Romantic – Bruno Mars

THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE. – RAYE

you seem pretty sad for a girl so in love – Olivia Rodrigo

LUX (Complete Works) – ROSALÍA

The Life of a Showgirl – Taylor Swift

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Yılın Kaydı

Man I Need – Olivia Dean

Choosin’ Texas – Ella Langley

I Just Might – Bruno Mars

WHERE IS MY HUSBAND! – RAYE

the cure – Olivia Rodrigo

Berghain – ROSALÍA, Björk ve Yves Tumor

The Fate of Ophelia – Taylor Swift

Dracula – Tame Impala ve JENNIE

Yılın Şarkısı

Berghain – Björk Gudmundsdóttir, Noah Goldstein, Jake Miller, Rosalía Vila Tobella ve Dylan Wiggins

Choosin’ Texas – Luke Dick, Miranda Lambert, Ella Langley ve Joybeth Taylor

the cure – Daniel Nigro ve Olivia Rodrigo

hate that i made you love me – Ariana Grande, Max Martin ve Ilya Salmanzadeh

I Knew It, I Knew You – Jack Antonoff ve Taylor Swift

Man I Need – Olivia Dean, Tobias Jesso Jr. ve Zach Nahome

Risk it All – Dernst Emile II, James Fauntleroy, Philip Lawrence ve Bruno Mars

WHERE IS MY HUSBAND! – Rachel Keen ve Mike Sabath

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En İyi Yeni Sanatçı

Angine de Poitrine

Geese

Ella Langley

Slayyyter

SIENNA SPIRO

Don Toliver

Remi Wolf

The Womack Sisters

En İyi Pop Vokal Albümü

The Art of Loving – Olivia Dean

petal – Ariana Grande

The Romantic – Bruno Mars

THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE. – RAYE

you seem pretty sad for a girl so in love – Olivia Rodrigo

En İyi Solo Pop Performansı

Man I Need – Olivia Dean

Risk It All – Bruno Mars

WHERE IS MY HUSBAND! – RAYE

the cure – Olivia Rodrigo

Sauvignon Blanc – ROSALÍA

En İyi Pop İkili/Grup Performansı

RUNWAY – Lady Gaga ve Doechii

Bring Your Love – Madonna ve Sabrina Carpenter

Click Clack Symphony. – RAYE ve Hans Zimmer

The Life of a Showgirl – Taylor Swift ve Sabrina Carpenter

Dracula – Tame Impala ve JENNIE

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En İyi Dans Pop Kaydı

Blue Moon – Zara Larsson

Danceteria – Madonna

Life Boat. – RAYE

Dance... – Slayyyter

Too Easy – Tinashe

En İyi Dans/Elektronik Müzik Kaydı

Lights Burn Dimmer – Fred Again.. ve Jamie T.

I Feel So Free – Madonna

Crank – Slayyyter

My Old Ways – Tame Impala

Melatonin – Tinashe

Music – Underscores

En İyi Dans/Elektronik Müzik Albümü

Confessions II – Madonna

Sexistential – Robyn

Soma – Skrillex

Wor$t Girl in America – Slayyyter

Deadbeat – Tame Impala

En İyi Remikslenmiş Kayıt

Beto’s Horns (Fred Remix) – Fred Again.. ve Tom Norris

I Just Might (Austin Millz Remix) – Austin Millz

Love Sensation – Stuart Price

Opalite (Chris Lake Remix) – Chris Lake

A Question of Trust — Boyz Noize Remix – Boyz Noize

Where Is My Husband! – David Guetta ve Hypaton

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En İyi Rap Albümü

DILLAGENCE II – Busta Rhymes ve J Dilla

AM I THE DRAMA? – Cardi B

God Gotta Afro & Gold Hoops – Rapsody

OCTANE – Don Toliver

everything is a lot. – Wale

BULLY - DELUXE – Kanye West (Ye)

En İyi Rap Şarkısı

E85 – Don Toliver

ErrTime – Cardi B

girl, get up. – Doechii ve SZA

LET ‘EM KNOW – T.I.

