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        BlackBox’ta yeni sezon başlıyor

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi içerisinde yer alan Beyoğlu'nun kültür-sanat durağı BlackBox, yeni sezona dopdolu bir programla başlıyor! Kent kültüründen mimarlığa, resimden performans sanatlarına uzanan zengin seminer seçkisi sanatseverleri bekliyor. İşte program

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 17:19 Güncelleme:
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        BlackBox'ta yeni sezon başlıyor

        Prof. Dr. Gül İrepoğlu, bu sezon, küratörü olduğu Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin yeni süreli sergisine odaklanıyor. Bir dönemin öncü sanatçıları ve eserlerini farklı açılardan inceleyeceği konuşmalar “Tanıdığımız Ressamlar: 1914 Kuşağı Deyince…” etkinliğiyle 10 Ekim Cumartesi 14.00’te başlıyor.

        Ayşegül Sönmez, sanatseverleri “Akımlar ve Akıntılar Arasında” bir yolculuğa çıkıyor. Sanat tarihinde bilinen akımları bilinmeyen yönleriyle incelerken bu akımları bazen besleyen bazen de onlara karşı duran akıntılarla ele alıyor. Konuşmaların ilki 11 Ekim Pazar 14.00’te Minimalizm ile başlıyor.

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        BlackBox’ta Cengiz Özdemir ile İstanbul Sohbetleri başlıyor. İstanbul’un simge yapılarına dair tarihsel anlatıların uzmanlar eşliğinde inceleneceği sohbetlerin ilki, 16 Ekim Cuma 18.00’de düzenleniyor. “Ayasofya’nın Arkeolojisi” başlıklı bu etkinliğe öğretim üyesi ve Ayasofya Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Fırat Diker konuk oluyor.

        Nilay Örnek, mimari açıdan değerli ve hikâyesi olan binaların arşivini tuttuğu “Her Umut Ortak Arar” konuşmalarında hafızamızı tazelemeye devam ediyor. 17 Ekim Cumartesi 14.00’te, Halikarnas Balıkçısı, Fahrünnisa Zeid, Aliye Berger ve Füreya Koral gibi önemli sanatçılar yetiştiren “Şakir Paşa Ailesi”nin yaşamında iz bırakan yapılar inceleniyor.

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        Bu sezonun yeni etkinliklerinden Figen Ayhan ile Hayatımız Opera, hayatımızı yönlendiren temel duygular ve temalara operanın gözünden bakıyor. 18 Ekim Pazar 14.00’teki ilk etkinlik, “Aile Bağları”na odaklanıyor: Sevgi, sadakat ve miras gibi konular, Verdi’nin “Rigoletto”, Puccini’nin “Gianni Schicchi”, Mozart’ın “Idomeneo” ve Wagner’in “Die Walküre” eserleri üzerinden tartışmaya açılıyor.

        Seray Şahinler’in moderatörlüğündeki Edebiyat Rotası yeni sezondaki ilk buluşmasında yazar Aylin Balboa’yı konuk ediyor. 21 Ekim Çarşamba 16.30’daki etkinlikte Virginia Woolf’un, kadınların sanat dünyasında var olabilmeleri için finansal bağımsızlık ile kendilerine ait kişisel bir alana sahip olmaları gerektiğini savunan eseri Kendine Ait Bir Oda konuşuluyor.

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        Bahar Çuhadar ile Tiyatro Hafızası, üretkenliği ve tutkusuyla sahnede iz bırakan tiyatro sanatçılarını konuk ediyor. 23 Ekim Cuma 18.00’deki etkinliğin konuğu, 27. HDI Sigorta Sadri Alışık Sinema Oyuncu Ödülleri’nde Seçici Kurul Özel Ödülü’ne layık görülen Tansu Biçer oluyor. Semaver Kumpanya’nın 10 sezondur sahnelenen oyunu “Cimri”yi yöneten, “Amadeus” gibi projelerin yanı sıra kurucularından olduğu Bahçe Galata’nın oyunlarıyla da sahnede izlediğimiz Biçer’in yeni oyunu “Elisabeth Costello” 30. İstanbul Tiyatro Festivali'nde prömiyer yapıyor.

        BlackBox etkinliklerinin biletlerini Biletix’ten, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin danışmasından temin edebilirsiniz.

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        #İş Sanat
        #BlackBox
        #Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi
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