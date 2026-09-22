Artweeks Istanbul Collector’s edisyonu kapılarını açtı

Bilgili Sanat vizyonu ve Kalebodur’un ana partnerliğinde hayata geçen Artweeks Istanbul Collector’s” edisyonu; Banu & Hakan Çarmıklı, Öner Kocabeyoğlu ve Tansa Mermerci’nin yıllara yayılan, 300’ün üzerinde esere sahip özel koleksiyonları 17 Eylül – 8 Kasım 2026 tarihleri arasında Akaretler Sıraevler’in tarihi dokusunda ücretsiz olarak bir araya getiriyor.

ÜÇ KOLEKSİYONER, ÜÇ KİŞİSEL ANLATI VE SERGİ TEMALARI

Artweeks Istanbul “Collector’s” edisyonu, üç özel seçkiyi koleksiyonerlerinin ve küratörlerinin kendi sesinden izleyiciye sunuyor:

BANU & HAKAN ÇARMIKLI KOLEKSİYONU: "REUNİON / KAVUŞMA"

2018 yılındaki “İlk Raunt” sergisinden bu yana büyüyen ve evrilen koleksiyon, izleyiciyi çok katmanlı bir yeniden buluşmaya davet ediyor. Önceden belirlenmiş katı listeler yerine tamamen kalpten gelen kişisel bağlar üzerinden şekillenen bu seçki; zaman içinde toplumsal ve politik meselelere, özellikle kadın sanatçılara ve feminist yaklaşımlara yönelerek koleksiyonerlerin dünyayla kurduğu ilişkinin evrimini yansıtıyor.

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Koleksiyonun en büyük sorumluluğunun eserleri saklamak değil, paylaşmak olduğunu belirten Banu & Hakan Çarmıklı, koleksiyonerlik felsefelerini şu çarpıcı sözlerle derinleştiriyor:

"Şahsen gösterilmeyen, saklanan, paylaşılmayan koleksiyonları korkak buluyoruz. Bırakın serüveninizi başkaları görsün, fikirlerini paylaşsın; sanat paylaşılınca güzel. 'Reunion' ile herhangi bir alt düşünce olmadan, kalbimizi attıran ve en çok özlediğimiz işlerle hem biz yeniden kavuşuyoruz hem de onları izleyiciyle paylaşıyoruz. Bizim eserlerle yeniden buluşmamız, izleyicinin eserlerle karşılaşması ve belki de en önemlisi, sanatçıların kendi işleriyle yeniden kavuşması... Bu buluşmanın, sanatın bir araya getiren gücü etrafında hepimize ilham vermesini umuyoruz."

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ÖNER KOCABEYOĞLU KOLEKSİYONU: "TUTKU VE SABIR"

Küratörlüğünü Levent Çalıkoğlu’nun üstlendiği sergi, Öner Kocabeyoğlu’nun 20 yıl önce bir müzayedede aldığı küçük bir Selim Turan resmiyle başlayan ve zamanla araştırmaya, korumaya dayalı dev bir yapıya (Papko Art Collection) dönüşen uzun soluklu yolculuğunu masaya yatırıyor. Farklı kuşak ve coğrafyalardan 91 sanatçının 140 yapıtını bir araya getiren sergi, kronolojik bir düzen yerine koleksiyonun kendi sesinden doğan güçlü tematik eksenler ve sorular etrafında şekilleniyor: “Yüz Yüze / Biz Kimiz?”, “Hayal, Düş ve Güncel Mitos / Konuşan Kim?”, “Roller, Kimlik ve Beden / Gerçeği Kim İnşa Ediyor?”, “Nesneler ve Şeyler / Ne Görüyoruz?”, “Renk Alanları / Sessizlik Mümkün Mü?”.

