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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro ‘Aydınlıkevler’ 150. kez sahnede

        ‘Aydınlıkevler’ 150. kez sahnede

        Yapımını BKM'nin üstlendiği, Demet Akbağ'ın performansı ile Yılmaz Erdoğan'ın kalemini buluşturan 'Aydınlıkevler', 5. sezonunda 150. kez seyirciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 15:43 Güncelleme:
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        'Aydınlıkevler' 150. kez sahnede

        İlk gösteriminden bu yana seyircinin büyük ilgi gösterdiği, ‘Aydınlıkevler’ 28 Ekim Pazartesi akşamı yüz ellinci kez sahnelendi. 150. oyun sahne arkasında düzenlenen küçük ve özel bir kutlama ile taçlandırdı.

        Oyunu izlemeye gelenler arasında ünlü isimler Nükhet Duru ve Ebru Şallı'nın yanı sıra cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Sedef İybar, Tahire Demircan, Fazilet Çığlık, Selma Türkeş, Monik İpekel, Melek Çakmak ve Reyhan İpekel de yer aldı. Temsil sonrasında tiyatro ekibi tarafından düzenlenen sürpriz kutlamaya da dahil olan isimler, oyuncuların 150. oyun coşkusuna ve mutluluğuna ortak oldular.

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        Demet Akbağ’ın yanı sıra Salih Bademci, Burak Dakak ve Hazal Subaşı'nın sergiledikleri performanslarla büyük övgü topladığı ‘Aydınlıkevler’, 70’li yılların samimiyetini ve sıcaklığını sahneye aktarmaya devam ediyor. Ankara’nın soğuk gecelerini bir babaanne ile torununun yaşadıkları üzerinden anlatan yapım, zamansız hikayesiyle her kuşaktan izleyiciyi kucaklıyor.

        70’LERDEN BUGÜNE UZANAN ZAMANSIZ BİR HİKAYE

        Camları kıran küçük toplar ve mahallenin yeni komşusu ‘Amerikalılar’ ile uluslararası bir krize ev sahipliği yapan ‘Aydınlıkevler’, Serdar Biliş’in yönetmenliği ve Nisan Ceren Özerten’in proje yapımcılığıyla sahneleniyor. Cem Yılmazer imzalı sahne tasarımı, Tuluğ Tırpan’ın orijinal besteleri ve Mustafa Olgan’ın canlı müzikleriyle zenginleşen kadroda genç kuşağın sevilen isimleri Sevda Baş, Nebi Tolga Yılmaz, Barkın Sarp, Ömer Güneş ve usta oyuncu Caner Alkaya yer alıyor.

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        OYUN TAKVİMİ

        TARİH: 10 Ekim Cumartesi

        SAAT: 20.30

        YER: Congresium Ankara

        TARİH: 20 Ekim Salı

        SAAT: 20.30

        YER: Maximum Uniq Hall

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        #bkm
        #demet akbağ
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