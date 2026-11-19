Zorlu PSM, 14. sezonunda klasik eserlere çağdaş yorumlar getiren özgün prodüksiyonlarına Bir Düşüşle Yükselirim’i ekliyor. Küheylan ve Amadeus gibi yapıtlarıyla dünya tiyatrosunun önde gelen yazarları arasında yer alan Peter Shaffer’ın ödüllü oyunu, Hira Tekindor yönetmenliğinde sahneye taşınıyor.

Londra’nın West End sahnelerinde ve Broadway’de yıllarca oynanan eserin Zorlu PSM prodüksiyonunda Zerrin Tekindor, Ülkü Duru ve Serkan Altunorak rol alıyor. 25 Ocak’ta prömiyeri gerçekleşecek oyunun provaları başladı.

Hayal Gücünün Eğlenceli Dünyası!

Tarihi bir malikanede rehberlik yapan Lettice Douffet (Zerrin Tekindor) için gerçekler biraz sıkıcı kalır. Sıradan tarihi olayları hayal gücüyle görkemli hikayelere dönüştürme tutkusu, onu kurallara sıkı sıkıya bağlı Lotte Schoen (Ülkü Duru) ile karşı karşıya getirir. Hayata bakış açıları birbirine taban tabana zıt bu iki kadının karşılaşması, zamanla sıra dışı bir dostluğa ve sıradanlığa karşı eğlenceli bir başkaldırıya dönüşür.

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Hayal gücü ile gerçekliğin karşı karşıya geldiği, dostluğun ve yaşama sevincinin öne çıktığı, kahkaha dolu bir komedi olan Bir Düşüşle Yükselirim keskin mizahı, zekice örülmüş diyalogları ve birbirinden renkli karakterleriyle 25 Ocak 2027’deki prömiyerinin ardından sezon boyunca Zorlu PSM’de.