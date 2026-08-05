CEV Eurovolley 2026 heyecanı başlıyor!

Giresun'un Alucra ilçesinde modern bir sosyal tesis insanı için ilk temel atıldı. Temel atma programına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır "Bu heyecanın parçası olmak istedim" dedi. Giresun Valisi Mustafa Koç da "Bu tesis birçok ihtiyacımızı karşılayacak" ifadelerini kullandı. Tem... Daha Fazla Göster

Giresun'un Alucra ilçesinde modern bir sosyal tesis insanı için ilk temel atıldı. Temel atma programına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır "Bu heyecanın parçası olmak istedim" dedi. Giresun Valisi Mustafa Koç da "Bu tesis birçok ihtiyacımızı karşılayacak" ifadelerini kullandı. Temel atma törenine katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek "Her bu projeye destek versin" mesajını verdi. Alucra Kalkınma ve Eğitim Vakfı Başkanı Süleyman Baba da "En kısa sürede projeyi tamamlayacağız" diye konuştu. Daha Az Göster