27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri adayları açıklandı

Sadri Alışık’ın adını ve sanat mirasını yaşatan HDI Sigorta Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, 27. yılında da tiyatro ve sinema dünyasının başarılı isimlerini aynı sahnede buluşturmaya hazırlanıyor.

Ödül töreninde, yıl boyunca tiyatro sahnelerinde ve beyazperdede öne çıkan oyunculuk performansları değerlendirilecek. Usta isimlerden yeni kuşağın dikkat çeken oyuncularına, sanat dünyasının farklı kuşakları 21 Eylül gecesi AKM’de bir araya gelecek.

27 YILDIR ODAĞINDA OYUNCULUK VAR

Türkiye’de tiyatro ve sinema alanında yalnızca oyuncuların performanslarını ödüllendiren tek ve en uzun soluklu organizasyon olan Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, 27 yıldır usta isimleri onurlandırırken yeni kuşağın başarılı oyuncularına da alan açıyor.

Bu yıl da sinema ve tiyatro dallarında yılın öne çıkan oyunculuk performanslarının yanı sıra Onur Ödülleri ve özel ödüller 21 Eylül gecesinde sahiplerini bulacak.

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ÇOLPAN İLHAN ADINA ÖZEL ÖDÜL

Bu yıl Onur Ödülleri, sinema alanında Türk sinemasının iki usta ismi Suzan Avcı ve Salih Güney’e, tiyatro alanında ise usta oyuncu Yıldız Kültür’e verilecek.

Törenin özel ödüllerinden Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü ise tiyatro ve sinemanın usta isimlerinden Suna Keskin’e takdim edilecek.

Suna Keskin - Fotoğraf: AA

SARI ZARFLAR’A ÖZEL ÖDÜL

Sinema dalında Seçici Kurul Özel Ödülü “Sarı Zarflar” filmindeki performanslarıyla Tansu Biçer ve Özgü Namal’ın olurken; Ekrem Bora Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncu Ödülü, “O da Bir Şey mi?” filmindeki performansıyla Merve Asya Özgür’e verilecek. Tiyatro dalında verilen HDI Sigorta Özel Ödülü, bu yıl “Monologlar Müzesi”ne takdim edilecek.

Tiyatro Seçici Kurul Tek Kişilik Performans Ödülü ise “Aşağıdaki Pencere” ile Gül Doğa Sevgi’ye ve “Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri” ile Onur Ünsal’a verilecek.

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27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri töreni, 21 Eylül’de Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirilecek.

27. SADRİ ALIŞIK TİYATRO VE SİNEMA OYUNCU ÖDÜLLERİ ADAYLARI (2025-2026)

SİNEMA ÖDÜLLERİ ADAYLARI:

SİNEMA SEÇİCİ KURULU: Seçici Kurul Başkanı: Fehmi Yaşar

Biket İlhan, Burak Göral, Prof. Dr. Bülent Vardar, Fadik Sevin Atasoy, Tülay Günal, Vecdi Sayar

YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

BERKAY ATEŞ - KURTULUŞ

FEYYAZ DUMAN - KURTULUŞ

HALİT ERGENÇ - LEFTER: BİR ORDİNARYÜS HİKAYESİ

HAYDAR ŞAHİN - ÖLÜ MEVSİM

LEVENT CAN - ADİLE

YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

ASLI İÇÖZÜ - GÜLİZAR

ECE YAŞAR - ÖLÜ MEVSİM

İPEK BİLGİN - O DA BİR ŞEY Mİ

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NAZ GÖKTAN - KURTULUŞ

ÖZLEM TAŞ - KURTULUŞ

YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

AHMET RIFAT ŞUNGAR - GECENİN KIYISI

BERK HAKMAN - GECENİN KIYISI

CANER CİNDORUK - KURTULUŞ

SERMET YEŞİL - TAVŞAN İMPARATORLUĞU

TİMUÇİN ESEN - O DA BİR ŞEY Mİ

YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

FUNDA ERYİĞİT - ÖLÜ MEVSİM

HAZAL TÜRESAN - BİLDİĞİN GİBİ DEĞİL

LEYLA TANLAR - ERKEN KIŞ

SELİN YENİNCİ - UÇAN KÖFTECİ

SEVDA BAŞ – ATLET

KOMEDİ YA DA KARA KOMEDİ DALINDA

YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

BARIŞ GÖNENEN - GÜNDÜZ APOLLON GECE ATHENA

BEDİR BEDİR - PERDE

BÜLENT ŞAKRAK - AŞK VE YEMEK

OSMAN SONANT - AŞK VE YEMEK

SAYGIN SOYSAL - D.I.S.C.O

KOMEDİ YA DA KARA KOMEDİ DALINDA

YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

AYŞENİL ŞAMLIOĞLU - GELİN TAKIMI 2

BİLGE ŞEN - PARÇALI YILLAR

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DENİZ TÜRKALİ - GÜNDÜZ APOLLON GECE ATHENA

