Arab Strap konser için İstanbul'a geliyor
30. yılını dokuzuncu albümü Half-Told Tales ile kutlayan İskoç grup Arab Strap, 27 Kasım'da Zorlu PSM %100 Studio'da sahne alıyor. Post-rock ve alternatif müzikten beslenen grup, farklı müzikal katmanları bir araya getirdiği yeni şarkılarıyla dinleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor
Zorlu PSM, 27 Kasım akşamı İskoç alternatif müziğinin en özgün gruplarından Arab Strap’i %100 Studio’da ağırlıyor. Aidan Moffat ve Malcolm Middleton’ın 1995’te Falkirk’te kurduğu grup, farklı dokuları müziğinde buluşturan ve Moffat’ın özgün tarzıyla kısa sürede kendine özgü bir kimlik kazandı.
Gündelik hayatın kusurlu anlarını, yalnızlığı, aşkı ve yarım kalan ilişkileri karanlık bir mizahla anlatan şarkılarıyla John Peel’in desteğini alan grup, 2006’da ara vermeden önce yayımladığı altı albümle alternatif müzikte kalıcı bir iz bıraktı.
Grubun 30. yılında yayımlanan Half-Told Tales albümü, Eylül 2026’da dinleyiciyle buluştu. Moffat’ın bir önceki albümünün karanlık tonundan ayrışan, daha neşeli ve aydınlık bir atmosfer taşıdığını belirttiği albüm, grubun müzikal dünyasında farklı bir döneme işaret ediyor. Arab Strap, “You You You” ve “Glamour Magick” gibi şarkılarla yer aldığı Half-Told Tales albümünün turnesiyle, 27 Kasım akşamı Zorlu PSM %100 Studio’ya konuk oluyor.
Arab Strap konserinin biletleri passo.com.tr’de satışa çıktı.