Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Barbie’ canlı orkestra eşliğinde İstanbul’da

        'Barbie’ canlı orkestra eşliğinde İstanbul’da

        'Barbie The Movie In Concert', orkestra şefi Macy Schmidt liderliğindeki tamamı kadınlardan oluşan The Barbie Land Sinfonietta'nın canlı performansıyla 19 Eylül'de Volkswagen Arena'da sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 14:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        'Barbie' canlı orkestra eşliğinde İstanbul'da

        Gişe rekortmeni Barbie The Movie, beyaz perdedeki eğlenceli ve renkli dünyasını canlı orkestra deneyimiyle birleştiren Barbie The Movie In Concert ile izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Orkestra şefi Macy Schmidt liderliğinde tamamı kadınlardan oluşan The Barbie Land Sinfonietta, filmin ödüllü müziklerini canlı olarak seslendirecek.

        Barbie The Movie In Concert, 19 Eylül’de Volkswagen Arena’da gerçekleşecek. TME Prodüksiyon organizasyonuyla düzenlenen etkinlikte seyirciler Greta Gerwig’in sinema tarihinin en dikkat çekici Barbie yorumlarından biri haline gelen filmini beyaz perdede izlerken, filmin müziklerini aynı anda sahnede canlı olarak dinleme fırsatı yakalayacak.

        REKLAM

        Barbie’nin ikonik pembe dünyasını, filmin müzikleri ve orkestranın sahne performansıyla yeniden yaşatacak. Barbie hayranlarının yanı sıra sinema ve konser deneyimini bir arada yaşamayı seven izleyicilere de farklı bir etkinlik deneyimi sunacak.

        Sinema ile canlı müziği aynı deneyimde buluşturan Barbie The Movie In Concert’in biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #barbie
        #Biletinial
        #Volkswagen Arena
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin görüşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin görüşüyor
        Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı!
        Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı!
        Felaketin tanıkları ve yürekleri dağlayan hikayeler!
        Felaketin tanıkları ve yürekleri dağlayan hikayeler!
        YouTuber Arif Kocabıyık tutuklandı
        YouTuber Arif Kocabıyık tutuklandı
        İdris Naim Şahin adliyede
        İdris Naim Şahin adliyede
        Muğla'da biri kadın 2 kişi ölü bulundu!
        Muğla'da biri kadın 2 kişi ölü bulundu!
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        İsveçli mobilya devi 1500 üründe indirime gidecek
        İsveçli mobilya devi 1500 üründe indirime gidecek
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Ailesiyle buluştu
        Ailesiyle buluştu
        17 yaşındaki Zeynep 4 yıldır aranıyordu: Kayıp dosyasından cinayet çıktı
        17 yaşındaki Zeynep 4 yıldır aranıyordu: Kayıp dosyasından cinayet çıktı
        Protokol Yolu'nda bulunan eşek çekiciyle yediemine çekildi
        Protokol Yolu'nda bulunan eşek çekiciyle yediemine çekildi
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Deniz Gül, G.Saray için İstanbul'da!
        Deniz Gül, G.Saray için İstanbul'da!
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?