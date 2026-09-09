Anadolu Kısaları Forum II için başvurular başladı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla, Anadolu Kültür, Sanat ve Sinema Derneği tarafından düzenlenen Anadolu Kısaları Forum,; Türkiye’nin farklı şehirlerinden kısa film projeleri geliştiren yönetmen ve yapımcıları bir araya getiriyor.

İkinci yılında 29 Ekim–2 Kasım 2026 tarihleri arasında İstanbul Atlas Pasajı’nda gerçekleşecek Anadolu Kısaları Forum’da 12 kısa film projesi seçilerek yönetmen ve yapımcıları sektör profesyonelleriyle buluşturulacak. Programda bu yıl ayrıca ekolojik ve sürdürülebilir film üretimi ile yapay zekâ ve sinema başlıkları öne çıkıyor.

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“ANADOLU KISALARI FORUM II” BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN 8 EKİM 2026!

Türkiye’nin dört bir yanından yapılacak başvurular arasından seçilecek 12 kısa film projesinin yönetmen ve yapımcıları; yapımcılar, fon temsilcileri, dağıtım ve satış ajansları ile uluslararası festivallerden sinema profesyonelleriyle bir araya gelecek.

Katılımcılar; pitching oturumları, senaryo danışmanlığı, birebir görüşmeler ve atölyeler aracılığıyla projelerini geliştirme, profesyonellerden geri bildirim alma ve yeni iş birlikleri kurma fırsatı bulacak.

Bu Yılın Teması: Ekolojik ve Sürdürülebilir Film Üretimi

Anadolu Kısaları Forum’un ikinci yılındaki ana temalarından biri ekolojik ve sürdürülebilir film üretimi. Genel katılıma açık olarak gerçekleştirilecek panelde, film üretim süreçlerinin daha verimli kullanılmasıyla nasıl daha sürdürülebilir hale getirilebileceği ele alınacak.

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Panel kapsamında ayrıca “Green Film Sertifikası” hakkında bilgi verilecek ve konuya ilişkin yerel ve uluslararası yaklaşımlar değerlendirilecek.

Yapay Zekâ ve Sinema

Forum programında bu yıl yapay zekâ ve sinema üretimi üzerine özel bir eğitim de yer alacak. Eğitimde yapay zekânın yaratıcı süreçlerde sunduğu olanaklar ve sinema alanındaki kullanım biçimleri ele alınacak.

Sektör Profesyonelleriyle Bir Araya Geliyorlar

Forum programı; pitching oturumları, senaryo danışmanlığı, fonlama, dağıtım ve satış seminerleri, yapay zekâ eğitimi, birebir görüşmeler ve atölyelerden oluşuyor.

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Türkiye’den ve yurt dışından programa katılacak sinema profesyonelleri, yönetmen ve yapımcılarla bir araya gelerek projelerin gelişim süreçlerine katkı sunacak. Forum, genç sinemacıların sektörel bilgi ve deneyimlerini artırmalarını, uluslararası bağlantılar kurmalarını ve projeleri için yeni iş birlikleri geliştirmelerini hedefliyor.

Kısa Filmlerin Festival ve Uluslararası Endüstri Yolculuğuna Destek

Anadolu Kısaları Forum, kısa film projelerinin geliştirme sürecinin yanı sıra üretim sonrasındaki festival, dağıtım ve uluslararası endüstri yolculuğuna da katkı sunmayı hedefliyor.

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Forum kapsamında seçilen projelerin filme dönüştükten sonra uluslararası alanda görünürlük kazanması ve festival yolculuklarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Başvuru detayları ve güncel bilgiler için @anadolukisalariforum Instagram hesabını takip edebilirsiniz.