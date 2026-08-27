Çocuklar Eylül’de İş Sanat’ta buluşuyor

İş Sanat’ın ücretsiz düzenlediği atölyelerde çocuklar, sanatın duygu ve düşünceleri ifade etmedeki gücünü keşfediyor. Farklı doku ve malzemeleri bir araya getiren minikler, yaratıcılıklarını özgün tasarımlarla ortaya koyuyor.

ÖZGÜN TASARIMLAR BEYOĞLU’NDA

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin yenilenen kalıcı sergisi; “Tablonun İçindeki Orman” ve “Yaratıcı Heykel Atölyesi” gibi eğlenceli etkinliklere ilham veriyor. Çocuklar, “İstanbul’dan Hatıralar” ve “Benim Çerçevem, Benim Manzaram” atölyelerinde ise hayal güçlerini tasarladıkları rengârenk kartpostallar ve çerçevelerle yansıtıyor.

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BALIKLARIN GÖZÜNDEN İSTANBUL

İş Vapur’daki atölyeler minik ziyaretçileri Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve su altı yaşamıyla tanıştırıyor. “İstanbul’un Balıkları” ve “Boğazın Altındaki Renkli Dünya” başlığında deniz canlılarını öğrenip denizleri korumanın önemini keşfeden çocuklar; “Bir Balığın Günlüğü” yazma atölyesinde ise bir balığın başından geçenleri kaleme alarak edebiyatla buluşuyorlar.

ÇOCUKLAR KENDİ ŞEHRİNİ RESMEDİYOR

İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin “Yan Yana” sergisinde yer alan Eşref Üren peyzajları, çocukların pastel ve sulu boyayla kendi şehirlerini çizecekleri “Ankara’nın Renkleri” atölyesine esin kaynağı oluyor. “Müze Dedektifleri” atölyesinde ise çocuklar ve aileleri; ara-bul görevleri ve gözlem oyunlarıyla müzedeki nesneleri inceliyor, ardından geleceğin müzesi için yeni bir obje tasarlıyor.

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Farklı yaş gruplarına göre kurgulanan atölyeler ücretsiz olarak düzenlenmektedir. Atölyelerin tarih ve saatlerine İş Sanat’ın internet sitesi issanat.com.tr’den ulaşabilir ve kayıt yaptırabilirsiniz.

İş Sanat – Ücretsiz Çocuk Atölyeleri Takvimi – Eylül’26

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, Beyoğlu–İstanbul

2 Eylül Çarşamba 13.00 Zühtü Müridoğlu’ndan İlhamla Yaratıcı Heykel Atölyesi (8-10 yaş)

6 Eylül Pazar 13.00 Benim Kumbaram (6-9 yaş)

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9 Eylül Çarşamba 13.00 İstanbul’dan Hatıralar: Kartpostal Atölyesi (7-9 yaş)

13 Eylül Pazar 12.00 Tablonun İçindeki Orman (4-6 yaş, ebeveyn katılımlı)

20 Eylül Pazar 12.00 Benim Çerçevem, Benim Manzaram (3-5 yaş, ebeveyn katılımlı)

İş Vapur, Galataport–İstanbul

1 Eylül Salı 13.00 İstanbul’un Balıkları (6-9 yaş)

8 Eylül Salı 13.00 Bir Balığın Günlüğü (8-10 yaş)

15 Eylül Salı 13.00 Boğazın Altındaki Renkli Dünya (3-5 yaş, ebeveyn katılımlı)

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İktisadi Bağımsızlık Müzesi, Ulus–Ankara

12 Eylül Cumartesi 14.00 Mavi ve Yeşil Dünya’nın Kahramanları (5-7 yaş)

22 Eylül Salı 14.00 Ankara’nın Renkleri (8-10 yaş)

24 Eylül Perşembe 14.00 Rengârenk Vitraylar (3-6 yaş, ebeveyn katılımlı)

26 Eylül Cumartesi 15.00 Ankara’nın Renkleri (8-10 yaş)

27 Eylül Pazar 15.00 Müze Dedektifleri: Geleceğin Objesini Tasarla (6-8 yaş)