CEV Eurovolley 2026 heyecanı başlıyor!
7 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası heyecanı için geri sayım başladı. Sinan Erdem Spor Salonu'nu kırmızı-beyaz renklere bürüyecek organizasyonun grup aşamasının maç biletleri sporseverleri bekliyor
Avrupa voleybolunun en prestijli milli takım organizasyonlarından biri olan CEV EuroVolley 2026, 21 Ağustos – 6 Eylül 2026 tarihleri arasında voleybolseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.
Tam 7 yıl aradan sonra dev organizasyonun heyecanı yeniden Türkiye'ye taşınırken, milli takımlarımızın ev sahibi avantajını sonuna kadar hissedeceği müsabakalara İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapıyor.
A Grubu'nda mücadelesini sürdürecek olan gururumuz Filenin Sultanları, Avrupa’nın zirvesine giden bu zorlu yolda taraftarlarının desteğiyle parkeye çıkacak.
Grup aşamasında Letonya, Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya gibi güçlü rakiplerle kozlarını paylaşacak olan millilerimiz, İstanbul’da tarihe geçecek bir zafer hikayesi yazmak için hazırlanıyor.
MAÇ TAKVİMİ VE DETAYLAR
İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nun ev sahipliğinde gerçekleşecek grup aşamasında Filenin Sultanları’nın maç programından öne çıkanlar şu şekilde:
2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nı tribünden takip etmek isteyenler için maç biletleri Biletinial'da satışa sunuldu.