Spend Dat – Yung Miami

En İyi Rap Performansı

Good Flirts – Baby Keem, Kendrick Lamar ve Momo Boyd

ErrTime – Cardi B

Run It Back!! – De La Soul ve Nas

LET ‘EM KNOW – T.I.

Body – Don Toliver

En İyi Melodik Rap Performansı

This Woman – Busta Rhymes, J Dilla ve D’Angelo

Safe – Cardi B ve Kehlani

girl, get up. – Doechii ve SZA

E85 – Don Toliver

Watching Us – Wale ve Leon Thomas

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En İyi R&B Albümü

BROWN (The Chocolate Edition) – Chris Brown

When The City Sleeps – Alex Isley

Kehlani – Kehlani

Saturday Night – PJ Morton

To Whom This May Concern – Jill Scott

En İyi R&B Şarkısı

Let Me – Victoria Monét

My Muse – Leon Thomas

Out The Window – Kehlani

Pressha – Jill Scott

What You Need – Tems

En İyi R&B Solo Performansı

MORNING DEW (DONK) – Beyoncé

Out The Window – Kehlani

Let Me – Victoria Monét

Pressha – Jill Scott

What You Need – Tems

En İyi Geleneksel R&B Performansı

I Found Myself – Durand Bernarr

Can’t Let Go – Lalah Hathaway

Beautiful People – Jill Scott

My Muse – Leon Thomas

If I Let You – The Womack Sisters

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En İyi Progresif R&B Albümü

BERNARR. – Durand Bernarr

Waves – Moonchild

The Last Balloon – Tank and The Bangas

PHOLKS – Leon Thomas

Distracted – Thundercat

En İyi Rock Albümü

Vol. II – Angine De Poitrine

Your Favorite Toy – Foo Fighters

The Wow! Signal – Muse

Foreign Tongues – The Rolling Stones

Frozen Charlotte – Jack White

En İyi Rock Şarkısı

In the Stars – The Rolling Stones

Lost Boys – Phoebe Bridgers

My Only Angel – Aerosmith ve Yungblud

Streets of Minneapolis — Radio Mix – Bruce Springsteen

Trinidad – Geese

What’s Wrong With Me – Olivia Rodrigo ve Robert Smith

En İyi Rock Performansı

Sarniezz – Angine de Poitrine

Lost Boys – Phoebe Bridgers

Trinidad – Geese

What’s Wrong With Me – Olivia Rodrigo ve Robert Smith

In the Stars – The Rolling Stones

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En İyi Alternatif Müzik Albümü

I Must Be Dreaming – Alabama Shakes

Lost Weekend – Phoebe Bridgers

Music, Fashion, Film – Charli xcx

Getting Killed – Geese

The Mountain – Gorillaz

LUX (Complete Works) – ROSALÍA

En İyi Alternatif Müzik Performansı

Fabienk – Angine De Poitrine

Kill Me – Phoebe Bridgers

Au Pays du Cocaine – Geese

Reliquia – Rosalía

Showbiz – Hayley Williams

En İyi Metal Performansı

The Edge of Perfection – Anthrax

Hive Mind – Knocked Loose ve Denzel Curry

Your Ghost Again – Mastodon

Let There Be Shred – Megadeth

End of You – Poppy, Amy Lee ve Courtney LaPlante

En İyi Geleneksel Pop Vokal Albümü

Good Grief – Sara Bareilles

The Boys Of Dungeon Lane – Paul McCartney

Better Broken – Sarah McLachlan

An Offering: Live At Speakeasy Studios – Leslie Odom Jr.