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Kendisini “koleksiyoner”den ziyade içinde tevazu barındıran bir “biriktirici” olarak tanımlayan Öner Kocabeyoğlu, sanat hamiliğini etik bir duruş olarak görüyor ve koleksiyonculuğun görünmeyen yükünü anlatıyor:

"Selim Turan resmi benim için bir başlangıçtan çok bir eşikti. O küçük iş, sanatla kurduğum kişisel bağın geçici bir heves olmadığını gösteri. Bir gün depoda işleri yan yana koyduğumda, ‘Artık bu sadece benim kişisel beğenilerim değil, bir anlatı’ dedim. Tutku benim için hep doğal bir akışta geldi. Zor olan sabırdı. Çünkü koleksiyon zaman içinde insandan disiplin talep ediyor: Bazen çok sevdiğiniz bir eseri almamak, bazen yıllarca beklemek, bazen de koleksiyonun bütünlüğü için kişisel arzularınızdan vazgeçmek gerekiyor. Sabır, koleksiyonculuğun görünmeyen yükü. Tutku sizi başlatıyor ama sabır sürdürüyor. Bugün karar verme sürecim üç katmanlı: Sezgi kapıyı açıyor, bilgi yön veriyor, koleksiyonun bütünlüğü son sözü söylüyor."

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Serginin küratörlüğünü üstlenen Levent Çalıkoğlu, Öner Kocabeyoğlu koleksiyonunu biçimlendiren güçleri ve serginin küratöryel kurgusunu şu şekilde aktarıyor:

"Öner Kocabeyoğlu koleksiyonu, birbirini tamamlayan iki kuvvet tarafından biçimleniyor: tutku ve sabır. Tutku, ilk karşılaşmanın yarattığı heyecanı ve sanat yapıtıyla kurulan kişisel bağı temsil ediyor. Sabır ise, bu ilişkinin zamana yayılmasını, seçmenin, vazgeçmenin, beklemenin ve yeniden bakmanın bilgeliğini içeriyor. Benim anlayışıma göre iyi bir koleksiyon sergisindeki küratöryel tavrın temel ilkelerinden biri şudur: Küratör koleksiyonun yerine konuşmaz. Onun içindeki ilişkileri görünür kılar ve onları çağdaş bir düşünsel çerçeveye yerleştirir. Sergideki sorular yapıtları açıklamak gayesiyle değil, onları bugünün dünyasıyla yeniden ilişkilendirmek ve izleyiciyi yaşadığımız zamanın sıkıntı ve krizleri üzerine düşünmeye davet etmek için varlar."

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TANSA MERMERCİ KOLEKSİYONU: "SÜKÛN VE GALEYAN"

Koleksiyonculuğa 2000’li yıllarda İslam ve oryantalist sanatıyla başlayan, zamanla çağdaş sanatın cesur, kavramsal dünyasına yönelen Tansa Mermerci, izleyiciyi dinginlikten coşkuya doğru evrilen bir rotaya çıkarıyor. Nilbar Güreş ve Nil Yalter gibi Türkiyeli kadın sanatçıların kimlik meselelerini işleyen güçlü yapıtlarının yanı sıra; Martin Creed ve Yuji Agematsu gibi gündelik nesneleri merkeze alan kavramsal işler üzerinden sahiplik ve değer kavramlarını sorgulatıyor.

Koleksiyonunu parçalı değil, bütünüyle bir otobiyografi olarak tanımlayan Tansa Mermerci, seçimlerinin arkasındaki içgörüyü şu sözlerle detaylandırıyor:

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"Koleksiyonculuk zamanla neyin size, ruhunuza, kalbinize, kesenize iyi geldiğini keşfetmenize yardımcı oluyor. Dolayısıyla beğenilerinizden uzaklaşmıyorsunuz, yönünüzü belirliyorsunuz. Ustalar yerine çoğunlukla akranım olan, bulunduğum coğrafyaya mensup sanatçılara ve temalara eğiliyorum. Estetik kaygıdan uzak, medyum tasarısı olmayan ve düşündüren konularda eserleri tercih ediyorum. Eklektik, cesur, kavramsal ve farklı medyumlardaki eserlere yedieminlik ediyorum. Martin Creed’in İstanbul’daki eskicilerden toplanmış halı ve paspaslardan oluşan işi bana ‘Bu benim’ dedirtiyor; sıradan bir paspas bile insanı birçok yere götürebiliyor. Yuji’nin eseri ise sokak pisliğini adeta burnumuza sokarcasına bir şeffaflıkla işlerken kafamda ‘Hayatımızı iyileştiren şeyleri garantiye mi alıyoruz, görmezden mi geliyoruz?’ gibi sorular oluşturuyor, farkındalığımı artırıyor."

