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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Afife' İstanbul ve Ankara sahnelerinde

        'Afife' İstanbul ve Ankara sahnelerinde

        Afife Jale'nin ilham verici hayat hikayesini çağdaş bir yorumla sahneye taşıyan "Afife", kapalı gişe geçen iki sezonun ardından hem Zorlu PSM'de hem de Türkiye turnesi kapsamında Ankara temsillerinde tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor. Haldun Dormen Özel Ödülü'yle buluşan yapım, 10 Kasım'da Zorlu PSM'de, 6-7 Kasım, 25 ve 26 Aralık tarihlerinde Ankara'da sergilenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 13:17 Güncelleme:
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        'Afife' İstanbul ve Ankara sahnelerinde

        Proje tasarımını Serdar Biliş ve Demet Evgâr’ın gerçekleştirdiği ‘Afife’, Afife Tiyatro ve Zorlu PSM ortaklığıyla yeni sezonda da Turkcell Sahnesi’nde sahne almayı sürdürüyor. Kadının sahnede var olma mücadelesini bugünün diliyle anlatan oyun, 10 Kasım’da Zorlu PSM’de tiyatroseverlerle buluşacak.

        Tiyatrocular ve kadınlar için bir ilham kaynağı olan Afife Jale’nin hikayesi, işgal altındaki İstanbul’da çok kültürlü bir tiyatro kumpanyasının sahne arkasında şekilleniyor. Kadının sahnede görünür olmasına engel koyan düzene karşı bir başkaldırı olarak kurgulanan oyun, Afife Jale’nin sahnede olma tutkusunu ve cesur direnişini bugünün seyircisine taşıyor.

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        Serdar Biliş’in yönettiği oyunda Demet Evgâr, Tilbe Saran, Necip Memili, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Bedir Bedir, Orkuncan İzan, Ekremcan Arslandağ, Öyküsu Okur, Basma Seiba, Bilge Çınar ve Atılgan Gümüş gibi usta ve genç isimler yer alıyor.

        Türk tiyatrosunun en prestijli ödüllerinden biri olan Afife Jale Tiyatro Ödülleri’nde Haldun Dormen Özel Ödülü’ne layık görülen ‘Afife’, güçlü kadrosu, etkileyici rejisi ve sahnede yarattığı duygusal derinlikle tiyatro dünyasında konuşulmaya devam ediyor.

        ‘Afife’, 10 Kasım’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde İstanbullu sanatseverlerle buluşurken; 6-7 Kasım, 25 ve 26 Aralık tarihlerinde Ankaralı sanatseverleri selamlayacak.

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        #Zorlu PSM
        #Afife
        #demet evgar
        #Necip Memili
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