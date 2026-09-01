'Barbie’ canlı orkestra eşliğinde İstanbul’da

Gişe rekortmeni Barbie The Movie, beyaz perdedeki eğlenceli ve renkli dünyasını canlı orkestra deneyimiyle birleştiren Barbie The Movie In Concert ile izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Orkestra şefi Macy Schmidt liderliğinde tamamı kadınlardan oluşan The Barbie Land Sinfonietta, filmin ödüllü müziklerini canlı olarak seslendirecek.

Barbie The Movie In Concert, 19 Eylül’de Volkswagen Arena’da gerçekleşecek. TME Prodüksiyon organizasyonuyla düzenlenen etkinlikte seyirciler Greta Gerwig’in sinema tarihinin en dikkat çekici Barbie yorumlarından biri haline gelen filmini beyaz perdede izlerken, filmin müziklerini aynı anda sahnede canlı olarak dinleme fırsatı yakalayacak.

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Barbie’nin ikonik pembe dünyasını, filmin müzikleri ve orkestranın sahne performansıyla yeniden yaşatacak. Barbie hayranlarının yanı sıra sinema ve konser deneyimini bir arada yaşamayı seven izleyicilere de farklı bir etkinlik deneyimi sunacak.

Sinema ile canlı müziği aynı deneyimde buluşturan Barbie The Movie In Concert’in biletleri Biletinial’da satışa çıktı.