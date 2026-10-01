Contemporary Istanbul'a yabancı misafir akın etti

Contemporary Istanbul’un Akbank ana partnerliğindeki 21. edisyonu; köklü galeriler ile yeni oluşumları, Türkiye’den ve dünyadan sanatçıları, koleksiyonerleri, sanat kurumlarını ve sanat profesyonellerini İstanbul’da bir araya getirirken; Focus Asia, Newcomers ve New Grounds bölümleriyle yeni sanat coğrafyalarıyla kurulan ilişkileri daha görünür hale getirdi.

(Soldan sağa) Art On Galeri Direktörü Ece Köksal, İstanbul Valisi Davut Gül, Art On Kurucusu Oktay Duran, Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rabia Bakıcı Güreli

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, 21. edisyonun ardından yaptığı değerlendirmede, kendileri için rakamlardan çok, İstanbul’da kurulan yeni ilişkilerin önemli olduğunu belirtti: "22 galeriyi ilk kez ağırlarken, Asya’dan gelen galeriler, kurumlar, koleksiyonerler ve sanat profesyonelleriyle yeni bir diyalog başlattık. Contemporary Istanbul, 21 yıldır değişerek, gelişerek ve yeni coğrafyalara açılarak büyüyor. Şimdi önümüzde, kurduğumuz bu ilişkileri kalıcı hale getirmek ve 2027’de Focus Germany ile yeni bir adım atmak var. 10. yılımızda ortaya koyduğumuz, dünyanın önde gelen 10 çağdaş sanat fuarı arasında yer alma hedefimizi gerçekleştirdik. Sanat ekonomisini destekleyecek yapısal reformların hayata geçirilmesiyle birlikte, önümüzdeki beş yıl içinde etki alanımızı daha da genişleterek dünyanın önde gelen beş çağdaş sanat fuarı arasında yer almayı hedefliyoruz. İstanbul da sahip olduğu kültürel birikim, dinamizm ve uluslararası çekim gücüyle dünyanın önde gelen sanat ve kültür merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor.”

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CI21’DE 70 GALERİ, 22 İLK KATILIMCI

Contemporary Istanbul’un 21. edisyonunun öne çıkan başlıklarından biri, fuara ilk kez katılan 22 galeri oldu. Yeni katılımcılar İstanbul sanat ortamına farklı programlar, sanatçılar ve bakış açıları taşırken; Türkiye’deki galeriler ve sanatçılar açısından da yeni uluslararası ilişkiler, temsiliyetler, sergiler ve uzun vadeli iş birlikleri için önemli bir buluşma alanı oluşturdu.

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Artiscape (Dubai, İstanbul), Galeria Francisco Fino (Lizbon), Galeria Karla Osorio (São Paulo), Galerie Diego Escobar (Marsilya), Galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois (Paris), Galerie La La Lande (Paris), Galerie Tanit (Münih, Beyrut), Method Gallery (Yeni Delhi), Michel Rein Gallery (Paris, Brüksel), Pearl Lam Projects (Hong Kong, Şangay), Shiva Zahed (İstanbul), Takato Kano Gallery + Iskra (Tokyo), Villa Magdalena (Madrid, San Sebastián), Andreae Gallery (Bonn), Whitestone Gallery (Seul, Tokyo, Ginza), Galerie Thomas Schulte (Berlin), Silk Art House (Singapur), Identica (Tiflis), Jessica Silverman (San Francisco), Carlier | Gebauer (Madrid, Berlin), Von Lintel (Los Angeles) ve Rast Gallery (İstanbul), CI21’in ilk kez katılan galerileri arasında yer aldı.

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Fuar kapsamında ayrıca beş Solo Show sunumu gerçekleşirken, son beş yıl içinde kurulmuş 9 galeri New Grounds bölümünde yer aldı.

Fuara Lizbon’dan katılan Galeria Francisco Fino’nun Kurucusu Francisco Fino “Contemporary Istanbul’a katılımımız gerçekten çok olumlu bir deneyimdi ve tüm fuar ekibinin profesyonelliğinden çok etkilendik. Fuar boyunca kurduğumuz temasların ve gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin niteliği özellikle cesaret vericiydi; koleksiyonerler, kurumlar ve daha geniş sanat çevresiyle anlamlı bağlantılar kurmamıza olanak sağladı. Kesinlikle yeniden geleceğiz!” dedi.

Paris’ten fuara katılan Galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois kurucusu Nathalie Vallois “Fuar ekibi harika, son derece verimli ve çok samimi. İstanbul insanı tamamen büyüleyen bir şehir. Tekrar gelmek için sabırsızlanıyorum! Fuarın büyük bir potansiyele sahip olduğunu da ekleyebilirim.” dedi.