Whatever’s Clever! – Charlie Puth

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En İyi Geleneksel Pop Vokal Performansı

A Couple Minutes – Olivia Dean

For Good – Cynthia Erivo ve Ariana Grande

Madwoman – Laufey

I Hate The Way I Look Today. – RAYE

all that’s left – Nicole Zuraitis ve Gilad Hekselman

En İyi Geleneksel Country Albümü

Clovis – Charley Crockett

50 Years From Home: Down At The Borderline – Vince Gill

Banks Of The Trinity – Cody Johnson

Workin’ Man: Willie Sings Merle – Willie Nelson

Once Upon a Second Time Around – Charlie Worsham

En İyi Çağdaş Country Albümü

Mount Pleasant – Kelsea Ballerini

Cherry Valley – Carter Faith

Dandelion – Ella Langley

Cloud 9 – Megan Moroney

Middle of Nowhere – Kacey Musgraves

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En İyi Country Solo Performansı

The Whole World – Vince Gill

Choosin’ Texas – Ella Langley

Dry Spell – Kacey Musgraves

Can’t Sit Still – Lainey Wilson

Gary – Stephen Wilson Jr.

En İyi Country İkili/Grup Performansı

Butterfly – Zac Brown Band ve Dolly Parton

Here – Mumford & Sons ve Chris Stapleton

Horses and Divorces – Kacey Musgraves ve Miranda Lambert

Light of a Clear Blue Morning – Dolly Parton, Lainey Wilson, Miley Cyrus, Queen Latifah ve Reba McEntire

Phone, Keys, Wallet – Lainey Wilson ve John Mayer

En İyi Country Şarkısı

Beautiful Things – Megan Moroney

Choosin’ Texas – Ella Langley

Dry Spell – Kacey Musgraves

Hardwired – Stephen Wilson Jr.

Phone, Keys, Wallet – Lainey Wilson ve John Mayer

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En İyi Americana Albümü

Returning To Myself – Brandi Carlile

Sad And Beautiful World – Mavis Staples

Future Soul – Tedeschi Trucks Band

Masks Off – Jesse Welles

World’s Gone Wrong – Lucinda Williams

En İyi Çağdaş Folk Albümü

Le Sigh – Kris Angelis

Ace – Madison Cunningham

The Great Divide: The Last Of The Bugs – Noah Kahan

Lost Cause Lover Fool – The Milk Carton Kids

Bloodline – Mon Rovîa

En İyi Americana Performansı

Heartland – Sara Bareilles

Returning To Myself – Brandi Carlile

Sad and Beautiful World – Mavis Staples

Mill Town Flood – Billy Strings

Masks Off – Jesse Welles

En İyi Komedi Albümü

Good Girl – Nikki Glaser

Joy in The Trenches – Trevor Noah

Legacy – Wanda Sykes

100 Sound Effects – Fred Armisen

Take a Banana for the Ride – Jeff Ross

The Unstoppable... – Dave Chappelle

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En İyi Sesli Kitap, Anlatım ve Hikâye Anlatımı Kaydı

Future Boy – Michael J. Fox

The Look – Michelle Obama

The Man On The Run – Paul McCartney ve Morgan Neville

Remix Meditation – Lil Jon

Star Of The Show: My Life On Stage – Dolly Parton

Vagabond: A Memoir – Tim Curry

En İyi Görsel Medya Derleme Film Müziği

The Devil Wears Prada 2 – Çeşitli sanatçılar

Stranger Things Sezon 5 – Çeşitli sanatçılar

Wicked: For Good – Çeşitli sanatçılar

The Wizard of Oz at Sphere – The Wizard of Oz at Sphere

Wuthering Heights – Charli xcx

En İyi Görsel Medya Film Müziği

The Odyssey – Ludwig Göransson

One Battle After Another – Jonny Greenwood

Project Hail Mary – Daniel Pemberton

Star Wars: The Mandalorian and Grogu – Ludwig Göransson

Widow’s Bay – David Fleming

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En İyi Görsel Medya İçin Yazılmış Şarkı

