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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Cinlerin Düğünü'nün ilk fragmanı yayınlandı

        Cinlerin Düğünü'nün ilk fragmanı yayınlandı

        Uzak bir Anadolu köyünde, yıllar sonra kız kardeşlerinin düğünü için bir araya gelen dört kardeşin hikâyesini anlatan Ferit Karahan'ın yeni filmi "Cinlerin Düğünü"nün ilk fragmanı yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 13:37 Güncelleme:
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        Cinlerin Düğünü'nün ilk fragmanı yayınlandı

        Ferit Karahan'ın Toronto Film Festivali’nin Ana Yarışma Bölümü’nde dünya prömiyerini yapacak yeni filmi 'Cinlerin Düğünü'nün ilk fragmanı yayınlandı. Karahan’ın 'Okul Tıraşı'nın ardından yazıp yönettiği 'Cinlerin Düğünü' uzak bir Anadolu köyünde, yıllar sonra kız kardeşlerinin düğünü için bir araya gelen dört kardeşin hikâyesini anlatıyor. Düğün hazırlıkları sırasında geçmişin yeniden açığa çıkmasının ardından yıllardır saklı kalan aile sırları, kardeşlerin arasındaki ilişkileri ve geçmişle kurdukları bağı değiştiriyor.

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        Filmin başrollerini Demet Özdemir, Kaan Yıldırım, İlhan Şen, Helin Kandemir ve Sarp Bozkurt paylaşıyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Evliya Aykan, Tuba Ünsal, Baki Davrak, Erol Babaoğlu, Kubilay Çamlıdağ, Mine Çayıroğlu, Hakan Salınmış, Barış Hacıhan, Gürhan Altundaşar, Deniz Barut ve Hasibe Eren yer alıyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle çekilen Cinlerin Düğünü, Ferit Karahan Films, Arya Yapım, Royal Pictures ve Maya Films ortak yapımı. Filmin yapımcıları Ferit Karahan, Kanat Doğramacı, Berkin Kaya ve Gülistan Acet Karahan. Görüntü yönetmenliğini Serdar Özdemir, sanat yönetmenliğini Selin Girgin üstleniyor.

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        Filmin uluslararası festival yolculuğu ve Türkiye vizyon tarihine ilişkin detaylar önümüzdeki dönemde açıklanacak.

        Ferit Karahan Hakkında:

        Ferit Karahan'ın ilk uzun metraj filmi Cennetten Kovulmak, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Film, Ankara Film Festivali'nde ise En İyi İlk Film ödüllerini kazandı.

        Yönetmenin ikinci uzun metraj filmi Okul Tıraşı, Berlin Uluslararası Film Festivali'nde dünya prömiyerini yaptı ve FIPRESCI Ödülü'ne layık görüldü. Film, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Film, En İyi Senaryo ve En İyi Kurgu ödüllerini kazanmasının yanı sıra, dünya genelinde 200'den fazla festivalde gösterildi, 40'ın üzerinde uluslararası ödül aldı ve Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Almanya, İspanya, Brezilya ve Meksika başta olmak üzere birçok ülkede sinemalarda gösterime girdi.

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        #Demet Özdemir
        #ferit karahan
        #Cinlerin Düğünü
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