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FOCUS ASIA İLE İSTANBUL’DAN ASYA’YA UZANAN YENİ BİR DİYALOG

CI21’in uluslararası odağında yer alan Focus Asia, Türkiye ile Asya arasında sanatçılar, galeriler, kurumlar, küratörler ve koleksiyonerler üzerinden kalıcı ve iki yönlü bir kültür-sanat ağı oluşturmayı hedefledi.

Focus Asia kapsamında Pearl Lam Projects (Hong Kong, Şangay), Whitestone Gallery (Tokyo, Seul), Takato Kano Gallery (Tokyo), Method Gallery (Yeni Delhi) ve Silk Art House Gallery (Singapur) Contemporary Istanbul’da yer aldı. Tatsuo Miyajima, Jin Meyerson, Cody Choi, Kim Hyunsik, Isaac Chong Wai, Mizuki Nishiyama, Park Jieun, Jae Yong Kim ve Evian Wenyi Zhang gibi Asyalı sanatçıların eserleri de fuarın farklı sunumlarında izleyiciyle buluştu.

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Focus Asia’nın uluslararası ağı, CI21’in VIP programına da yansıdı. 37 farklı ülkeden VIP konukları ve 148 farklı kurumdan temsilciyi İstanbul’da ağırlayan programda temsil edilen kurumlar arasında 50 sanat kurumu, 39 galeri, 19 müze ve 12 sanat danışmanlığı kurumu yer aldı. 11 farklı Asya ülkesinden 19 kurumun katılımı ise Focus Asia kapsamında kurulan uluslararası diyaloğu güçlendirdi.

Contemporary Istanbul Seul elçisi, koleksiyoner ve CIF Dialogues konuşmacısı Marc Choi “Contemporary Istanbul’un Focus Asia programı, galerileri, CIF Dialogues konuşmacılarını ve özel projeleri bir araya getirerek Asya’nın çağdaş sanat ortamını farklı yönleriyle görünür kıldı. Bu bütünlüklü yaklaşım, Türkiye ile Asya arasında sanatçılar, koleksiyonerler ve kurumlar üzerinden yeni diyaloglar kurulması için değerli bir buluşma alanı yarattı.” dedi.

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CIF DIALOGUES 2026 ULUSLARARASI SANAT DÜNYASINI BİR ARAYA GETİRDİ

Contemporary Istanbul Vakfı’nın kamusal programı CIF Dialogues, 23–24 Eylül tarihlerinde sanat dünyasının farklı alanlarından uluslararası isimleri bir araya getirdi.

Program; Asya’nın değişen kültürel konumundan yeni kuşak koleksiyonerliği ve sanat hamiliğine, kültür kurumlarının dönüşümünden mimarlık, teknoloji ve sanat arasındaki ilişkilere uzanan güncel başlıkları ele aldı.

Kulapat Yantrasast, Akiko Miki, Felix Kwok, Noelle Kadar, Marc Choi, Marc-Olivier Wahler, Çelenk Bafra, Dr. Xiaoxin Li, Müjde Unustası, Tim Schneider, A.A. Murakami ve Prof. Dr. Thomas Girst gibi uluslararası isimler CIF Dialogues kapsamında İstanbul’da bir araya geldi.

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CIF Dialogues açılış konuşmacılarından, WHY Architecture Kurucusu Kulapat Yantrasast “Bence fuar çok güçlü. Birçok yeni sanatçı keşfettim ve aynı zamanda çok güzel yeni dostluklar kurdum.” dedi.

SANAT TERSANE ISTANBUL’A YAYILDI

Contemporary Istanbul x Tersane Istanbul Heykel Parkuru, çağdaş sanatı galeri stantlarının dışına taşıyarak Tersane Istanbul’un farklı noktalarına yaydı. Parkur kapsamında 12 heykel, farklı kuşaklardan ve coğrafyalardan sanatçıların yapıtlarını kamusal alanda izleyiciyle buluşturdu.

Parkurun öne çıkan eserlerinden biri, Jaume Plensa’nın yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki Juana adlı anıtsal eseri oldu. Haliç kıyısında izleyiciyle buluşan eser, CI21’in kamusal alandaki en dikkat çekici çalışmalarından biri olarak yer aldı.

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Parkurda ayrıca Arne Quinze, Bahadır Baruter, Bernar Venet, Ecem Yerman, Johnny Depp, Mert Ege Köse, Sheikh Rashid Al Khalifa, Thomas Schönauer ve Arik Levy gibi sanatçıların eserleri sergilendi.