House – Charli xcx ve John Cale

I Knew It, I Knew You – Taylor Swift

Need Someone – Andrew Bird ve Gavin Brivik

No Place Like Home – Cynthia Erivo

RUNWAY – Lady Gaga ve Doechii

En İyi Müzik Videosu

Lost Boys – Phoebe Bridgers

STORM – GENER8ION ve Yung Lean

hate that i made you love me – Ariana Grande

Click Clack Symphony. – RAYE ve Hans Zimmer

Berghain – ROSALÍA, Björk ve Yves Tumor

Yılın Söz Yazarı (Klasik Dışı)

Amy Allen

Edgar Barrera

RAYE

Joybeth Taylor

Theron Thomas

Yılın Yapımcısı (Klasik Dışı)

Tony Berg

Dernst “D’Mile” Emile II

Noah Goldstein

Miranda Lambert

Mike Sabath

En İyi Müzik Filmi

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To Be Celestial vs. That’s the Weight of the World

Hit Me Hard and Soft: The Tour Live

Man on the Run

EPiC: Elvis Presley in Concert

Lilith Fair: Building a Mystery – The Untold Story

En İyi Müzikal Tiyatro Albümü

CHESS the Musical – Nicholas Christopher, Hannah Cruz, Bradley Dean, Lea Michele, Bryce Pinkham ve Aaron Tveit

The Lost Boys – Shoshana Bean, LJ Benet, Ali Louis Bourzgui, Paul Alexander Nolan, Benjamin Pajak ve Maria Wirries

Ragtime – Colin Donnell, Joshua Henry, Caissie Levy, Nichelle Lewis, Ben Levi Ross ve Brandon Uranowitz

Schmigadoon! – Alex Brightman, Sara Chase ve Ana Gasteyer

Two Strangers (Carry A Cake Across New York) – Christiani Pitts ve Sam Tutty

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En İyi Gospel Performansı/Şarkısı

Thank You For Everything – Kirk Franklin ve Karen Clark Sheard

Watches Over Me – Cory Henry, Hezekiah Walker ve The Brent Fischer Orchestra

Promises 2.0 – Lisa Knowles-Smith ve The Brown Singers

Mercy – PJ Morton

At The Cross – CeCe Winans

En İyi Música Urbana Albümü

Cosa Nuestra: Capítulo 0 – Rauw Alejandro

OMERTA – J Balvin ve Ryan Castro

HOPI SENDÉ – Ryan Castro

OMAKASE – Alvaro Diaz

EL GREEN PRINT: La Saga (Disc 1) — FEID VS FERXXO – Feid

Do Not Disturb: Late Checkout – Young Miko

En İyi Música Mexicana Albümü

LO QUE ME FALTA POR LLORAR – Grupo Frontera

Aunque Me Duela – Lupita Infante

La Madrina – Mari Nobre

DINASTÍA (DELUXE) – Peso Pluma ve Tito Double P

¡VIDA MÉXICO! – Carlos Rivera

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En İyi Latin Pop Albümü

NO ME ARREPIENTO DE SENTIR TANTO – KAROL G

FEMME FATALE – Mon Laferte

MUDA – Carín León

¿Dónde Es El After? – Rawayana

Bendito Verano – ELENA ROSE

En İyi Tropikal Latin Albümü

País Portatil – Rubén Blades, Roberto Delgado ve Orquesta

El Alma en Clave – Luis Enrique

Antes Que El Tiempo Se Vaya – Fonseca

Más Que Palabras – Grupo Niche

El Último Disco Vol. 1 – Carlos Vives

En İyi Çocuk Müziği Albümü

All in Good Time – Snooknuk

Hasta La Vista…Baby – Lucky Diaz And The Family Jam Band

Little Birdie’s Big Symphony – Mark Hoying

Magnificent – Lachi

Starchild, Vol. 1 – Divinity Roxx ve Divi Roxx Kids

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En İyi Sözlü Şiir Albümü

Black Shaman Strikes Back – Marc Marcel

the color of rain – aja monet

A Hero And A Villain – Mad Skillz

How Love Grows – Jwalt ve ClayDough

Leap Life – Saul Williams

*Görseller AP tarafından servis edilmiştir.