Adana Altın Koza Film Festivali emeğe ödüllerle başladı

33’üncü Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Merkez Park Amfi Tiyatro’da düzenlenen Orhan Kemal Emek Ödülleri Töreni ile başladı.

Merkez Park Amfi Tiyatro’da düzenlenen ve Ali İhsan Varol’un sunduğu törene festival jürileri, sinema dünyasından isimler, davetliler ve çok sayıda Adanalı katıldı. Orhan Kemal Emek Ödülleri bu yıl yönetmen ve yapımcı Aydın Sayman, oyuncu ve senarist Macit Koper ile oyuncu Suna Selen’e verildi.

Gecenin merkezinde ise festivalin adına da eşlik eden “emek” vardı. Orhan Kemal’in işçileri, yoksulları ve Çukurova’nın emekçilerini edebiyatın merkezine taşıyan dünyası, ödül konuşmalarında bugünün emek mücadelesiyle buluştu.

REKLAM

Suna Selen’e Orhan Kemal Emek Ödülü’nü, 2025’te tutuklanıp tahliye edilen ve görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar verdi. Sanatçılara, sanatseverlere ve festivali sürdürenlere teşekkür eden Karalar, “Bir yıl aradan sonra birlikteyiz. Benim eksikliğimi hissettirmeden festivali sürdüren Güngör Geçer’e, sanatçılara, sanatseverlere ve Adanalılara yürekten teşekkür ediyorum. Sanat o kadar değerli ki... Kültürün, sanatın olduğu yerde başarı olur. Bunu icra eden değerli sanatçılar özgür olmalı. Esas sanat böyle olur" diye konuştu.

“FİLM KARANLIKTA İZLENIR, HAYAT AYDINLIKTA DEVAM EDER”

REKLAM

Gecenin öne çıkan konuşmalarından birini de oyuncu Menderes Samancılar yaptı. Festivalin bu yılki “Film karanlıkta izlenir, hayat aydınlıkta devam eder” sloganına değinen Samancılar, şöyle konuştu: “Şiarımız belli, afişimizde gördünüz. Hayata bakışımız budur. Film karanlıkta izlenir, hayat aydınlıkta devam eder. Biz aydınlık ülkenin çocuklarıyız ve aydınlığı hepimiz hak ettik. İnanın ki aydınlığa doğru yürüyoruz. Asla karanlıkla işimiz olmaz. Yaşasın aydınlık diyoruz. Film karanlıkta, hayat aydınlıkta yaşanır. Biz aydınlığa doğru gidiyoruz.”

Konuşmasında Gazze’de yaşananlara da değinen Sabancılar, "Bu şehir her şeyi hak etmiştir. Sevgi ve saygıyla demeden önce hemen yanı başımızda bir Filistin acısı var, Gazze acısı var. Çocuklar ölüyor. İnsanlar yollara dökülmüş, aç ve tutuk. Buna zulmedenleri, başta İsrail olmak üzere, Altın Koza ekibi olarak kınıyoruz" dedi.

REKLAM

“ALKIŞLANACAK OLAN YILLARA YAYILMIŞ EMEK”

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer de gecenin merkezine “emek” kavramını yerleştirdi. Festivalin adındaki "koza" ile sinema üretimi arasında bağ kuran Geçer, şunları söyledi: “Bu akşam festivalin belki de en anlamlı gecelerinden birindeyiz. Çünkü bugün alkışlanacak olan şey yalnızca başarı olmayacak; yıllara yayılmış emek olacak. Altın Koza’yı düşünün. Koza bir anda ortaya çıkmaz. Sabırla, iplik iplik, gün be gün örülür. Sinema da böyledir. Perdede gördüğünüz iki saatin arkasında aylar, yıllar, sayısız görünmeyen el vardır.”

Orhan Kemal Emek Ödülleri’nin Adana’da verilmesinin taşıdığı anlama değinen Geçer, yazarın Çukurova’nın işçi ve emekçileriyle kurduğu ilişkiyi hatırlattı. “İşte bu emeğin hikâyesini anlatan en güçlü isimlerden biri de Orhan Kemal’dir” diyen Geçer, şöyle devam etti: “Ceyhan’da doğan, Adana’nın fabrikalarında ve tarlalarında çalışan insanların arasında yaşayan Orhan Kemal, onların hikâyelerini yazdı. Alın terinin, emeğin edebiyattaki en güçlü seslerinden biri oldu. Adana’da bir emek ödülünün onun adını taşıması da bu yüzden tesadüf değil, bir vefa borcudur.”

REKLAM

Geçer, ödül sahiplerine ilişkin de şunları söyledi: “Suna Selen, Macit Koper ve Aydın Sayman; sinemaya kattıkları eserlerle, hayat verdikleri karakterlerle ve yıllara yayılan emekleriyle hafızamızda yer aldılar. Hepsine sinemamıza kattıkları değerlerden dolayı Adana adına teşekkür ediyorum."

MACİT KOPER ÖDÜLÜNÜ MADEN İŞÇİLERİNE ADADI

Orhan Kemal Emek Ödülü’ne değer görülen Macit Koper, ödülünü emeği ve hakları için mücadele eden maden işçilerine adadı. Koper’in ödülünü maden işçilerine ithaf etmesi, Orhan Kemal’in edebiyatında ses verdiği işçi ve emekçi dünyasını bugünün hak mücadelesiyle yan yana getirdi.

REKLAM

AÇILIŞ NÜKHET DURU KONSERİYLE SONA ERDİ

Orhan Kemal Emek Ödülleri Töreni’nin ardından sahneye Nükhet Duru çıktı. Yeşilçam filmlerinin hafızalarda yer eden şarkılarından oluşturduğu repertuvarıyla izleyicilerle buluşan Duru, performansıyla büyük alkış aldı. 33’üncü Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin açılış gecesi, Nükhet Duru konseriyle sona erdi.

ADANA DOKUZ GÜN BOYUNCA SİNEMAYLA YAŞAYACAK

Altın Koza, dokuz gün boyunca yarışma filmlerinden dünya sinemasına, klasiklerden özel gösterimlere, söyleşilerden akademi buluşmalarına uzanan programıyla kentin farklı noktalarına yayılacak.

Festivalde 23 ülkeden 154 yönetmenin 210 filmi, 450 gösterimle seyirciyle buluşacak. Uluslararası festivallerde ödül alan yapımlardan oluşan özel seçkide Cannes ve Venedik’in de aralarında bulunduğu önemli dünya festivallerinin 2026 programlarından seçilen 18 film Adana’da ilk kez gösterilecek.

REKLAM

“Dünya Sineması” bölümünde yılın öne çıkan yeni yapımları ile sinema tarihinin klasiklerinden oluşan 25 film gösterilecek.

Gösterimler Esas 01 Burda AVM’deki Sinema Pink by Maximum salonlarının yanı sıra Adana’nın ilçelerine de taşınacak.

Beş yıl önce başlatılan Çukurova Altın Koza Film Akademisi de festival programında yer alacak. Akademiye bu yıl 22 ayrı üniversiteden 100’ü aşkın akademisyen ve öğrenci katılacak.