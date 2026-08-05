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        Haberler Kültür-Sanat Resim 'Aynı Mavinin Altında' Eylül'de İstanbul Modern'de

        'Aynı Mavinin Altında' Eylül'de İstanbul Modern'de

        Türkiye ve dünyanın farklı coğrafyalarından sanatçıların yapıtlarını tarihsel ve tematik eksenlerde bir araya getiren "Aynı Mavinin Altında" adlı sergi 8 Eylül'de İstanbul Modern'de sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 11:25 Güncelleme:
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        'Aynı Mavinin Altında' Eylül'de İstanbul Modern'de

        İstanbul Modern, onuncu koleksiyon sergisi “Aynı Mavinin Altında” ile 8 Eylül’de sanatseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. Türkiye ve dünyanın farklı coğrafyalarından sanatçıların yapıtlarını tarihsel ve tematik eksenlerde bir araya getiren sergi, müzenin farklı katlarına yayılıyor.

        Adını denizleri, ufukları, düşleri ve özgürlüğü çağrıştıran mavi renkten alan sergi; 1940’lardan günümüze Türkiye’de modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü izlerken, 2000’li yıllardan itibaren uluslararası sanatçıların yapıtlarıyla kurulan diyaloglar aracılığıyla koleksiyona yeni okuma olanakları sunuyor.

        Serginin ilk bölümü 1940’lardan 2000’lere uzanan süreçte Türkiye’deki sanatın gelişimine ve estetik yaklaşımlarına odaklanırken; ikinci bölümü 2000 sonrası sanat üretimlerini resim, video, fotoğraf, heykel ve yerleştirme gibi mecralarla; kimlik, kent, göç, hafıza ve doğa gibi güncel meseleler etrafında ele alıyor.

        Çelenk Bafra ve Deniz Pehlivaner küratörlüğünde hazırlanan kapsamlı seçki, 8 Eylül 2026–31 Aralık 2027 tarihleri arasında İstanbul Modern'de sanatseverlerle buluşacak.

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        #İstanbul Modern
        #Çelenk Bafra
        #Deniz Pehlivaner
        #Aynı Mavinin Altında
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