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Projenin arkasındaki birleştirici güçleri temsil eden isimler de koleksiyoner vizyonunun sanat ekosistemindeki önemine dikkat çekiyor.

Bilgili Holding CEO’su Sinan Temo, koleksiyonlerin kamusal alanda ücretsiz sunulmasının koleksiyonerlik kültürünün gelişimi için kritik bir referans olduğunu vurguluyor:

"Türkiye’de ilk kez birden fazla özel koleksiyonu, müze olmayan bir mekânda, iki ay boyunca ücretsiz olarak kamuya açık biçimde bir araya getiriyoruz. Farklı koleksiyonlarla karşılaşmak, yeni koleksiyoner adaylarının kendi yönelimlerini keşfetmelerine ve daha bilinçli, tutarlı bir koleksiyon dili oluşturmalarına imkân sağlıyor. Amacımız toplumsal diyaloğu güçlendirmek."

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Artweeks Istanbul'un kurucularından Sabiha Kurtulmuş ise bu birlikteliğin tazeleyici gücüne değiniyor:

"Türkiye'nin en değerli üç koleksiyon vizyonunu Akaretler'in tarihi dokusunda yan yana getirmek hem izleyici hem de sanat ekosistemi için çok taze bir okuma alanı yaratıyor. Bu buluşma, yeni nesil koleksiyonerlere ilham verirken, sanatın zaman içindeki dönüşümünü de şeffaf bir şekilde ortaya koyuyor."

CEMİYET, İŞ VE SANAT DÜNYASI ÖN İZLEME DAVETİNDE BULUŞTU

Artweeks Istanbul "Collector’s" edisyonunun 16 Eylül akşamı gerçekleştirilen VIP ön izleme daveti, adeta bir yıldızlar geçidine sahne oldu. Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili, CEO Sinan Temo, COO Bora Ercantürk, Artweeks Istanbul Kurucusu Sabiha Kurtulmuş ve Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay'ın ev sahipliğinde düzenlenen geceye 800'ün üzerinde seçkin davetli katıldı.

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İş, sanat, medya ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin Akaretler'in tarihi dokusunda bir araya geldiği geceye; Ali Gürsoy, Aslı Pamir, Aslıgül Atasagun, Aykut - Mehtap Ferah, Ayşe - Gizem Tatlıcı, Bahar Tangır, Berrak Barut, Can Ekşioğlu, Can Elgiz, Cenk Eyüpoğlu, Derin Mermerci, Ece - Ayşe Ege, Elif Uras, Ender Mermerci, Gökhan Çarmıklı, Gülbin Simitçioğlu, Lara Ersu, Leyla Gediz, Melis Ağazat, Melis Birkan, Murat Aslan, Murat Gezer, Nazlı Çarmıklı Gezer, Nesrin Esirtgen, Sinan Ekşioğlu, Şerife Bilgili Ercantürk, Tuğçe Peksayar, Türkan Özilhan ve Yasemin Öğün gibi isimler katılarak eserleri yakından inceleme ve sanatsal diyaloğu deneyimleme fırsatı buldu.

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Artweeks Istanbul "Collector’s" edisyonu, 8 Kasım 2026 tarihine kadar pazartesi günleri hariç her gün 12:00 - 19:00 saatleri arasında Akaretler Sıraevler’in A23, 25-27, 43, 45 ve B1 46 numaralı binalarında tüm sanatseverler tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.