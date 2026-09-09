Antakya Uluslararası Film Festivali finalistleri açıklandı
2–8 Ekim 2026 tarihleri arasında Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenecek olan 14. Antakya Uluslararası Film Festivali için finalist filmler açıklandı
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Ansam Kültür Derneği ve Fotofilm Kültür Sanat iş birliğiyle, 2–8 Ekim 2026 tarihleri arasında Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenecek olan 14. Antakya Uluslararası Film Festivali için finalist filmler açıklandı.
Festivalin ön jüri değerlendirme sürecinde; Barış Arslan, Berkay Ellek, Doğukan Özer, Ece Yirmibeş, Emre Ömer Zehir, Eylül Kılıç, Gamzenur Nişancı, Hasan Hüseyin Korkmaz, İrem Siyahgöz, İsmail Eser, Leyla Tofiqqızı, Meral Özdemir, Metin Kaybaki, Nazmi Atılgan, Nur Özkaya, Pınar Kızılkaya İnan, Semih Salman, Semra Keleş, Tarkan Kaynar, Tuğçe Kayaarası, Ufuk Umut Uğur ve Zuhal Ergün yer aldı.
Uluslararası Uzun Metraj, Kısa Film, Belgesel film, Öğrenci Filmleri ve Yapay Zekâ filmleri kategorilerinde Altın Defne Ödülü için yarışacak finalistler, festival boyunca sinemaseverlerle buluşacak.
14. Antakya Uluslararası Film Festivali'nin kazananları ise 8 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek görkemli kapanış ve ödül töreninde açıklanacak; Altın Defne Ödülleri sahiplerini bulacak.
Uluslararası Uzun Metraj Film / Narrative Feature
All Alone / Yapayalnız / Mehmet Esen / Türkiye
Axis of Life / Atanas Hristoskov / Bulgaria
Becoming / Zhannat Alsanova / Kazakhstan
Bonds, Roots and Passions / Sunay Terzioğlu / Türkiye
Daylight Fireworks/ Nina Volova / Russian Federation
Dump of Untitled Pieces / Melik Kuru / Türkiye
Gojappe Taxi — Flaky Rides, Unfinished Lives / Seiichi Ogawa / Japan
Kadadaaka Neeventee / Kishore Inapanuri / India
LifeLike / Ali Vatansever / Türkiye
Your Heart Will Be Broken / Mikhail Weinberg / Russian Federation
Kurmaca Kısafilm / Narrative Short Feature
Ashes & Sighs / Ian John Dixon / Singapore
A Girl Called Alice / Tristan Loraine / United Kingdom
Arena / Emirhan Cangül / Türkiye
Blue Notebook / Song Haiqiao / China
Collecting Shadows / Iskander Guliev / Azerbaijan
Passing / Mandi Wu / China
Stain / Erdal Ruhi Duran / Türkiye
Stone Baby / Batuhan Kesim / Türkiye
The Cycle / Murat Berber / Türkiye
The Third Dream / Mohammadhossein Nikzad / Iran
Uluslararası Belgesel Film / Documentary Feature
Federico Faggin - The Man Who Saw The Future / Marcello Foa / Italy
Gıygaşuk: The Villages of Safranbolu / Bedirhan Karakurluk / Türkiye
Journey To Knowledge: Andalusia / Bilgiye Yolculuk: Endülüs / Sedat Benek / Türkiye
La Dernière Rive / Jean François Rastagnan / France
Nanoplastics Threat To Life / Allatra Global Research Center / Germany
Penalty Area / Mustafa Ünlü / Türkiye
Thank You God For My Spoiler / Cihan Güngören, Mustafa Seven / Türkiye
The Flycatcher / Khalil Betz-Heinemann, Johan Duchateau / Cyprus, Finland
The Lama's Son / Kesang Tseten / Nepal
The Volunteer Muniré Armstrong / Gelareh Kiazand / Canada
Uluslararası Belgesel Kısafilm / Short Documentary
Abstract / Cem Güzel / Türkiye
Abu Jabal / Bisan Owda / Palestine
Alarga / Mustafa Emre Bayır / Türkiye
Between Sky And Sea / Ismail Abu Hatab / Palestine
Human in Quest / Aslı Akdağ / Türkiye
Redacted Dreams / Fariba Farjam / Canada
Shapla Hotel / Roanna Rahman / Bangladesh / Canada
Suddenly Look Back / Shen Wang / China
The Oracle / Sukru Gursoy / Türkiye
The Lost Claws Of Anatolia / Mert Can Altun / Türkiye
Uluslararası Öğrenci Kısa Kurmaca Film / Student Short Film
Aflutter into azure / Ruishu Xian / China
Baş Aşağı (Upside Down) / Cemal Karaaslan / Türkiye
Call Out Little Bear / Jiaye He / China
C'est La Vie / ZiHan Zheng / China
Cosmic Interference / Yang Zhang / China
Day Always Night / Melisa yıldız, Yağmur Kaya, Kenan Kuliev / Türkiye
Jane and Zhen / Weiyu Li / United Kingdom
The Unforgettable Actor of Student Films / Lara Şenüren / Türkiye
Tres / Juan Ignacio Ceballos / Argentina
Turgut Şanver'in Tuhaf Kariyer Sonu / Senad Kutay Sipahioğlu / Türkiye
Uluslararası Yapay Zeka Kısa Film / AI-Generated Short Film
Glass Cocoon / Chaowei Jiang / China
Monk Minchu / Jiulin Lu / China
My Family / Çağrı Erdoğdu / Türkiye
Marked for Snuff / Pavel Karusev / Kazakhstan
The Adventures of Papito / Erdem Goktepe / Türkiye