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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Antakya Uluslararası Film Festivali finalistleri açıklandı

        Antakya Uluslararası Film Festivali finalistleri açıklandı

        2–8 Ekim 2026 tarihleri arasında Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenecek olan 14. Antakya Uluslararası Film Festivali için finalist filmler açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 10:25 Güncelleme:
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        Antakya Uluslararası Film Festivali finalistleri açıklandı

        T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Ansam Kültür Derneği ve Fotofilm Kültür Sanat iş birliğiyle, 2–8 Ekim 2026 tarihleri arasında Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenecek olan 14. Antakya Uluslararası Film Festivali için finalist filmler açıklandı.

        Festivalin ön jüri değerlendirme sürecinde; Barış Arslan, Berkay Ellek, Doğukan Özer, Ece Yirmibeş, Emre Ömer Zehir, Eylül Kılıç, Gamzenur Nişancı, Hasan Hüseyin Korkmaz, İrem Siyahgöz, İsmail Eser, Leyla Tofiqqızı, Meral Özdemir, Metin Kaybaki, Nazmi Atılgan, Nur Özkaya, Pınar Kızılkaya İnan, Semih Salman, Semra Keleş, Tarkan Kaynar, Tuğçe Kayaarası, Ufuk Umut Uğur ve Zuhal Ergün yer aldı.

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        Uluslararası Uzun Metraj, Kısa Film, Belgesel film, Öğrenci Filmleri ve Yapay Zekâ filmleri kategorilerinde Altın Defne Ödülü için yarışacak finalistler, festival boyunca sinemaseverlerle buluşacak.

        14. Antakya Uluslararası Film Festivali'nin kazananları ise 8 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek görkemli kapanış ve ödül töreninde açıklanacak; Altın Defne Ödülleri sahiplerini bulacak.

        Uluslararası Uzun Metraj Film / Narrative Feature

        All Alone / Yapayalnız / Mehmet Esen / Türkiye

        Axis of Life / Atanas Hristoskov / Bulgaria

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        Becoming / Zhannat Alsanova / Kazakhstan

        Bonds, Roots and Passions / Sunay Terzioğlu / Türkiye

        Daylight Fireworks/ Nina Volova / Russian Federation

        Dump of Untitled Pieces / Melik Kuru / Türkiye

        Gojappe Taxi — Flaky Rides, Unfinished Lives / Seiichi Ogawa / Japan

        Kadadaaka Neeventee / Kishore Inapanuri / India

        LifeLike / Ali Vatansever / Türkiye

        Your Heart Will Be Broken / Mikhail Weinberg / Russian Federation

        Kurmaca Kısafilm / Narrative Short Feature

        Ashes & Sighs / Ian John Dixon / Singapore

        A Girl Called Alice / Tristan Loraine / United Kingdom

        Arena / Emirhan Cangül / Türkiye

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        Blue Notebook / Song Haiqiao / China

        Collecting Shadows / Iskander Guliev / Azerbaijan

        Passing / Mandi Wu / China

        Stain / Erdal Ruhi Duran / Türkiye

        Stone Baby / Batuhan Kesim / Türkiye

        The Cycle / Murat Berber / Türkiye

        The Third Dream / Mohammadhossein Nikzad / Iran

        Uluslararası Belgesel Film / Documentary Feature

        Federico Faggin - The Man Who Saw The Future / Marcello Foa / Italy

        Gıygaşuk: The Villages of Safranbolu / Bedirhan Karakurluk / Türkiye

        Journey To Knowledge: Andalusia / Bilgiye Yolculuk: Endülüs / Sedat Benek / Türkiye

        La Dernière Rive / Jean François Rastagnan / France

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        Nanoplastics Threat To Life / Allatra Global Research Center / Germany

        Penalty Area / Mustafa Ünlü / Türkiye

        Thank You God For My Spoiler / Cihan Güngören, Mustafa Seven / Türkiye

        The Flycatcher / Khalil Betz-Heinemann, Johan Duchateau / Cyprus, Finland

        The Lama's Son / Kesang Tseten / Nepal

        The Volunteer Muniré Armstrong / Gelareh Kiazand / Canada

        Uluslararası Belgesel Kısafilm / Short Documentary

        Abstract / Cem Güzel / Türkiye

        Abu Jabal / Bisan Owda / Palestine

        Alarga / Mustafa Emre Bayır / Türkiye

        Between Sky And Sea / Ismail Abu Hatab / Palestine

        Human in Quest / Aslı Akdağ / Türkiye

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        Redacted Dreams / Fariba Farjam / Canada

        Shapla Hotel / Roanna Rahman / Bangladesh / Canada

        Suddenly Look Back / Shen Wang / China

        The Oracle / Sukru Gursoy / Türkiye

        The Lost Claws Of Anatolia / Mert Can Altun / Türkiye

        Uluslararası Öğrenci Kısa Kurmaca Film / Student Short Film

        Aflutter into azure / Ruishu Xian / China

        Baş Aşağı (Upside Down) / Cemal Karaaslan / Türkiye

        Call Out Little Bear / Jiaye He / China

        C'est La Vie / ZiHan Zheng / China

        Cosmic Interference / Yang Zhang / China

        Day Always Night / Melisa yıldız, Yağmur Kaya, Kenan Kuliev / Türkiye

        Jane and Zhen / Weiyu Li / United Kingdom

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        The Unforgettable Actor of Student Films / Lara Şenüren / Türkiye

        Tres / Juan Ignacio Ceballos / Argentina

        Turgut Şanver'in Tuhaf Kariyer Sonu / Senad Kutay Sipahioğlu / Türkiye

        Uluslararası Yapay Zeka Kısa Film / AI-Generated Short Film

        Glass Cocoon / Chaowei Jiang / China

        Monk Minchu / Jiulin Lu / China

        My Family / Çağrı Erdoğdu / Türkiye

        Marked for Snuff / Pavel Karusev / Kazakhstan

        The Adventures of Papito / Erdem Goktepe / Türkiye

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        #Antakya Uluslararası Film Festivali
        #Kültür ve Turizm Bakanlığı
        #Ansam Kültür Derneği
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