SIGG Art Foundation tarafından sunulan Johnny Depp’in ilk heykel çalışması The Bunnyman ise CI21 öncesinde ve fuar boyunca uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Depp’in görsel pratiğinde yirmi yılı aşkın süredir yer alan figürün üç boyutlu yorumu olan beyaz bronz eser, fuarın öne çıkan uluslararası projeleri arasında yer aldı.

CI21’DEN İSTANBUL VALİLİĞİ KOLEKSİYONUNA

Contemporary Istanbul’un 21. edisyonunda gerçekleşen dikkat çekici kurumsal alımlardan biri, Oddviz’in İstanbul Kara Surları adlı eserinin İstanbul Valiliği koleksiyonuna katılması oldu. İstanbul’un kültürel mirasını odağına alan eser, kentin tarihsel belleğini çağdaş sanat aracılığıyla kayıt altına alan önemli bir çalışma olarak kamusal bir koleksiyona dahil edildi. Oddviz’in bu yaklaşımı, 12 Eylül–31 Ekim tarihleri arasında Art On İstanbul’un Piyalepaşa’daki mekânında Patina retrospektifinde de izlenebilecek.

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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ FUAR ERİŞİMİ

Sanatın erişilebilirliğini artırmayı ve genç izleyicilerin çağdaş sanatla doğrudan buluşmasını desteklemeyi sürdüren Contemporary Istanbul, 21. edisyonunda da öğrencilere yönelik ücretsiz giriş uygulamasını devam ettirdi.

24 ve 25 Eylül tarihlerinde 17.00–20.00 saatleri arasında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ücretsiz giriş imkânı sunulan CI21’i toplam 1.250 üniversite öğrencisi ücretsiz ziyaret etti.

Fuarın ana partneri Akbank güzel sanatlar liselerinde eğitim gören 300’den fazla öğrenciye ücretsiz özel rehberli turlar düzenledi.

İSTANBUL’UN FARKLI NOKTALARINDAN SANATA DENİZDEN ULAŞIM

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CI21 kapsamında Kadıköy, Beşiktaş ve Kabataş’tan Tersane Istanbul’a ücretsiz tekne seferleri düzenlenerek ziyaretçilerin fuara şehrin farklı noktalarından ulaşımı desteklendi. Fuar günlerinde Şişhane Metro ve Halıcıoğlu Metrobüs duraklarından sağlanan ücretsiz shuttle servisleri de ziyaretçi deneyiminin önemli parçalarından biri oldu.

CONTEMPORARY ISTANBUL 2027’DE ODAĞINI ALMANYA’YA ÇEVİRİYOR

Contemporary Istanbul, 21. edisyonunun ardından 2027’de gerçekleşecek 22. edisyonunda Focus Germany programını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Türkiye ile Almanya arasında uzun yıllara dayanan toplumsal ve kültürel bağlardan hareket eden program; iki ülke arasında üretim yapan yeni kuşak sanatçıları, galerileri, kurumları ve farklı kültürel aktörleri İstanbul’da bir araya getirmeyi hedefliyor.

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Berlin, Hamburg, Münih, Stuttgart ve Köln’e uzanan çok merkezli sanat ekosistemini İstanbul’la buluşturacak program, Türkiye ile Almanya arasındaki köklü kültürel diyaloğu çağdaş sanat üzerinden yeni kuşaklara taşımayı amaçlıyor.

Contemporary Istanbul, ilk edisyonundan bu yana ana partneri Akbank ile iş birliğini 21. edisyonunda da sürdürdü. Tersane Istanbul’un Kültürel Destinasyon Partnerliğinde gerçekleşen CI21; Resmi Mobilite ve Ortak Partneri Borusan Otomotiv’in Türkiye Distribütörü olduğu BMW Türkiye, Ortak Partneri Asperox, Resmi Havayolu Türk Hava Yolları | Miles&Smiles, İstanbul ve yurt dışındaki tanıtım desteğiyle Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), etkinliğin duyurulması ve şehre yayılmasına katkı sağlayan İBB KÜLTÜR A.Ş., Host Partneri Pernod Ricard Türkiye, Partneri Trendyol, Resmi Saat Partneri Salon Kantièm, Proje Partnerleri Samsung, L’OR Espresso, Maison Yirmisekiz ve The Peninsula Istanbul ile Ağırlama Partneri The Marmara Group’un da aralarında bulunduğu partner ve destekçileriyle hayata geçirildi.