DUYGU KARACA - PERDE

İPEK TÜRKTAN - PERDE

KOMEDİ YA DA KARA KOMEDİ DALINDA

YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

ALPER KUL - CAM SEHPA

CEM ZEYNEL KILIÇ - PERDE

FEYYAZ YİĞİT - YAN YANA

GÜVEN KIRAÇ - KARDEŞLER ARAŞTIRMA

YETKİN DİKİNCİLER - PARÇALI YILLAR

KOMEDİ YA DA KARA KOMEDİ DALINDA

YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

ALGI EKE - CAM SEHPA

ECEM ERKEK - GELİN TAKIMI 2

EZGİ ÇELİK - GÜNDÜZ APOLLON GECE ATHENA

HANDE DOĞANDEMİR - AŞK VE YEMEK

TÜLİN ÖZEN - PERDE

ÖZEL ÖDÜLLER:

EKREM BORA YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN OYUNCU ÖDÜLÜ

MERVE ASYA ÖZGÜR - O DA BİR ŞEY Mİ

SEÇİCİ KURUL ÖZEL ÖDÜLÜ

ÖZGÜ NAMAL - SARI ZARFLAR

TANSU BİÇER - SARI ZARFLAR

ONUR ÖDÜLÜ

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SUZAN AVCI

SALİH GÜNEY

TİYATRO ÖDÜLLERİ ADAYLARI:

TİYATRO SEÇİCİ KURULU: Seçici Kurul Başkanı: Harika Uygur

Aslıhan Sunal, Barış Celiloğlu, Elçin Hanbay Kaya, Ersin Umulu, Esra Even, Erkul Yazgan, Özlem Saraç, Refika Sezik, Şencan Güleryüz, Tijen Savaşkan

YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

BARKIN SARP - EN SEVDİĞİNDEN BAŞLA

ERAY KARADENİZ - ANNEMİN CENAZESİ: TİYATRO OYUNU

İLYAS ÖZÇAKIR - KISIK ATEŞTE DÜDÜKLÜ TENCERE

SEZER ARIÇAY - PALAMUT ZAMANI

UFUK TEVGE - BABA

YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

ALİNA BOZ - PALAMUT ZAMANI

CEREN NARİNOĞLU - SADAKAT

DOĞA YİGİT - VANYA DAYI

EYLEM KAÇALİN - ŞÜPHE

JANSET PAÇAL - ANNEMİN CENAZESİ: TİYATRO OYUNU

YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

ALİ HAYDAR ÇATALTEPE - TIRTIL GPT 148

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ERAY CEZAYİRLİOĞLU - SADAKAT

HAKAN EMRE ÜNAL - EN SEVDİĞİNDEN BAŞLA

MEHMET BERKAY BAYGIN - TEVAFUK

MERİÇ TANER KADIOĞLU - LIE LOW

YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

AYDA AKSEL - PALAMUT ZAMANI

DİLA YAĞCI - ANNEMİN CENAZESİ: TİYATRO OYUNU

DİLARA VURAL - TIRTIL GPT 148

ESRA AKBAŞ - SADAKAT

NEZAKET ERDEN - EN SEVDİĞİNDEN BAŞLA

KOMEDİ, KARA KOMEDİ, MÜZİKLİ OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

BERK YAYGIN - JAN DARK’IN ÖTEKİ ÖLÜMÜ

CAN ESMERAY - ÇİRKİN

DENİZ ÖZMEN - JAN DARK’IN ÖTEKİ ÖLÜMÜ

FAZIL AKSAKAL - BÜYÜK ROMULUS

TARIK KÖKSAL - YOLDAN ÇIKAN OYUN

KOMEDİ, KARA KOMEDİ, MÜZİKLİ OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

AYŞEGÜL ERKUTAY - BÜYÜK ROMULUS

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ÇAĞIL TEKTEN - GERGEDANLAR

ESRA KIZILDOĞAN - GONZAGO’NUN ÖLDÜRÜLÜŞÜ

İLKİN TÜFEKÇİ - ÇİRKİN

SELEN NUR SARIYAR - YOLDAN ÇIKAN OYUN

KOMEDİ, KARA KOMEDİ, MÜZİKLİ OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

BARIŞ YILDIZ - GONZAGO’NUN ÖLDÜRÜLÜŞÜ

CAN YILMAZ - MUALLAK

ERDEM AKAKÇE - ŞEBBAZ

FATİH KOYUNOĞLU - ŞEBBAZ

SEMİH ERTÜRK - TAC’IN NÖBETÇİLERİ

KOMEDİ, KARA KOMEDİ, MÜZİKLİ OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

AYBANU AYKUT - BOBİK NEREDE?

BEGÜM ATAK - MUALLAK

PELİN ABAY - JAN DARK’IN ÖTEKİ ÖLÜMÜ

SONGÜL BOZTEPE - OLGA, MAŞA, İRİNA YİNE ÜÇ KIZ KARDEŞ

ŞEBNEM SÖNMEZ - BULAŞIKÇILAR

ÖZEL ÖDÜLLER:

SEÇİCİ KURUL TEK KİŞİLİK PERFORMANS ÖDÜLÜ

GÜL DOĞA SELVİ - AŞAĞIDAKİ PENCERE

ONUR ÜNSAL - BİR KADININ KAVGALARI VE DÖNÜŞÜMLERİ

HDI SİGORTA ÖZEL ÖDÜLÜ

MONOLOGLAR MÜZESİ

ÇOLPAN İLHAN SANATA DEĞER KATAN KADINLAR ÖDÜLÜ

SUNA KESKİN

ONUR ÖDÜLÜ

YILDIZ KÜLTÜR