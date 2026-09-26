Bergüzar Korel ‘Hatırladıkça’ ile sahnede

Oyunculuktaki anlatım gücünü müzikle buluşturan Bergüzar Korel, “Hatırladıkça” ile farklı dönemlere eşlik eden şarkıları 22 Ekim akşamı Zorlu PSM’de sahneye taşıyor. Klasik konser formatının ötesine geçen performans, şarkılar kadar onların çağrıştırdığı anılara da yer açarak izleyiciyi geçmişin izleriyle bugünün tınılarını buluşturan özel bir müzik deneyimine davet ediyor.

Müzik direktörlüğünü ve piyanoyu Mustafa Haybat’ın üstlendiği projede Bergüzar Korel’e sahnede güçlü bir orkestra eşlik ediyor. Gitarda Hasan Meten, davulda Erkan Sönmez, bas ve kontrbasta Enver Muhammedi, perküsyonda Tunç Çakır, saksafonda Batu Şallıel, kemanda Hakan Güven ve back vokalde Yonca Kocadağ’ın yer aldığı orkestra, şarkıların atmosferini zenginleştiriyor. Korel'in ‘Hatırladıkça’ performansının biletleri passo.com.tr’de satışa çıktı.